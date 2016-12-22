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ЦБ оценил возможные потери клиентов «Кэшбери» в 1 млрд руб.
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ЦБ оценил возможные потери клиентов «Кэшбери» в 1 млрд руб.
Финансы, 16:57
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ЦБ оценил возможные потери клиентов «Кэшбери» в 1 млрд руб.
Воспользовавшиеся услугами «Кэшбери» граждане могут потерять более одного миллиарда рублей, заявили в ЦБ. Ранее регулятор заявил о признаках финансовой пирамиды в деятельности компании
Фото: Кэшбери / VK

Потенциальный ущерб от деятельности «Кэшбери» для клиентов этой компании может составить более одного миллиарда рублей. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

По его словам, на размеры потенциальных потерь влияет то, что в деятельности «Кэшбери» участвует несколько десятков тысяч клиентов. «Потенциальный ущерб от деятельности превышает миллиард рублей. Возможно, это и гораздо большая сумма, но это предстоит выявить непосредственно в ходе дальнейшей деятельности», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Тем не менее граждане пока что не жаловались в ЦБ на получение ущерба от деятельности «Кэшбери». По словам Ляха, это связано с тем, что еще не настал срок выплат. «Жалоб в отношении ущерба сейчас нет, потому что компания предлагала и предлагает те финансовые псевдоинструменты, которые имеют длительный срок. Они предлагают год и более, поэтому пока еще не подошел срок выплат​ и поэтому нет заявлений с ущербом. Как раз заявления идут от бдительных граждан», — объяснил директор департамента ЦБ.

Почему десятки тысяч людей поверили финансовой пирамиде «Кэшбери»
Финансы

В деятельности группы российских и иностранных компаний «Кэшбери» присутствуют «явные признаки» классической финансовой пирамиды, сообщал в конце сентября Банк России. У этих компаний отсутствуют признаки реальной экономической деятельности, при этом «Кэшбери» привлекает рубли и криптовалюту, обещая завышенную доходность. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы», — отмечалось в сообщении Ляха.

«Кэшбери» предлагает клиентам займы с доходностью до 600% годовых для физлиц, с доходностью до 228,5% для малого и среднего бизнеса (от 200 тыс. руб.).

В Ростове-на-Дону попытались заблокировать сайты cashbery.com и кэшбери.рф. Соответствующий иск был подан в один из районных судов города. «У компании нет лицензии, которая позволяла бы осуществлять деятельность на финансовом рынке, она продолжает привлекать средства, может пострадать неограниченный круг лиц», — замечал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Центробанк , финансовая пирамида
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