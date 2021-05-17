Лавров высмеял «стабильные и предсказуемые» санкции США против России

Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия будет судить о призывах американских властей к нормализации отношений по реальным поступкам, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции перед предстоящей встречей с госсекретарем США, передает «Интерфакс».

«У них было принято такое решение, что надо выступать за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но если это стабильно предсказуемые санкции — это, наверное, не то, что нужно нам», — сыронизировал Лавров.

Он пообещал, что Россия будет судить о призывах США нормализовать отношения «не по словам, их было уже слишком много, а по конкретным делам».

Дипломат также отметил, что в недавнем телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном он упомянул, что Москва желает достигнуть сбалансированных отношений, при которых интересы двух стран могут совпадать на основе равноправия и взаимного уважения.

«И красные линии, которые мы не будем переходить при обсуждении международной повестки дня, тоже будут определяться Россией. Это в полной мере относится и к проблематике стратегической стабильности», — процитировал в связи с этим Лавров президента России.