Крупные банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов

Мошенники этой весной стали чаще атаковать банковских клиентов, рассказали в ВТБ, Почта Банке, Райффайзенбанке и «Открытии». Популярным методом остается социнженерия, в частности звонки от сотрудников правоохранительных органов

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Крупные банки весной 2021 года зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. Об этом РБК рассказали представители ВТБ, Почта Банка, Райффайзенбанка и «Открытия».

С марта по май Почта Банк зафиксировал резкий рост мошеннической активности с помощью социальной инженерии (обман и введение клиентов в заблуждение) в отношении новых клиентов банка, рассказывает вице-президент, директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин: «В период с 6 по 18 мая в банк поступило 29 претензий от клиентов на мошеннические действия на общую сумму 9 млн руб. по операциям за период с марта по май 2021-го. До этого периода подобные случаи и претензии со стороны пострадавших фиксировались, но были единичными (не более пяти в месяц)». По его словам, практически все инциденты были выявлены антифрод-системой банка, карты были заблокированы, а клиенты предупреждены. Однако, находясь под психологическим воздействием мошенников, их жертвы все равно подтвердили операции снятия наличных либо во время звонка, либо в отделении банка.

ВТБ с марта по май 2021 года зафиксировал двукратный рост числа попыток хищений клиентских средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению со средним значением начала этого года, говорит руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Более 90% всех случаев заявленного мошенничества, как и в предыдущие периоды, пришлись на схемы с использованием приемов социальной инженерии, уточнил он.

Райффайзенбанк видит всплеск социальной инженерии в мае этого года по классической схеме «звонок службы безопасности» без существенного увеличения похищенных средств, рассказал руководитель группы контроля ИТ-рисков и противодействия мошенничеству в ИТ-системах банка Александр Мотичев. «Открытие» также фиксирует увеличение числа мошеннических попыток хищения, однако директор департамента информационной безопасности банка Илья Сулоев не исключает влияние сезонного фактора, так как наибольшие объемы попыток фиксируются во втором и третьем кварталах.