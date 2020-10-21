Fitch назвало регионы с кредитоспособностью лучше Российской Федерации

С экономической точки зрения выделяются ЯНАО и Москва: их валовый региональный продукт на душу населения превосходит медианный уровень российских регионов в 13 раз и более чем в три раза соответственно, отмечается в материалах Fitch.
На противоположном полюсе (из рейтингуемых Fitch регионов) находятся Ярославская и Кировская области, для которых агентство учитывает фактор потенциальной чрезвычайной поддержки от федерального центра.
Выравнивания регионов недостаточно
Fitch отмечает высокую социально-экономическую дифференциацию российских регионов. «Региональное неравенство в значительной мере сохраняется и после применения инструментов межбюджетного регулирования, в силу слабости институциональной среды в России», — указано в презентации агентства к вебинару. По мнению аналитиков Fitch, система межбюджетных отношений в России непрозрачна, а механизмы и правила выравнивания региональных бюджетных различий недостаточны для применения принципа «солидарного подтягивания» всех регионов.
«Как мы выяснили, особого эффекта от мер выравнивания не видно даже в рамках нашего регионального портфеля. Это говорит о том, что механизм солидарного подтягивания, который агентство применяет в других юрисдикциях, в России применен быть не может. Иными словами, мы не можем задать неснижаемый уровень рейтинга для большинства российских регионов», — объяснил старший директор Fitch Ratings Константин Англичанов. В странах с более устоявшейся институциональной средой разброс в кредитоспособности регионов намного меньше, указал он.
Влияние пандемии на регионы
Во время пандемического кризиса федеральное правительство оперативно делегировало на уровень регионов ответственность за борьбу с коронакризисом, отметил Англичанов. «Но эта ответственность, к сожалению, не всегда подкреплялась достаточным количеством ресурсов», — подчеркнул он.
Fitch ожидает ухудшение социально-экономических профилей российских регионов в 2020 году из-за снижения ВВП и сокращения деловой активности. Оно обусловливает уменьшение налоговых доходов на фоне продолжающегося роста расходов регионов. На начало осени дефицит консолидированных бюджетов российских регионов составлял 109 млрд руб. (по сравнению с профицитом более 1 трлн руб. на ту же дату годом ранее). На 1 сентября 2020 года в России было 36 субъектов с дефицитом бюджета (годом ранее — 14).
Особенностью кризиса 2020 года является опережающий рост региональных расходов — то, чего удалось избежать в предыдущих кризисных эпизодах 2009 и 2013 годов, отмечает Fitch. Расходы субъектов выросли на 18% в годовом выражении (намного быстрее инфляции), основной рост продемонстрировали социальные статьи: здравоохранение — прирост на 85%, социальная политика — 22%, национальная экономика — 15,8%, следует из данных Fitch.