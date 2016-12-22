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ЦБ выявил одну из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы
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ЦБ выявил одну из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы
Финансы, 16:05
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ЦБ выявил одну из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы
ЦБ выявил одну из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы — «Кэшбери». Компания не ведет реальной экономической деятельности, привлекает деньги населения в рублях и криптовалюте и активно себя рекламирует
Фото: Кэшбери / VK

Банк России увидел «явные признаки» классической финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», говорится в комментарии директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, который приводит пресс-служба ЦБ. ​Регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о компании.

Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, говорит Лях. Деньги в компанию привлекаются и в рублях, и в криптовалюте. Между тем признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у группы компаний «Кешбери», которые предлагают финансовые услуги, нет.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — говорится в комментарии Ляха. По экспертным оценкам, которые приводит Лях, «Кэшбери» удалось привлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек. Причем в последнее время компания рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан, подчеркнул Лях.

Факты о деятельности «Кэшбери» были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. «Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб», — отмечается в сообщении ЦБ.

Согласно информации на сайте «Кэшбери», с 2016 года в эту группу компаний входит микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и английская компания Cashbery International Limited, которая «координирует работу платформы для инвесторов». «В дальнейшем список компаний будет расширяться, в соответствии с развитием компании», — отмечается на сайте «Кэшбери».

РБК направил запрос в «Кэшбери».

В 2015–2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды, причем с начала 2018 года — 82 таких организации. Из выявленных в этом году пирамид больше половины (47) существовало в виде ООО, 16 было создано как интернет-проекты, 11 — как потребительские кооперативы, 5 — потребительские общества, два действовали как индивидуальные предприниматели и одна финансовая пирамида была в форме акционерного общества.

Заметной тенденцией последнего года стало привлечение средств граждан в финансовые пирамиды, основанные на псевдоинвестициях в криптоактивы, говорил в июле Валерий Лях. И если в обычных финансовых пирамидах средняя сумма вложенных гражданами средств составляет 30–40 тыс. руб., то в финансовые пирамиды на мнимых инвестициях в криптоактивы средняя сумма в 2,5 раза выше — около 100 тыс. руб.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: финансовая пирамида , Банк России
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