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Финансы ,  
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ВЭБ.РФ введет «дисконт» к зарплате сотрудников

ВЭБ введет для сотрудников «дисконт» к оплате труда — они должны будут получать меньше, чем их коллеги в госбанках. С ними подпишут новые трудовые договоры. Решение принято после аудита должностей независимыми консультантами
Фото: ВЭБ.РФ
Фото: ВЭБ.РФ

Госкорпорация ВЭБ.РФ с 1 апреля меняет условия оплаты труда для своих сотрудников и подписывает с ними новые трудовые договоры, размер мотивации сотрудников будет устанавливаться с учетом «дисконта» к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ. Ранее об этом написал Forbes.

Система оплаты труда приводится к стандартам рынка после аудита должностей силами независимой консалтинговой компании, сообщили РБК в ВЭБе. «Рассчитываем, что новые условия оплаты труда, как того и ожидало правительство, вступят в силу до конца апреля. Мотивация сотрудников установлена в соответствии с рекомендациями правительства с «дисконтом» к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках с государственным участием», — сообщили в пресс-службе госкорпорации. Размер дисконта составит 10%, сказал РБК источник в ВЭБе.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По данным Forbes, зарплаты сотрудникам ВЭБа сокращаются на 20%, а размер выплат правлению ограничивается суммой 50 млн руб. в год.

В ВЭБ.РФ также рассказали, что идет «работа по переоценке всего коллектива, вводится новая система оценок каждого рабочего места, а вознаграждение привязывается к достижению глобальных KPI корпорации, установленных правительством». Такие же требования предъявляются к контролируемым организациям ВЭБа и другим институтам развития, уточнили в госкорпорации.

Согласно ежеквартальной отчетности ВЭБа, средняя численность работников в 2020 году составила 1370 человек, фонд заработной платы оценивается в 12,8 млрд руб. В 2019 году сумма выплат было несколько меньше и составляла 11,4 млрд руб. при средней численности 1167 человек.

ВЭБ под руководством бывшего вице-премьера Игоря Шувалова сократил численность персонала практически в три раза, перевел сотрудников из «дочек» с избыточным персоналом в ВЭБ. С 1 июля 2020 года ВЭБ проводил завершающее сокращение персонала на 10%, рассказывал в интервью РБК Шувалов.

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«Мы меняем и структуру управления. В некоторых подразделениях будут перераспределены силы. Одновременно проводим аудит должностей силами PwC. У нас есть единицы, которые переоценены или, наоборот, недооценены. Мы это несоответствие приведем к стандартам рынка», — говорил он.

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ВЭБ также становится агентом правительства, обладающим правами собственника над целым рядом институтов развития, в том числе над «Роснано» и корпорацией МСП, а также еще восемью, следует из постановления правительства от 12 марта. Госкорпорация проведет их аудит и оптимизирует организационную структуру, рассказали в ВЭБе. По результатам аудита правительством будет приняты решения по дальнейшей консолидации институтов развития, их имущества и проектов, уточнили там же.

ВЭБ, как следует из постановления правительства, может принимать решения о реорганизации институтов развития и их ликвидации, выдвигать кандидатов в органы управления, формирует ревизионную и счетную комиссии, а также вместе с Министерством экономического развития может устанавливать порядок определения заработной платы.

Автор
Павел Казарновский
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