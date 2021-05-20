Блинкен ответил на отказ от санкций против Nord Stream AG

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в национальных интересах Соединенных Штатов будет отказаться от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» — Nord Stream AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента.

По его словам, Госдеп представил конгрессу доклад в соответствии с «Законом о защите энергетической безопасности Европы» (PEESA), в котором значатся четыре судна, пять организаций и одно физическое лицо, участвующие в строительстве газопровода, включая оператора Nord Stream AG и его исполнительного директора, они попадают под санкции, если их не отменят.

Кроме четырех судов, упомянутых в докладе, под ограничения попадают девять судов, которые контролируются или принадлежат Морской спасательной службе.

В то же время, заявил Блинкен, Вашингтон продолжит противодействовать достройке газопровода.

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