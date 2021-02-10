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Финансы ,  
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ЦБ рассказал о новой схеме работы черных кредиторов в пандемию

До 10% черных кредиторов теперь работают без рекламы и офисов, выдавая ссуды после телефонного разговора с клиентом. Выявить таких мошенников гораздо сложнее, предупреждают в ЦБ
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В 2020 году нелегальные кредиторы изменили формат работы с потенциальными заемщиками: они стали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам, рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, такая схема появилась в последние кварталы прошлого года.

«Сейчас есть тенденция, что нелегальные кредиторы не публикуют в интернете и в офлайне никаких объявлений и фактически сами приезжают (к заемщику. — РБК) по звонку. У них нет никаких «офисов», ни физических, ни в интернете. Зачастую, если человеку нужен кредит от такого кредитора, он находит телефон в соцсетях или в группах, звонит по нему, и к нему конкретно приезжает человек (на дом, в офис или на станцию метро), заключается договор и выдаются деньги», — описывает механизм глава департамента ЦБ.

В прошлом году Банк России выявил 821 организацию, которые занимались нелегальным кредитованием. Из них около 10% работали «по звонку», отмечает Лях, но подчеркивает, что оценить масштаб этой схемы пока сложно.

«Никакой рекламы о них нет, распространяется информация в социальных сетях и мессенджерах, зачастую они еще из рук в руки распространяют такую рекламу, не «на столбах», как раньше. Идентифицировать их тяжело», — объяснил он. Глава департамента ЦБ добавил, что появление подобных схем несет социальную опасность, поскольку «за нелегальным кредитованием следует нелегальное взыскание».

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В целом, по сравнению с 2019 годом количество нелегальных кредиторов сократилось более чем в два раза (с 1845 организаций), но в ЦБ связывают это с разовыми эффектами — пандемией и санитарными ограничениями во втором квартале.

«Мы понимаем, что с возвращением людей в офлайн-жизнь, естественно, будут сохраняться наиболее эффективные схемы для финансовых мошенников, и все может заново повториться. Я бы не стал акцентировать, что по сравнению с 2019 годом снизилось количество [нелегальных кредиторов]. Мы сами себя не убеждаем и не успокаиваем в этом», — подчеркнул Лях.

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Как пандемия повлияла на незаконную деятельность на финрынке

Всего в 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности, на 42,3% меньше, чем годом ранее. При этом количество нелегальных форекс-дилеров за год резко выросло — на 88%, до 395 организаций. Всплеск незаконных схем в этом сегменте в Банке России связывают с повышенным интересом россиян к финансовому рынку в 2020 году. По оценкам Московской биржи, в прошлом году на финансовый рынок пришли 4,1 млн новых частных инвесторов.

Число финансовых пирамид сократилось незначительно, на 6,3%, до 222 организаций. Примерно половина из них работают в онлайне, и 16% от этой доли предлагают гражданам инвестировать в криптовалюты, уточнил Лях.

В ЦБ также сообщили о появлении новой организации с признаками финансовой пирамиды, которая работает в сфере медицинских закупок. По словам Ляха, это потребительский кооператив «Медфарм», который привлекает деньги от граждан под высокий процент, обещая вложить их в закупку лекарств. «Они начали привлекать денежные средства с ноября 2020 года, мы уже направили в правоохранительные органы предупреждение о такой деятельности. У нас нет никакой информации ни от аптечных сетей, ни от производителей, что они с ними совершают операции», — отметил глава департамента ЦБ.

Автор
Юлия Кошкина
Банк России черные кредиторы финансовые пирамиды
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