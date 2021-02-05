Правительство решило вновь перенести перепись населения из-за пандемии

Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года, сообщили в Росстате. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, пояснили в ведомстве

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Правительство приняло решение о переносе основного этапа Всероссийской переписи населения — с апреля на сентябрь 2021 года, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Предварительные итоги переписи, по его словам, будут представлены в январе-феврале 2022 года.

Главной причиной переноса основного этапа переписи населения является сохраняющаяся неопределенность эпидемиологической ситуации, пояснил Смелов. Новый срок проведения — сентябрь — был выбран на основании анализа ситуации с COVID-19 в 2020 году. «Мы посмотрели, как развивалась эпидемия в прошлом году: самый минимальный месяц, когда был спад заболеваемости и смертности, это был сентябрь», — сказал замруководителя Росстата. По его словам, в дальнейшем, в октябре, наблюдается традиционный всплеск простудных заболеваний.

Это уже второй перенос Всероссийской переписи населения: изначально она должна была пройти в октябре 2020 года, но решением правительства из-за пандемии COVID-19 срок переписи был сдвинут на апрель 2021 года. Теперь проведение переписи отложено до сентября текущего года.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на переписных участках должна быть обеспечена возможность социальной дистанции между людьми не менее 1,5 м, а также организован ежедневный бесконтактный контроль температуры тела (работники и посетители переписного участка с температурой выше 37,1 градуса допущены не будут) и др. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует привлекать к Всероссийской переписи населения сотрудников, имеющих иммуноглобулин G к COVID-19 в защитных титрах.