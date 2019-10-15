ЦБ исключил из черного списка менее 50% просивших об этом финансистов

Менее 200 человек смогли отстоять свою позицию перед регулятором с тех пор, как в России ужесточились требования к деловой репутации банкиров и финансистов. В черном списке сейчас почти 7,5 тыс. имен

Центробанк исключил из черных списков 187 предпринимателей, всего в них находятся 7,5 тыс. человек, следует из статистики, которую опубликовал регулятор.

С 28 января 2018 года ЦБ рассмотрел 485 заявлений на восстановление деловой репутации, поданных банкирами и финансистами. Он удовлетворил 187 обращений. 175 заявителям регулятор отказал, 74 жалобы оставил без рассмотрения из-за несоответствия установленным требованиям. Остальные, по состоянию на 1 октября, либо еще рассматривались, либо были возвращены из-за отсутствия сведений о бизнесмене в базе данных. Таким образом, из тех жалоб, которые ЦБ изучал по существу, он удовлетворил чуть менее 43%.

В январе 2018 года вступили в силу поправки, которые ужесточили порядок ведения «черного списка» ЦБ — базы данных о лицах, не соответствующих требованиям регулятора (например, о тех, кто нанес ущерб своим финансовым организациям). Срок пребывания руководителей в черном списке был увеличен с пяти до десяти лет, ЦБ также получил право оценивать профессиональное прошлое топ-менеджеров и контролирующих лиц не только банков, но и других финансовых организаций — негосударственных пенсионных фондов, страховых или управляющих компаний, инвестфондов, ПИФов, а также МФО.

Еще в январе 2018 года в «черных списках» ЦБ было 5,8 тыс. человек. Таким образом, чуть менее, чем за два года их число выросло на 22,6%. Сейчас две трети из фигурантов списка — банкиры, отмечает ЦБ. Они подали 416 обращений (85%) на восстановление репутации. От менеджеров и владельцев некредитных финансовых организаций ЦБ получил лишь 69 жалоб.