10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России

РБК опубликовал первый рейтинг российских регионов по качеству жизни. Он подготовлен рейтинговым агентством НКР (входит в группу РБК). Главные факты из нового рейтинга — в материале РБК