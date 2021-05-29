Крупные банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Собянин объяснил всплеск заболеваний COVID-19 в Москве после майских Общество, 08:40 Семь человек погибли при падении самолета в озеро в США Общество, 08:26 Глава Европарламента предложил усилить санкции против России Политика, 07:54 Вильфанд сообщил о наступлении сезона белых ночей в Петербурге Общество, 07:51 Приставы составили «портрет» среднестатистического алиментщика из Москвы Общество, 07:33 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 МЧС предупредило об опасности надувных матрасов Общество, 06:56 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 СМИ узнали об изменении позиции британской разведки о происхождении COVID Общество, 06:46 Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери Общество, 06:38 Осужденный за шпионаж в пользу России американец отозвал признание вины Политика, 06:16 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 05:44 Метановый двигатель для ракеты-носителя «Амур СПГ» построят к 2025 году Технологии и медиа, 05:33 «Белавиа» назвала условие для полетов в Крым Политика, 04:54
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Финансы ,  
0 

Крупные банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов

Какие схемы популярны у злоумышленников этой весной
Мошенники этой весной стали чаще атаковать банковских клиентов, рассказали в ВТБ, Почта Банке, Райффайзенбанке и «Открытии». Популярным методом остается социнженерия, в частности звонки от сотрудников правоохранительных органов
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Крупные банки весной 2021 года зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. Об этом РБК рассказали представители ВТБ, Почта Банка, Райффайзенбанка и «Открытия».

С марта по май Почта Банк зафиксировал резкий рост мошеннической активности с помощью социальной инженерии (обман и введение клиентов в заблуждение) в отношении новых клиентов банка, рассказывает вице-президент, директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин: «В период с 6 по 18 мая в банк поступило 29 претензий от клиентов на мошеннические действия на общую сумму 9 млн руб. по операциям за период с марта по май 2021-го. До этого периода подобные случаи и претензии со стороны пострадавших фиксировались, но были единичными (не более пяти в месяц)». По его словам, практически все инциденты были выявлены антифрод-системой банка, карты были заблокированы, а клиенты предупреждены. Однако, находясь под психологическим воздействием мошенников, их жертвы все равно подтвердили операции снятия наличных либо во время звонка, либо в отделении банка.

Эксперты выявили резкий рост мошеннических звонков от псевдосиловиков
Финансы
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

ВТБ с марта по май 2021 года зафиксировал двукратный рост числа попыток хищений клиентских средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению со средним значением начала этого года, говорит руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Более 90% всех случаев заявленного мошенничества, как и в предыдущие периоды, пришлись на схемы с использованием приемов социальной инженерии, уточнил он.

Райффайзенбанк видит всплеск социальной инженерии в мае этого года по классической схеме «звонок службы безопасности» без существенного увеличения похищенных средств, рассказал руководитель группы контроля ИТ-рисков и противодействия мошенничеству в ИТ-системах банка Александр Мотичев. «Открытие» также фиксирует увеличение числа мошеннических попыток хищения, однако директор департамента информационной безопасности банка Илья Сулоев не исключает влияние сезонного фактора, так как наибольшие объемы попыток фиксируются во втором и третьем кварталах.

Представитель Банка России не ответил на вопрос, видит ли он всплеск мошенничества, но напомнил, что делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников: нельзя сообщать незнакомым людям данные банковской карты, переводить деньги на их счет или оформлять по их указанию кредиты, даже если они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Какие схемы используют злоумышленники

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Как рассказал Павлунин, мошенники звонили своим жертвам от имени полиции, ФСБ или ЦБ, побуждали их обратиться в банк, стать клиентом и оформить кредит, а затем снять средства в банкомате и пополнить счета, подконтрольные мошенникам через банкоматы сторонних банков. «Помимо Почта Банка мошенники направляют жертв за кредитами в Сбербанк и ВТБ», — говорит он. Также мошенники сообщали о расследовании, в рамках которого под подозрением находятся сотрудники банков, поэтому под угрозой уголовной ответственности жертве запрещалось сообщать о поступлении данного звонка кому-либо, в том числе сотрудникам банка.

В «Сбере» увидели возможность победить телефонных мошенников за год
Общество
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

МКБ наблюдал рост мошенничества по такому сценарию осенью прошлого года с явными всплесками в ноябре, а также в феврале этого года, но сейчас банк видит снижение числа мошенничеств по данной схеме, рассказал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. По его мнению, всплеск вызван тем, что в руки мошенников попала крупная база данных, которая могла «утечь» из предприятий сферы интернет-торговли.

ВТБ фиксирует сценарии мошенничества со звонками якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж, об открытом кредите или об оставленной заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете. Также мошенники маскируют фишинговые атаки под опросы о качестве услуг от имени ВТБ, за которые клиент якобы получит денежные средства. «Однако они направлены на получение личных данных клиента и одноразового кода подтверждения для доступа в «ВТБ Онлайн» или реквизитов карт для проведения мошеннических операций», — предупредил Чугунов.

Среди пострадавших клиентов Почта Банка люди из разных возрастных категорий, только 27% из них — клиенты старшего возраста, уточнил Павлунин. «Когда в банке срабатывает антифрод-система при подозрительной операции и сотрудник банка дозванивается клиенту, чтобы проверить или подтвердить операцию, то разубедить его бывает очень сложно, так как мошенники заранее предупреждают клиента, что сейчас ему могут звонить «мошенники» (хотя на самом деле звонят настоящие сотрудники банка. — РБК). Сотрудник задает целый ряд уточняющих вопросов, от простых до сложных, ответы на которые знает только клиент, и если убеждается, что в операции действительно задействованы мошенники, то говорит ему об этом прямо и советует приостановить все операции. Однако в этот момент клиент уже настолько обработан психологически, что подтверждает перевод средств, несмотря на неоднократные предупреждения. В этом случае банку ничего не остается, кроме как исполнить распоряжение клиента и осуществить перевод денег», — объясняет представитель Почта Банка. Но в подавляющем большинстве случаев клиента удается переубедить, утверждает он.

Сбербанк не ответил на запрос РБК.

В России появилась платформа «Мошеловка» для борьбы с мошенниками
Технологии и медиа
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Как растет популярность мошенничества

Компания BI.ZONE («дочка» Сбербанка) отмечает рост количества жалоб на мошеннические звонки от имени банков по итогам апреля 2021 года: в январе их было 123 тыс., в феврале — 150 тыс., в марте — 156 тыс., а в апреле — 174 тыс.

По данным «Лаборатории Касперского», доля звонков с подозрением на мошенничество среди всех входящих с неизвестных номеров в первом квартале 2021 года поднялась до 6,3%, тогда как год назад она составляла 5,6%.

В 2020 году мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных переводов 9,7 млрд руб., проведя 773 тыс. транзакций, подсчитали ранее в ЦБ. За год эти показатели выросли на 52,2 и 34% соответственно. В ЦБ этот рост объяснили популярностью электронных платежей, появлением новых мошеннических сценариев в пандемию, а также тем, что из-за самоизоляции «основными каналами общения с гражданами стали телефон и интернет».

Автор
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки мошенники
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Банки снизили долю возврата денег, украденных мошенниками
Финансы
Власти обсудят право россиян на «добровольный запрет» кредитов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter