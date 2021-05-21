Рейкьявик 2.0

О чем договорились главы внешнеполитических ведомств России и США в столице Исландии

Главы внешнеполитических ведомств России и США провели в Рейкьявике первую очную встречу. О ее главных итогах и возможных сферах сотрудничества Москвы и Вашингтона — в материале РБК

Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / ТАСС)

От общих тем к конкретным

Состоявшиеся вечером 19 мая переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошли в уважительной манере, оба дипломата считают, что разговор был полезным и что диалог между странами надо улучшать. Тон их высказываний контрастировал с прежними жесткими заявлениями американской стороны в адрес России и с ответной критикой Москвы (14 мая США были внесены Россией в список недружественных государств). Это также отличало встречу в Рейкьявике от первых американо-китайских переговоров на высшем уровне, которые прошли в марте на Аляске и на которых стороны в резком тоне обменялись взаимными претензиями друг к другу.

«Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», — сказал российский министр после переговоров, прошедших «на полях» министерской встречи Арктического совета (в него входят восемь приарктических государств, включая Россию, США, Канаду). По мнению Блинкена, сотрудничество США и России принесет пользу как для народов этих стран, так и для безопасности всего мира. «Есть много областей, где наши интересы совпадают, и мы верим в возможность совместной работы и ее развития», — отметил госсекретарь.

Разговор Лаврова и Блинкена носил скорее не политический, а профессиональный характер, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Диалог касался конкретных вопросов, по которым у сторон были точки соприкосновения», — отметил эксперт. По мнению Кортунова, это отличало переговоры в Рейкьявике от февральских переговоров в Москве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, когда стороны много говорили о деле Алексея Навального и других проблемных точках в отношениях России и Евросоюза.

Тот факт, что встреча прошла в конструктивном ключе, — хороший знак, хотя избыточных иллюзий по этому поводу строить не стоит, считает программный директор Фонда клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «Благожелательный тон сторон на переговорах еще не означает, что им удастся реализовать конкретные инициативы», — предупредил РБК эксперт. Тимофеев также отметил, что сравнение российско-американских и китайско-американских переговоров не совсем корректно, учитывая специфику отношений США с каждой из этих стран.

Ранее в Госдепартаменте утверждали, что США не стремятся к эскалации в отношениях с Москвой, а хотели бы вести с ней более предсказуемый и стабильный диалог. Лавров перед встречей с Блинкеном заявил, что Москва желает достичь сбалансированных отношений с Америкой, при которых интересы двух стран могут совпадать на основе равноправия и взаимного уважения. «И красные линии, которые мы не будем переходить при обсуждении международной повестки дня, тоже будут определяться Россией. Это в полной мере относится и к проблематике стратегической стабильности», — добавил он.

Сферы совпадающих интересов

Лавров и Блинкен обсудили три категории вопросов — возможности для выправления ситуации с работой дипломатических учреждений, стратегическую стабильность и сотрудничество при региональных конфликтах. По словам Лаврова, порочный круг дипломатических ограничений был развернут в эпоху Барака Обамы, когда 44-й президент США принял решение о конфискации российской дипломатической собственности в США, а также о высылке дипломатов. «Думали, что новая администрация Дональда Трампа пересмотрит эти решения. Этого не произошло. Напротив, в 2017 году США приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда уже были вынуждены отвечать», — напомнил Лавров.

В преддверии встречи в Рейкьявике замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы рассмотреть возможность снятия с США дипломатических ограничений, если там предпримут шаги навстречу. «Мы неоднократно предлагали американцам комплексные, всеобъемлющие развязки — вплоть до полного обнуления всех ограничений и возвращения к ситуации, которая существовала 15 лет назад. Но, увы, пока что у нас не выходит вывести сменяющие друг друга администрации США на здравый разговор на эти темы», — посетовал замминистра в интервью РБК.

Ключевой задачей в повестке дня двух стран Лавров назвал поддержание стратегической стабильности. По итогам встречи дипломатические ведомства обеих стран начнут готовить предложения для президентов в этой сфере, сказал он. «Подтвердили наше предложение начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Не увидел отказа от такой концепции, но экспертам предстоит над этим еще поработать», — резюмировал Лавров.

Глава МИД России также отметил, что при разрешении региональных конфликтов Москва готова продолжать успешно развивающиеся совместные действия там, где это уже происходит. К числу тем, где интересы России и США совпадают, Лавров отнес ядерную проблему Корейского полуострова, переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная программа Ирана) и Афганистан.

На пресс-конференции в четверг, 20 мая, Лавров обратил внимание и на проблемные аспекты российско-американских отношений, в частности на намерение США развернуть дополнительные военные силы в Польше. Как отметил глава МИДа, соответствующие планы открыто обсуждаются в Вашингтоне, хотя являются нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО 1997 года. «Я надеюсь, что все страны НАТО понимают, что это не двусторонний вопрос, а он прямо затрагивает многосторонние обязательства блока перед РФ», — сказал Лавров, пообещав, что Россия примет все возможные меры, чтобы обеспечить собственную безопасность. «Я надеюсь, что и в рамках ОБСЕ, где существует соответствующий форум по безопасности, Запад проявит ответственный подход и прекратит лишь постоянно заявлять о своих односторонних действиях, об учениях, в которых на границе Российской Федерации участвуют десятки тысяч зарубежных войск, специально переброшенных вместе с техникой из США, Канады», — добавил он.

Шансы президентской встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин учтет итоги переговоров в Рейкьявике при принятии решения о встрече с американским президентом Джо Байденом. 20 мая Песков положительно оценил результаты встречи дипломатов. «Безусловно, это позитивный сигнал. Сам факт разговора, который, как сказал Лавров, был конструктивным, — тоже событие, которое заслуживает позитивной оценки», — отметил Песков.

Результат дискуссий в Рейкьявике повысил шансы на проведение саммита, считает Иван Тимофеев: «Переговоры Лаврова и Блинкена — это в первую очередь подготовительный этап перед встречей Путина и Байдена, и теперь контуры повестки этого саммита становятся более отчетливыми». При отсутствии масштабного кризиса в отношениях Запада и России российско-американский саммит состоится почти наверняка, полагает Андрей Кортунов.