РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

РБК представляет первый рейтинг качества жизни в российских регионах, подготовленный НКР. Он интегрирует десять показателей — от благосостояния населения до климата. Кто стал лидером, а кто аутсайдером рейтинга — в материале РБК

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения. В десятке регионов-аутсайдеров оказались высокодотационные и малонаселенные территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также две республики Северного Кавказа. На вершине списка — Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область. Рейтинг — попытка ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности.

Аналитики НКР выбрали для оценки регионов десять критериев — от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия проживания. Чтобы исключить завышение отдельных показателей, в частности уровня обеспеченности социальной инфраструктурой в расчете на каждого жителя, делалась поправка на долю проживающих в регионе (подробнее — в материале о методологии рейтинга). На часть показателей региональные власти не в состоянии повлиять, в первую очередь на климат, другие же напрямую зависят от качества их работы, говорят в НКР.

Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Рейтинг, который пока фиксирует благосостояние жителей регионов до пандемического кризиса, планируется обновлять ежегодно.

Где в России жить хорошо Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить -1,5-0 0-2 2-3,5 3,5-5,5 5,5-7 Чем темнее цвет, тем регион благоприятнее для жизни

Высокий уровень развития региональной экономики является необходимым, но не достаточным условием высокого качества жизни граждан, объясняет замысел рейтинга один из его авторов, глава группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов. «Сырьевая монопродуктовая региональная экономика вполне может обеспечивать высокие показатели валового регионального продукта на душу населения, но при этом не создавать достаточного количества рабочих мест и дополнительных перерабатывающих производств в регионе», — говорит он. В этом случае номинальные показатели экономического развития регионов будут высокими, но не будут отражать реального уровня благосостояния граждан.

Лидеры рейтинга

Регион Балл Основные параметры г. Санкт-Петербург 7.00 7.0 i 1.0 i 6.0 i 7.0 i 7.0 i 6.9 i 4.1 i 6.8 i 6.9 i 5.5 i г. Москва 6.10 7.0 i 1.0 i 6.3 i 6.4 i 7.0 i 7.0 i 1.0 i 3.2 i 5.9 i 5.5 i Белгородская обл. 5.64 5.4 i 3.3 i 4.4 i 4.5 i 6.3 i 1.8 i 7.0 i 5.8 i 3.9 i 7.0 i Московская обл. 5.61 7.0 i 2.8 i 1.5 i 4.9 i 6.3 i 4.7 i 7.0 i 2.5 i 3.4 i 5.5 i Воронежская обл. 5.31 6.4 i 2.7 i 4.2 i 4.3 i 6.8 i 1.6 i 6.5 i 4.9 i 5.0 i 5.5 i

Самые высокие значения в рейтинге у российских столиц и Подмосковья, Белгородской и Воронежской областей, у Тюменской области и ее южного нефтяного автономного округа — Ханты-Мансийского, а также у Краснодарского края.

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Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, и его превосходство над Москвой обусловлено прежде всего низким результатом столицы (1 балл) по показателю обеспеченности населения жильем (соотношение общей площади жилого фонда и населения региона), отмечают в НКР. Для сравнения: похожий балл по обеспеченности жильем в рейтинге получили его аутсайдеры — Чечня, Ингушетия и Тува. Несколько искажает этот показатель для столицы областная регистрация большого количества новостроек, находящихся в непосредственной близости от ее административных границ и предназначенных для жителей, которые формально проживают в Подмосковье, но чья жизнь в основном связана с Москвой, говорят в НКР. Выше показатель Санкт-Петербурга по сравнению с Москвой и по уровню обеспеченности медперсоналом, хотя и здесь на результат столицы, по мнению аналитиков, могли повлиять особенности административного учета врачей и медсестер.

Московская область обеспечила себе высокое место в рейтинге по причине глубокой интеграции с Москвой. В частности, равные значения в баллах для оборота розничной торговли на душу населения в столице и Подмосковье не свидетельствуют об одинаковом благосостоянии жителей мегаполиса и области, а отражают организационные особенности регистрации торговых сетей, указывают авторы рейтинга. «Множество крупных ретейлеров технически расположены в области, в то время как основную массу покупателей там составляют жители столицы», — отмечает Пискунов. Разрыв в уровнях просроченной задолженности по кредитам физических лиц подтверждает это: показатель для области почти в четыре раза хуже столичного, добавил он. И наоборот, жители Московской области, работающие в Москве, вносят вклад в показатели столицы: там учитываются их зарплаты, они пользуются услугами московских отделений банков, где берут кредиты и хранят сбережения, а также приобретают товары в столичных магазинах. Системную связь Москвы и Подмосковья невозможно полностью убрать при составлении рейтинга.

Третье место в рейтинге, немного опережая преследователей, заняла сделавшая ставку на развитие сельского хозяйства Белгородская область: у нее высший балл по обеспеченности жильем, высокие показатели по обороту розничной торговли и уровню сбережений у населения. Значительный вклад в ее положение в рейтинге внес климатический фактор: по климату регион, как и Краснодарский край, относится к первому поясу, в отличие, например, от немного отстающей Воронежской области.

