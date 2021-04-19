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Бизнес ,  
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ВЭБ запланирует вложить в промышленность до ₽4 трлн до 2024 года

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В стратегию группы ВЭБ.РФ включат KPI по инвестициям около 4 трлн руб. в промышленные проекты до 2024 года, рассказали РБК два источника, близких к госкорпорации.

Предварительные цели для всей группы ВЭБ.РФ были поставлены на заседании в пятницу, 16 апреля. Госкорпорация запланирует вложить до 2024 года:

  • около 1,7 трлн руб. — в проекты магистральной инфраструктуры;
  • более 1 трлн руб. — в проекты городской экономики не менее чем в 50 российских городах;
  • около 3-4 трлн руб. — в промышленные проекты (более 3% инвестиций в основной капитал), сообщили источники РБК.

Пресс-служба ВЭБа отказалась от комментариев.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В январе ВЭБ.РФ получила новые ключевые показатели эффективности (КПЭ), сообщили РБК два источника, близких к ее набсовету. По их словам, правительство, в частности, будет оценивать, в каких объемах госкорпорация финансирует проекты, направленные на достижение национальных целей, как привлекаются сторонние инвестиции, во сколько обходится управление портфелем, сколько средств ВЭБ возвращает в результате работы с проблемными активами и другие направления работы.

ВЭБ инвестиции промышленность
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