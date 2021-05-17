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Политика ,  
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Лавров высмеял «стабильные и предсказуемые» санкции США против России

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия будет судить о призывах американских властей к нормализации отношений по реальным поступкам, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции перед предстоящей встречей с госсекретарем США, передает «Интерфакс».

«У них было принято такое решение, что надо выступать за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но если это стабильно предсказуемые санкции — это, наверное, не то, что нужно нам», — сыронизировал Лавров.

Он пообещал, что Россия будет судить о призывах США нормализовать отношения «не по словам, их было уже слишком много, а по конкретным делам».

Дипломат также отметил, что в недавнем телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном он упомянул, что Москва желает достигнуть сбалансированных отношений, при которых интересы двух стран могут совпадать на основе равноправия и взаимного уважения.

«И красные линии, которые мы не будем переходить при обсуждении международной повестки дня, тоже будут определяться Россией. Это в полной мере относится и к проблематике стратегической стабильности», — процитировал в связи с этим Лавров президента России.

Он уточнил, что темой предстоящих переговоров будет самый широкий спектр стратегических проблем. Лавров рассчитывает, что у сторон состоится профессиональный разговор.

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Глава российской дипломатии должен встретиться с госсекретарем США 20 мая — во время министерской сессии Арктического совета.

Среди тем будущего разговора, как уточнил представитель Госдепартамента Нед Прайс, — самый широкий спектр вопросов, чтобы понять, «есть ли потенциал для сотрудничества в тех сферах, где наши интересы совпадают». В качестве примеров он привел иранскую ядерную проблему, ситуацию с Северной Кореей и глобальное потепление.

15 апреля США ввели против России новые санкции — президент Джо Байден подписал указ «О блокировке собственности за определенные вредительские действия правительства Российской Федерации». Россию обвинили в попытке подрыва демократических выборов в США, причастности к хакерским атакам на инфраструктуру, транснациональной коррупции и нарушении территориальной целостности других стран.

В частности, были введены дополнительные секторальные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ), которые запрещают американским финансовым институтам принимать участие в первичных размещениях этих инструментов, которые будут выпущены после 14 июня 2021 года. Минфин США добавил в санкционный список несколько российских фирм и организаций технологического сектора, связанных, по мнению ведомства, со спецслужбами, а также крымских чиновников, симферопольское СИЗО № 1 и несколько новостных сайтов.

Сергей Лавров Энтони Блинкен переговоры санкции
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