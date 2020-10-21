Fitch назвало регионы с кредитоспособностью лучше Российской Федерации

Шесть российских регионов обладают самостоятельным кредитным профилем, превосходящим кредитоспособность Российской Федерации, сообщило агентство Fitch. В целом кредитные профили регионов варьируются сильнее, чем в других странах

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Собственная кредитоспособность шести российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, оценивается выше, чем у суверена — Российской Федерации, рассказали представители международного рейтингового агентства Fitch Ratings на вебинаре в Москве, в среду, 21 октября.

Их итоговые рейтинги все равно находятся на одном уровне с суверенным рейтингом России (BBB, самая нижняя ступень т.н. инвестиционной категории), поскольку, по общему принципу Fitch, регионы не могут иметь рейтинги выше суверенного.

Шесть регионов с наиболее сильной собственной кредитоспособностью имеют оценки от BBB+ (Челябинская область) до A+ (Москва). В промежутке между ними находятся Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Башкирия и Татарстан. В частности, Москва, Петербург, ЯНАО, Башкирия и Татарстан обладают максимально высокой оценкой устойчивости к долговой нагрузке — AAA.

В региональном портфеле Fitch в России — 22 эмитента (всего в стране 85 субъектов).