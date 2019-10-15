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Финансы ,  
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ЦБ исключил из черного списка менее 50% просивших об этом финансистов
Менее 200 человек смогли отстоять свою позицию перед регулятором с тех пор, как в России ужесточились требования к деловой репутации банкиров и финансистов. В черном списке сейчас почти 7,5 тыс. имен

Центробанк исключил из черных списков 187 предпринимателей, всего в них находятся 7,5 тыс. человек, следует из статистики, которую опубликовал регулятор.

С 28 января 2018 года ЦБ рассмотрел 485 заявлений на восстановление деловой репутации, поданных банкирами и финансистами. Он удовлетворил 187 обращений. 175 заявителям регулятор отказал, 74 жалобы оставил без рассмотрения из-за несоответствия установленным требованиям. Остальные, по состоянию на 1 октября, либо еще рассматривались, либо были возвращены из-за отсутствия сведений о бизнесмене в базе данных. Таким образом, из тех жалоб, которые ЦБ изучал по существу, он удовлетворил чуть менее 43%.

В январе 2018 года вступили в силу поправки, которые ужесточили порядок ведения «черного списка» ЦБ — базы данных о лицах, не соответствующих требованиям регулятора (например, о тех, кто нанес ущерб своим финансовым организациям). Срок пребывания руководителей в черном списке был увеличен с пяти до десяти лет, ЦБ также получил право оценивать профессиональное прошлое топ-менеджеров и контролирующих лиц не только банков, но и других финансовых организаций — негосударственных пенсионных фондов, страховых или управляющих компаний, инвестфондов, ПИФов, а также МФО.

Еще в январе 2018 года в «черных списках» ЦБ было 5,8 тыс. человек. Таким образом, чуть менее, чем за два года их число выросло на 22,6%. Сейчас две трети из фигурантов списка — банкиры, отмечает ЦБ. Они подали 416 обращений (85%) на восстановление репутации. От менеджеров и владельцев некредитных финансовых организаций ЦБ получил лишь 69 жалоб.

Для чего нужен черный список

Ведение черного списка предусмотрено законом «О Центральном банке РФ». Регулятор имеет право проверять квалификацию и деловую репутацию тех, кто входит в советы директоров, набсоветы, исполнительные органы финансовых организаций. Требованиям ЦБ должны соответствовать владельцы и контролирующие лица, руководители филиалов, ведущие бухгалтеры, руководители служб внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками. Проверку в отдельных случаях проходят и топ-менеджеры, отвечающие за противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Фигуранты черного списка не могут занимать перечисленные должности, приобретать свыше 10% акций финансовой организации или косвенно контролировать ее.

За что можно попасть в черный список ЦБ

Деловая репутация банкира или финансиста считается испорченной, если он понес административную или уголовную ответственность за неправомерные действия при банкротстве организации, допустил преднамеренное банкротство или был признан виновным в причинении убытков.

Закон устанавливает разные сроки давности по тем или иным проступкам, но с 2018 года ужесточились почти все критерии к оценке деловой репутации. Например, недобросовестные сотрудники кредитных организаций могут получить пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и прямое или косвенное владение долями в них. Речь идет о тех, кто признан виновным в фиктивном банкротстве или повторно нарушил требования ЦБ к деловой репутации.

Примерно 15% жалоб, поданных фигурантами черного списка, остается без рассмотрения, сообщил ЦБ. Главная причина — недостаток доказательств, предоставленных заявителями. Чтобы добиться реабилитации, человек должен подтвердить, что он не голосовал и не принимал решения о проведении операций, из-за которых организация лишилась лицензии. Комиссия при ЦБ также может пересмотреть свое отношение к специалисту, если он своевременно сообщал регулятору о неправомерных действиях своих коллег.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банкиры, черный список
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