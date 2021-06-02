Называние как наказание

ЦБ начал публиковать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности

Банк России намерен сообщать о нелегальных брокерах, кредиторах и финансовых пирамидах до того, как они будут признаны вне закона. ЦБ полагает, что это защитит россиян от потери денег, но не исключает исков от попавших в список

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке. Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.

«Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения [незаконной деятельности на финрынке], и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин», — сказал Швецов. Он уточнил, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев, и ЦБ решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане могли сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам».

Как это будет работать

В черный список Банка России пока попадают три категории организаций, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Нелегальные кредиторы — организации, которые выдают займы потребителям, но при этом не имеют банковской лицензии или не состоят в реестре микрофинансовых компаний, кооперативов, ломбардов.

Псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры — компании, привлекающие средства граждан якобы для инвестирования в ценные бумаги, производные финансовые инструменты или валюту. Они не имеют лицензий Банка России и зарегистрированы за рубежом.

Финансовые пирамиды — организации, привлекающие средства населения под видом вкладов или инвестиций. Выплаты их участникам осуществляются за счет новых клиентов.

ЦБ уже сейчас выявляет такие компании и передает доказательства об их незаконной деятельности в правоохранительные органы. Публикация черного списка на сайте Банка России станет регулярной практикой: каждые десять дней Банк России будет обновлять данные в специальной базе, сказал Лях. Сейчас в этом списке уже 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, которые вызвали подозрения у регулятора в 2020–2021 годах. Нелегальные игроки, выявленные ранее, не приводятся, уточнил он.

Работу по выявлению нелегальных игроков будет вести Банк России, но сервис позволит гражданам подавать анонимные жалобы на компании, физлиц или интернет-проекты.

Кто уже фигурирует в черном списке ЦБ В перечне сомнительных участников финрынка оказалась американская компания Interactive Brokers (IB), популярная среди российских инвесторов. Брокер не имеет лицензии ЦБ, но работал в России по субброкерской схеме: российский брокер выступал посредником между клиентом и Interactive Brokers. В апреле крупные российские компании прекратили работу с IB по требованию американской стороны.

Банк России также внес в черный список Alpari Limited, работающую под брендом «Альпари». В декабре 2018 года ЦБ лишил лицензии форекс-брокера компанию «Альпари Форекс». Представитель регулятора объяснял это тем, что российская «дочка» группы использовалась для привлечения клиентов в зарубежные юрисдикции. Лицензии ЦБ на дилерскую и брокерскую деятельность, а также на управление ценными бумагами есть у зарегистрированной в России «Альпари Брокер».

В новый перечень попала финансовая пирамида Antares Limited, которая предлагала россиянам вкладываться в криптовалюту. Банк России связывал эту организацию с бывшими менеджерами «Кэшбери» — одной из самых масштабных пирамид за последние годы: потери ее клиентов ЦБ оценивал в 1 млрд руб.

Список без криптовалют

В черный список Банка России не попадут проекты, связанные с криптовалютами. «Это отдельная история, которая не затрагивает сегодняшнюю тему», — сказал Швецов. Из его пояснений также следует, что в новом перечне не будут фигурировать компании, которые имеют лицензии ЦБ, но на практике заключают договоры с гражданами через другие структуры.

«Если вы пришли в компанию «А», а она продает продукт [компании] «Б», надо задуматься, почему так происходит. <...> Вы вступаете в отношения именно с компанией «Б», поэтому вам нужно «пробить» компанию «Б» на наличие у нее права предоставлять финансовые услуги на российском финансовом рынке», — сказал он. Первый зампред ЦБ также напомнил, что с 2018 года регулятор не рекомендует легальным компаниям переоформлять отношения с клиентами на «сестринские» иностранные структуры.

«Мы следим за выполнением этих рекомендаций, и если эти рекомендации не выполняются, то в таком случае у нас есть весь надзорный арсенал вплоть до отзыва [лицензии] или исключения из реестра», — сказал Швецов.

31 мая «Коммерсантъ» сообщил о задержании менеджеров финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF, у которой есть лицензия Банка России. В ЦБ отказались комментировать эту ситуацию.

Блок видео рекомендаций

В черном списке участников финрынка также не будут упоминаться учредители и бенефициары компаний, уличенных в незаконной деятельности. Это связано с тем, что Банк России не вправе публиковать информацию о конкретных лицах, которые регулярно открывают нелегальные компании, поскольку это персональные данные, пояснил Лях.

«Поэтому в нашем опубликованном списке меньше тех компаний, которые мы по статистике выявляем», — добавил он.

ЦБ ждет исков

«Мы допускаем, что будут иски, связанные с деловой репутацией в отношении Центрального банка. Мы к этому готовы», — подчеркнул Швецов. По его словам, больших рисков для регулятора это не создаст, но при необходимости тот будет готов «подкорректировать практику».

«Цель остается целью — это раннее информирование потребителя до вынесения решения суда или блокировки сайта, а другой альтернативы мы пока не видим», — констатировал он. Как отмечают в ЦБ, в черный список попали компании, по которым уже собрана доказательная база и в отношении которых регулятор намерен реагировать, например передавать данные в правоохранительные органы.

Если компания из черного списка захочет обжаловать попадание в него, у Банка России есть регламент взаимодействия с ней, уточнил Лях.

Несмотря на благие намерения, действия регулятора означают «презумпцию виновности» участников финансового рынка, считает юрист Forward Legal Олесь Груздев: «Попадание в список влечет для субъекта репутационные издержки и связанные с этим финансовые потери. То есть по своей сути попадание в список — это санкция». Он не исключает, что ЦБ действительно столкнется с исками от участников рынка.

Риски негативных правовых последствий для регулятора минимальны, полагает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он отмечает, что ЦБ не называет фигурантов черного списка мошенниками прямо, а просто не рекомендует гражданам сотрудничать с такими компаниями. «Признаки [нелегальной деятельности] — это еще не признание вины, а рекомендации — это еще не запреты. Формально, таким образом, ЦБ за границы своих полномочий не выходит. Фактически же мы понимаем, что, как и в случае с прочими черными списками, последствия для их фигурантов наступают раньше признания их вины в совершении мошеннических действий. Последствия эти как минимум выражаются как в ущербе репутации, так и в убытках из-за оттока клиентов и снижения притока новых», — заключает юрист. Он также напоминает, что в российских судах почти «нет практики признания неправоты регулятора».

У ЦБ достаточно компетенций и инструментов, чтобы выявлять именно недобросовестные компании, говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «В России сейчас идет эпидемия мошенничества и недобросовестных практик на финансовом рынке. Граждане устали от постоянных нападок со стороны злоумышленников, поэтому подобные инструменты предупреждения, борьбы и защиты сейчас очень актуальны». По словам Лазаревой, привычка проверять сомнительные финансовые компании у россиян появится не сразу, но рано или поздно это произойдет.