Показатели входящих в десятку ХМАО и Тюменской области существенно опережают показатели Москвы и Санкт-Петербурга по доступности жилья (его стоимости относительно зарплат), но минимальный балл за климатическую зону нивелирует превосходство сибирских регионов. Значительная часть высоких зарплат, например, в ХМАО приходится на вахтовых рабочих, которые не формируют спрос на жилье в регионе. По данным Росстата за 2019 год, Тюменская область с автономными округами обеспечила себе второе место среди всех регионов по притоку рабочей силы из других субъектов РФ за счет вахтового метода при добыче нефти и газа. Первое место с большим отрывом заняла Москва, принявшая в прошлом году 1,6 млн трудовых мигрантов.

Худшие регионы для жизни

Аутсайдерами рейтинга НКР по итогам 2019 года оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия. В десятке отстающих также Марий Эл с Бурятией и Курганская область.

Основными причинами появления Тувы, Карачаево-Черкесии и Республики Алтай на позициях худших регионов по качеству жизни стали крайне низкая потребительская активность в регионе, высокая просроченная задолженность населения по кредитам и низкий уровень депозитов по сравнению со средней зарплатой в регионе. Туву и Карачаево-Черкесию объединяет еще и низкий уровень обеспеченности основными фондами социальной сферы (социальные, культурные и другие учреждения), а также доступности жилья относительно уровня доходов. По данным Росстата за 2019 год, уровень бедности (то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; показатель не входит в расчет индекса НКР) в Туве является самым высоким в стране — 34,7% населения. В Карачаево-Черкесии он составляет 23,2%, в Республике Алтай — 24,2%, что почти вдвое превышает общероссийский уровень бедности (12,3%).

Ингушетия демонстрирует крайне низкие показатели официальной занятости, что свидетельствует о высоком уровне теневой экономики. Неформальная занятость расценивается НКР негативно по сравнению с официальным трудоустройством, поскольку не предоставляет гражданину должной защиты его трудовых прав, а также подвержена существенным колебаниям доходов. Ингушетия получила худшие оценки и по показателям потребительского спроса, доступности жилья и обеспеченности педагогами.

Отличительной особенностью Калмыкии стал достаточно низкий показатель официальной занятости, сопоставимый с уровнем в республиках Северного Кавказа. Для Марий Эл помимо прочих факторов критическим является низкий уровень обеспеченности основными фондами социальной сферы. В Курганской области этот показатель тоже слабый, также там наблюдается недостаточная обеспеченность медицинским персоналом на душу населения.

Несмотря на максимальные оценки с точки зрения климатического комфорта, республики Чечня, Северная Осетия и Кабардино-Балкария получили низкий совокупный балл в рейтинге за счет высокого уровня теневой занятости, слабой доступности жилья и низкого уровня депозитов.

Замечания к методологии и результатам

Выводы по итоговому рейтингу регионов более-менее адекватные, говорит заведующий кафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. Самые большие значения у российских столиц и Подмосковья, Краснодарского края, Белгородской и Воронежской областей, а также Тюменской области и ХМАО, но не у расположенного в более суровых условиях Ямало-Ненецкого АО. В числе отстающих высокодотационные и труднодоступные регионы, замечает эксперт. «Практически все регионы, которые являются депрессивными, в том числе и старопромышленные, расположенные в европейской части, находятся в нижней половине рейтинга», — прокомментировал он результаты исследования НКР. Аутсайдеры и лидеры рейтинга оказались в целом ожидаемыми, замечает и заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников, но его удивляет появление в первой десятке Воронежской области.

В то же время рейтингу НКР не хватает инновационности: используется только стандартная, официальная статистика, что ставит под вопрос актуальность исследования в то время, когда появляются новые виды и источники данных, показатели, которые можно считать на основе big data, критичен Сальников. Сама госстатистика может вызывать вопросы, в том числе в отношении используемых показателей: к примеру, стоимость основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта на душу населения — очень агрегированный и, возможно, мало что показывающий индикатор, потому что непонятно, как проводилась оценка самих фондов и их качества, указывает замглавы ЦМАКП.

Климанов критически оценил подход к оценке неформальной занятости в рейтинге, указав, что он не годится, например, для Московской области, где 20% заняты вне региона. Также вопросы у него вызвали одинаковые значения для Москвы и Петербурга по климатическим условиям (впрочем, даже с понижением климатической зоны Петербург остается лидером рейтинга). Непонятно и отнесение сильно протяженного с севера на юг Красноярского края к довольно благоприятной климатической зоне, больше соответствующей именно южной части региона, говорит эксперт, который считает, что значимость показателя климатической зоны в рейтинге (вес фактора — 20%) в целом завышена.

Сальников предлагает дополнить рейтинг ключевыми показателями динамики численности населения — естественными приростом/убылью жителей и уровнем притока мигрантов в регион, а критерий соотношения численности жителей и врачей в регионе — показателями смертности и заболеваемости.

НКР планирует рассчитывать рейтинг качества жизни в регионах на регулярной основе и готово анализировать поступающие замечания и предложения по его методике для последующего улучшения, сказал гендиректор НКР Кирилл Лукашук.