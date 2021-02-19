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Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды

Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы
Владимир Путин и Юрий Чиханчин
Владимир Путин и Юрий Чиханчин (Фото: kremlin.ru)

Росфинмониторинг вместе с Центробанком, Генпрокуратурой, МВД и ФСБ пресек деятельность иностранной компании Antares Limited, которая предлагала вложить деньги в криптовалюту. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, — как, кто, сколько. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке», — заявил он.

Ранее в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях сообщил, что регулятор выявил финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами «Кэшбери». По его словам, мошенники работали в Сети и в офлайне, компания открыла по стране сеть «консультационных центров».

Почему десятки тысяч людей поверили финансовой пирамиде «Кэшбери»
Финансы
Фото:Кэшбери / VK

Пирамиду удалось выявить благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России, сообщил Лях. После этого регулятор обратился в прокуратуру. В декабре суд в Чите заблокировал группу во «ВКонтакте», которая рекламировала Antares Limited, также рассказывал представитель ЦБ.

По словам Ляха, «на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении небезызвестной «Кэшбери». Банк России в сентябре 2018 года назвал эту группу компаний одной из крупнейших финансовых пирамид за последние годы. В регуляторе заявили, что «Кэшбери» обещала завышенную доходность, привлекала деньги в рублях и в криптовалюте, при этом не вела никакой реальной экономической деятельности. По данным ЦБ, ей удалось привлечь несколько десятков тысяч человек, Лях оценивал ущерб клиентов в 1–3 млрд руб.

В пресс-службе ЦБ сообщали, что компания, которая действовала под брендом Antares, фактически не вела никакой деятельности, а выплаты были возможны только за счет привлечения новых средств. Инвестиции привлекались только в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей нельзя, также заявил регулятор.

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Автор
Наталия Анисимова
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