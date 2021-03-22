ВЭБ.РФ введет «дисконт» к зарплате сотрудников

ВЭБ введет для сотрудников «дисконт» к оплате труда — они должны будут получать меньше, чем их коллеги в госбанках. С ними подпишут новые трудовые договоры. Решение принято после аудита должностей независимыми консультантами

Фото: ВЭБ.РФ

Госкорпорация ВЭБ.РФ с 1 апреля меняет условия оплаты труда для своих сотрудников и подписывает с ними новые трудовые договоры, размер мотивации сотрудников будет устанавливаться с учетом «дисконта» к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ. Ранее об этом написал Forbes.

Система оплаты труда приводится к стандартам рынка после аудита должностей силами независимой консалтинговой компании, сообщили РБК в ВЭБе. «Рассчитываем, что новые условия оплаты труда, как того и ожидало правительство, вступят в силу до конца апреля. Мотивация сотрудников установлена в соответствии с рекомендациями правительства с «дисконтом» к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках с государственным участием», — сообщили в пресс-службе госкорпорации. Размер дисконта составит 10%, сказал РБК источник в ВЭБе.

По данным Forbes, зарплаты сотрудникам ВЭБа сокращаются на 20%, а размер выплат правлению ограничивается суммой 50 млн руб. в год.

В ВЭБ.РФ также рассказали, что идет «работа по переоценке всего коллектива, вводится новая система оценок каждого рабочего места, а вознаграждение привязывается к достижению глобальных KPI корпорации, установленных правительством». Такие же требования предъявляются к контролируемым организациям ВЭБа и другим институтам развития, уточнили в госкорпорации.