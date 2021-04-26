Пандемия ударила по отстающим

НКР представило очередной рейтинг регионов по качеству жизни

РБК представляет второй по счету рейтинг российских регионов по качеству жизни населения. Новая версия учитывает влияние пандемии 2020 года. Самые значительные изменения в занимаемых местах — в середине и нижней части списка

Фото: РБК / Кирилл Кухмарь / ТАСС

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило обновленный рейтинг российских регионов за 2020 год по качеству жизни населения. Впервые этот рейтинг был опубликован в прошлом году уже после первой волны пандемии COVID-19 в России, однако еще не успел отразить ее эффекты. Новый рейтинг позволяет оценить проявления коронакризиса на региональном уровне.

Рейтинг РБК — это способ ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, непосредственно отражающих уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности (розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жилья, обеспеченность медиками, климатическая зона и другие — всего десять индикаторов). Показатели, характеризующие специфику региональных бюджетов (традиционный предмет анализа региональных экономик), не были включены в расчет, поскольку не отражают напрямую качество жизни. Параметры, лежащие в основе рейтинга, строятся на базовых данных Росстата, ФНС, Банка России — в этом смысле фундаментальные вопросы к репрезентативности данных (насколько точно они отражают реальность) нужно адресовать не составителям рейтинга.

Как пандемия усилила неравенство регионов

Пандемия практически не изменила места регионов в первой двадцатке рейтинга и подтвердила лидерство в нем Санкт-Петербурга, а не Москвы за счет большей обеспеченности населения жильем, а также педагогами и врачами. В то же время коронакризис фронтально ослабил такие макроэкономические показатели в регионах, как оборот розничной торговли, просроченная задолженность по кредитам и уровень накоплений граждан. Некоторые же индикаторы, несмотря на пандемию, улучшились в абсолютном большинстве субъектов. Причиной этого, предположительно, стала госполитика: в первую очередь это относится к доступности жилья (благодаря программе субсидируемой ипотеки) и обеспеченности объектами соцсферы (благодаря нацпроектам).

Лидеры рейтинга

Регион Балл Основные параметры г. Санкт-Петербург 7.00 7.0 i 1.0 i 5.3 i 7.0 i 7.0 i 7.0 i 4.0 i 6.9 i 6.9 i 4.5 i г. Москва 6.41 7.0 i 1.0 i 6.1 i 6.6 i 7.0 i 7.0 i 1.0 i 3.2 i 5.9 i 5.5 i Белгородская обл. 6.07 5.8 i 3.7 i 4.1 i 4.1 i 6.7 i 1.9 i 6.9 i 6.0 i 3.8 i 7.0 i Московская обл. 5.98 7.0 i 2.0 i 2.3 i 5.3 i 6.2 i 4.7 i 7.0 i 2.5 i 3.5 i 5.5 i Воронежская обл. 5.51 6.3 i 2.7 i 3.7 i 4.4 i 6.8 i 1.8 i 6.3 i 5.0 i 4.9 i 5.5 i К рейтингу

Учитывая высокую степень дифференциации российских регионов по социально-экономическому уровню (с которой недостаточно справляется «выравнивающая» межбюджетная политика федерального центра), такой шок, как пандемия, вряд ли мог повлиять единообразно на все регионы. Пандемия должна усилить разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными регионами России, предполагало агентство Bloomberg в конце прошлого года. Рейтинг НКР скорее подтверждает, что в пандемию бедные территории беднели быстрее, чем обеспеченные. «Можно сделать вывод, что бедные регионы теряли позиции в индексе с более высокой частотой, чем относительно успешные регионы, которым удалось сохранить положение, несмотря на пандемию и вызванные ею экономические трудности», — сказал РБК управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов.

«В целом пандемия, хотя очень сильно ударила по регионам, где есть крупные города и высока доля сервисного сектора, еще болезненнее оказалась для регионов, где высока доля неформальных отношений, теневого сектора», — полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он пояснил, что бизнесу в серой зоне приходилось легализовываться ради мер господдержки, а также было сложно выживать из-за антиковидных ограничений. Коронавирус сильно ударил по регионам, плохо готовым к «цифровым вызовам», где люди не были готовы перейти на удаленную работу и онлайн-торговлю. «Поэтому регионы, которые отставали в своем развитии, должны были просесть чуть больше, несмотря на то что их довольно сильно заливали дополнительной финансовой помощью из федерального бюджета», — отмечает Климанов.

В целом 2020 год стал «соревнованием не тех, кто быстрее убегает вперед, а тех, кто медленнее падает», в связи с этим большинство показателей рейтинга демонстрируют «соревнование в отставании», рассуждает эксперт.

Как один город привлек внимание к большой проблеме

Всего по итогам 2020 года положение в рейтинге ухудшили 27 регионов, из них 20 потеряли от одного до трех мест, шесть регионов — от четырех до семи, констатируют в НКР. Статистическим «выбросом» выглядит город федерального значения Севастополь, чьи позиции ухудшились сразу на 14 ступеней.

