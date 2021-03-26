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Финансы ,  
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ВЭБ в пандемию впервые за пять лет закончил год с прибылью

За 2020 год ВЭБ, показывавший убытки последние пять лет, заработал 8 млрд руб. Госкорпорации помогла выдача гарантий и роспуск резервов
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Чистая прибыль ВЭБ.РФ в 2020 году составила 8,4 млрд руб., говорится в отчетности госкорпорации по МСФО. Прошлый год ВЭБ закончил с убытком (59,2 млрд руб.), а в последний раз положительный финансовый результат показывал в 2015 году — в размере 14,9 млрд руб., тогда это было связано с поддержкой государства (размещением депозита Фонда национального благосостояния).

Как следует из отчетности за 2020 год, прибыль ВЭБу обеспечили непроцентные доходы, в частности высокие доходы по операциям с финансовыми инструментами (60,5 млрд руб.), при том что годом ранее результат по этой статье был отрицательным (-46,4 млрд руб.). Среди других факторов — рост чистых комиссионных доходов (с 8,2 млрд до 21,5 млрд руб.), а также, на фоне ослабления рубля к доллару на 20%, доходы по операциям в иностранной валюте (29,9 млрд руб. против отрицательного результата в прошлом году).

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Финансы
Фото:ВЭБ.РФ

Рост комиссионного дохода в основном был связан с гарантийным бизнесом ВЭБа, сказал журналистам финансовый директор Андрей Московских. Госкорпорация выступает агентом правительства по предоставлению государственных гарантий, в частности по госпрограммам поддержки бизнеса в пандемию. Рост непроцентных доходов (в общей сложности с 7,2 млрд руб. до 132,1 млрд руб.), в свою очередь, объясняется восстановлением части резервов, сделанных в прошлом году по некоторым проектам ВЭБа, в связи со снижением рисков по таким проектам, сообщил Московских.

Реформа институтов развития, объявленная в конце прошлого года, пока никак не повлияла на финансовый результат, решения по ней будут приняты только к середине этого года, уточнил финансовый директор ВЭБа: «Пока идет достаточно большая дискуссия по институтам развития, как это все будет организовано. Мы смотрим институты развития, институты развития присматриваются к нам, идут обсуждения в правительстве о том, каким образом будет структурирована вся эта деятельность». Прогнозировать финансовые результаты на 2021 год Московских не стал.

За 2020 год у ВЭБа значительно увеличился капитал — с 841 млрд руб. до 1,2 трлн руб., следует из отчетности. В частности, госкорпорация увеличила капитал на 350 млрд руб. за счет имущественного взноса от Минфина: ведомство внесло в капитал ВЭБа права требования Банка России по депозиту, размещенному в госкорпорации (это стало частью сделки по передаче Сбербанка от ЦБ правительству). Фактически депозит ЦБ был конвертирован в капитал госкорпорации. Вместе с тем это привело к увеличению непокрытого убытка госкорпорации на 142,6 млрд руб., до 798 млрд руб. Еще на 51 млрд руб. увеличился добавочный капитал ВЭБа, 22 млрд руб. из этой суммы он получил в виде субсидии от правительства, прошедшей 31 декабря 2020 года.

Численность сотрудников группы ВЭБ.РФ за прошлый год снизилась на 15%, добавил Московских. Конкретных планов по оптимизации на 2021 год нет, но численность персонала может сократиться в ходе ликвидации Фонда развития моногородов и Фонда развития Дальнего Востока, следует из слов топ-менеджера.

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Авторы
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Павел Казарновский Павел Казарновский
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