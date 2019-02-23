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Украина перестала быть главным миграционным донором России
Главным миграционным донором России впервые стал Таджикистан. Украина после четырех лет первенства опустилась на третье место, следует из данных Росстата, проанализированных РБК
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Миграционный приток в Россию из других стран в прошлом году снизился до минимума с 2005 года — 124,9 тыс. человек, следует из данных Росстата. По сравнению с 2017 годом миграционный прирост сократился на 41%, или 87 тыс. человек.

В результате впервые за последние десять лет миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, и численность населения России сократилась на 93,5 тыс. человек.

  • Количество прибывших в Россию в 2018 году уменьшилось на 4%, до 565,7 тыс. человек;
  • Количество выбывших увеличилось на 17%, до 440,8 тыс. человек.
  • Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья принял отрицательное значение впервые с 2006 года (минус 4199 человек).

Таджикистан обошел Украину

  • Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана.
  • На втором месте — Казахстан (+26,5 тыс. человек).
  • Только на третьем месте — Украина (+14,8 тыс.). Приток из республики сократился по сравнению с 2017 годом более чем в три раза (с 47,7 тыс.). Украина была лидером по количеству мигрантов, прибывших в Россию, на протяжении четырех лет, с 2014 года.

Сокращение миграционного притока с Украины связано с исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны, объяснила РБК заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга ​Чудиновских. По ее словам, украинские граждане изменили направление для миграции и предпочитают ехать в Европу, например в Польшу.

  • По количеству мигрантов, находящихся в России, по-прежнему лидирует Узбекистан. По данным МВД, в 2018 году было поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан Узбекистана, а снято с учета — 3,25 млн (сальдо — 1,25 млн человек). На втором месте — граждане Таджикистана: поставлено на учет 2,33 млн человек, снято с учета — 1,53 млн (сальдо — почти 800 тыс. человек).

Миграция из легальной перетекает в нелегальную

Падение миграционного прироста в целом связано с тем, что Россия теряет свою привлекательность для мигрантов, объяснила Чудиновских. Очень сильно сократилась легальная трудовая миграция из-за роста цены патента на работу, которую устанавливают регионы.

«С 2015 года очень выросла стоимость оформления патента и размер ежемесячных выплат. Для оформления всего пакета документов нужно заплатить минимум 20 тыс. руб. и еще каждый месяц платить 4,5 тыс. руб.», — сказала РБК Чудиновских. Учитывая низкие зарплаты, многим трудовым мигрантам это не под силу, а власти не оказывают им поддержку в получении работы, жилья, не предоставляют социальные льготы. Это приводит к тому, что трудовые мигранты предпочитают работать в России нелегально. Росстат же фиксирует только мигрантов, имеющих юридический статус.

«Если регионы не изменят политику по выдавливанию денег из мигрантов, то нелегальная составляющая будет только нарастать», — заключила эксперт.

Изъяны учета

Миграционная статистика — одно из слабых мест Росстата, а методология существенно менялась в 2011 году, из-за чего сопоставлять данные до 2012 года и после затруднительно. С 2011 года в статистику помимо лиц с постоянной регистрацией были включены мигранты с временной регистрацией на срок девять месяцев и более. Изменение методологии привело к резкому росту входящей миграции.

В 2011 году в число выбывших стали автоматически попадать мигранты, у которых истек период временной регистрации (девять месяцев и более). Значительная часть таких мигрантов в реальности никуда не уезжает. То есть эмиграция из России, учитываемая в статистике, во многом виртуальная.

Северокорейские рабочие

Сальдо миграции с дальним зарубежьем впервые с 2006 года стало отрицательным: число выбывших (58,9 тыс. человек) превысило число прибывших (54,7 тыс.). Больше всего в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился приток граждан из Северной Кореи (1786 против 6031 человек). ​​​

В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам — членам организации выдавать разрешения на работу гражданам КНДР. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года. В августе 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия выдала более 10 тыс. новых разрешений на работу для граждан Северной Кореи. В начале февраля глава Минтруда Максим Топилин заявил, что рабочие из КНДР покинут Россию до конца 2019 года.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
Теги: миграция, население России
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