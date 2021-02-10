ЦБ рассказал о новой схеме работы черных кредиторов в пандемию

До 10% черных кредиторов теперь работают без рекламы и офисов, выдавая ссуды после телефонного разговора с клиентом. Выявить таких мошенников гораздо сложнее, предупреждают в ЦБ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В 2020 году нелегальные кредиторы изменили формат работы с потенциальными заемщиками: они стали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам, рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, такая схема появилась в последние кварталы прошлого года.

«Сейчас есть тенденция, что нелегальные кредиторы не публикуют в интернете и в офлайне никаких объявлений и фактически сами приезжают (к заемщику. — РБК) по звонку. У них нет никаких «офисов», ни физических, ни в интернете. Зачастую, если человеку нужен кредит от такого кредитора, он находит телефон в соцсетях или в группах, звонит по нему, и к нему конкретно приезжает человек (на дом, в офис или на станцию метро), заключается договор и выдаются деньги», — описывает механизм глава департамента ЦБ.

В прошлом году Банк России выявил 821 организацию, которые занимались нелегальным кредитованием. Из них около 10% работали «по звонку», отмечает Лях, но подчеркивает, что оценить масштаб этой схемы пока сложно.

«Никакой рекламы о них нет, распространяется информация в социальных сетях и мессенджерах, зачастую они еще из рук в руки распространяют такую рекламу, не «на столбах», как раньше. Идентифицировать их тяжело», — объяснил он. Глава департамента ЦБ добавил, что появление подобных схем несет социальную опасность, поскольку «за нелегальным кредитованием следует нелегальное взыскание».