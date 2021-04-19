ВЭБ запланирует вложить в промышленность до ₽4 трлн до 2024 года

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В стратегию группы ВЭБ.РФ включат KPI по инвестициям около 4 трлн руб. в промышленные проекты до 2024 года, рассказали РБК два источника, близких к госкорпорации.

Предварительные цели для всей группы ВЭБ.РФ были поставлены на заседании в пятницу, 16 апреля. Госкорпорация запланирует вложить до 2024 года:

около 1,7 трлн руб. — в проекты магистральной инфраструктуры;

более 1 трлн руб. — в проекты городской экономики не менее чем в 50 российских городах;

около 3-4 трлн руб. — в промышленные проекты (более 3% инвестиций в основной капитал), сообщили источники РБК.

Пресс-служба ВЭБа отказалась от комментариев.