Провал Севастополя объясняется «техническим» моментом: причиной перемещения на 43-е место стал переучет численности населения, в результате которого в Севастополе оказалось почти на 61 тыс. жителей больше (+13,6%), чем считалось ранее. Этот пересмотр привел к снижению оценок обеспеченности жильем, социальными объектами, педагогами и врачами, которые рассчитываются на душу населения. В прошлогоднем рейтинге Севастополь тоже занял бы 43-е место с учетом вновь выявленных жителей.

«Совместно с МВД проведена работа по тем гражданам, которые до сих пор не оформили так называемую форму прибытия, уже сейчас в Крымстат переданы больше 50 тыс. карточек, все эти документы признаны совершенно реальными и адекватными. И уже с 1 января 2021 года Севастополь перевалит по численности за 500 тыс.», — анонсировал в конце 2020 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В итоге Крымстат насчитал почти 510 тыс. жителей города (.pdf). В апреле 2020 года Развожаев говорил президенту России Владимиру Путину, что реальное население Севастополя достигает 700 тыс. человек, что видно по потреблению воды и хлеба.

Проблема с численностью населения Севастополя — вовсе не единичный казус, просто она оказалась в публичном поле. Последний раз Всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году. В периоды между переписями динамика населения рассчитывается как годовые суммы естественного прироста/убыли и чистой миграции. Миграция в России традиционно считается плохо, в том числе поэтому ошибки учета населения накапливаются. Но и сама перепись полностью не решает проблему.

Данные о численности населения с большой долей вероятности неверны для Москвы и республик Северного Кавказа, сказала РБК ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич. Прошлой переписью удалось охватить только 70% населения Москвы, остальное дописывалось по домовым книгам, отмечает Зубаревич. На Кавказе численность населения может быть завышена — зачастую человека, живущего в городе, а прописанного в горном селе, могут учитывать при переписи дважды, поясняет эксперт. К тому же перепись — в российских реалиях вопрос политический. «Результаты переписи согласуются с региональными властями, а им некоторые социальные трансферты (из федерального бюджета. — РБК) дают с учетом численности населения. Кто же по своей воле будет ее уменьшать? Поэтому у нас абсолютно неверная численность населения по Ингушетии, Дагестану, в остальных республиках расхождение поменьше», — сказала Зубаревич. «Перепись нужна позарез, но как ее удастся провести, не могу вам сказать», — добавила она.

Новая общероссийская перепись населения, планировавшаяся на 2020 год, но отложенная из-за пандемии, пройдет в сентябре 2021 года. В больших городах переписчиков не всегда пускают в квартиры из-за недоверия или нежелания афишировать не оформленную по закону аренду квартиры, сейчас к этим причинам может прибавиться и страх заразиться коронавирусом, опасается Наталья Зубаревич.

Кто больше всего упал и кто поднялся

Не считая Севастополя, «лидерами» падения в рейтинге стали Чувашия и Удмуртия: каждая республика опустилась на семь строчек. Основными причинами такой динамики стали резкое сокращение розничного оборота (на 10,5% в Чувашии и на 11,5% в Удмуртии) и рост просроченной задолженности населения (на 19 и 24% соответственно). Потребительский спрос подвел и Архангельскую область с Тамбовской — оборот розницы там упал на 6,9 и 15% соответственно. В результате эти регионы опустились на шесть позиций каждый — с относительно высоких 18-го и 30-го мест. В среднем по стране падение розничного товарооборота в 2020 году составило 11%.

Наибольший подъем в индексе продемонстрировала Карелия — сразу на девять ступеней. Республика перескочила на 53-е место благодаря повышению доступности жилья, росту депозитов населения и основных фондов соцсферы. Прогресс в этих показателях для Карелии компенсировал ожидаемое падение в рознице и рост просроченной задолженности. Также стоит отметить перемещение Бурятии и Магаданской области на пять и шесть позиций соответственно вверх в рейтинге 2021 года. Положение 29 регионов на шкале не изменилось по сравнению с предыдущим годом.

Если смотреть на рейтинг РБК сквозь призму индикаторов, динамика регионов за год была в основном обеспечена колебаниями таких показателей, как розничный оборот, просроченная задолженность по кредитам населения (в процентах от средней зарплаты), депозиты физлиц (в отношении к средней зарплате), доступность жилья. В то же время такие критерии, как обеспеченность педагогами и медиками, индекс белых доходов и обеспеченность жильем, показали себя достаточно инертными — для значимых подвижек в этих областях требуется более длительный период, чем один год.

Где в России жить хорошо Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить -1,5-0 0-2 2-3,5 3,5-5,5 5,5-7 Чем темнее цвет, тем регион благоприятнее для жизни

Рейтинг качества жизни, как и любые попытки отранжировать 85 российских регионов по уровню благосостояния, не идеален, на что уже указывали в прошлом году сторонние эксперты. В России вообще отсутствуют глубокие знания о том, как живут различные регионы, чему виной, в частности, несовершенство стандартной, официальной статистики. Некоторые критерии, на которых основан рейтинг НКР, непригодны для измерения качества жизни, считает Наталья Зубаревич, — например, обеспеченность жильем как отношение количества квадратных метров к численности населения или количество жителей местности, «обслуживаемое» одним медработником. НКР готово в дальнейшем улучшать методику составления рейтинга.