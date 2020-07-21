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10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России

РБК опубликовал первый рейтинг российских регионов по качеству жизни. Он подготовлен рейтинговым агентством НКР (входит в группу РБК). Главные факты из нового рейтинга — в материале РБК
  1. На вершине рейтинга оказалась не Москва, а Санкт-Петербург. Жизнь и там, и там примерно одинакова с точки зрения уровня потребления и сбережений граждан, белых доходов и материального обеспечения социальной сферы, но Санкт-Петербург заметно обошел Москву по обеспеченности населения жильем и педагогами. По показателю обеспеченности жильем (соотношение общей площади жилого фонда и населения региона) Москва является одним из аутсайдеров рейтинга — лишь 19,4 кв. м на человека, тогда как показатель Санкт-Петербурга немного недотягивает до среднероссийского — 25,5 кв. м на человека (в среднем по России — 25,8 кв. м на душу населения).

    Регион
    Балл
    Основные параметры
    г. Санкт-Петербург
    7.00
    7.0
    i
    1.0
    i
    6.0
    i
    7.0
    i
    7.0
    i
    6.9
    i
    4.1
    i
    6.8
    i
    6.9
    i
    5.5
    i
    г. Москва
    6.10
    7.0
    i
    1.0
    i
    6.3
    i
    6.4
    i
    7.0
    i
    7.0
    i
    1.0
    i
    3.2
    i
    5.9
    i
    5.5
    i
    Белгородская обл.
    5.64
    5.4
    i
    3.3
    i
    4.4
    i
    4.5
    i
    6.3
    i
    1.8
    i
    7.0
    i
    5.8
    i
    3.9
    i
    7.0
    i
    Московская обл.
    5.61
    7.0
    i
    2.8
    i
    1.5
    i
    4.9
    i
    6.3
    i
    4.7
    i
    7.0
    i
    2.5
    i
    3.4
    i
    5.5
    i
    Воронежская обл.
    5.31
    6.4
    i
    2.7
    i
    4.2
    i
    4.3
    i
    6.8
    i
    1.6
    i
    6.5
    i
    4.9
    i
    5.0
    i
    5.5
    i

  2. Если бы не суровый климат, ХМАО и Тюменская область заняли бы второе и третье места. Фактор климатической зоны обладает наибольшим весом в рейтинге НКР (наряду с розничным оборотом) — 20%. За счет благоприятного климата Белгородская область, Воронежская область и Краснодарский край опережают в рейтинге Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ (седьмое и восьмое места). Однако если бы климат везде был одинаков, то ХМАО и Тюменская область заняли бы второе и третье места, отодвинув Москву на четвертую строчку. Санкт-Петербург и без учета климатического фактора сохранил бы первую строчку в рейтинге.
  3. У москвичей все в порядке с деньгами, но плохо с жильем. Москва взяла наивысшие баллы в рейтинге по уровню покупательской активности, сбережений населения на банковских депозитах и обеспеченности основными фондами социальной сферы. Чего столице не хватает, так это доступного жилья. По обеспеченности жильем Москва находится на одной ступени с Чечней, Крымом и Тувой (низший балл в рейтинге). По доступности жилья (соотношение средней зарплаты и средней стоимости одного квадратного метра) столица занимает последнее место в рейтинге: здесь, чтобы приобрести один квадратный метр жилья, понадобится две месячных зарплаты. Недалеко от Москвы по этому показателю ушли Татарстан (нужно 1,9 средней месячной зарплаты) и Петербург (1,7 зарплаты).
  4. Между качеством жизни и политическим выбором нет видимой корреляции. Если сравнить позиции регионов в рейтинге РБК и результаты голосования 1 июля по поправкам в Конституцию (которое в Кремле назвали «референдумом о доверии президенту Владимиру Путину»), то никакой корреляции не видно. Среди российских регионов, занявших места в последней трети рейтинга качества жизни, есть как лидеры по доле проголосовавших против поправок (Ненецкий автономный округ — 55,3% по сравнению с общероссийским показателем 21,3%, Камчатский край — 37,2%, Омская область — 36,7%, Магаданская область — 36,6%), так и, наоборот, лидеры по уровню одобрения (Тува — 96,8% по сравнению с общероссийскими 77,9%, Чечня — 97,9%, Крым — 90%, Дагестан — 89,2%). Аналогичным образом среди лидеров рейтинга есть регионы, безоговорочно поддержавшие новую Конституцию (Краснодарский край — 88,9%), но есть и те, где доля голосовавших против поправок была высока (Свердловская область — 32,9%, ХМАО — 30%). Возможно, это связано с индивидуальной спецификой ряда регионов (феномен «кавказского голосования») или с тем, что на некоторых территориях голосование по поправкам в Конституцию воспринималось как волеизъявление по насущным региональным вопросам (в Ненецком АО, например, местные власти позиционировали результаты голосования как протест против объединения округа с Архангельской областью).

    Где в России жить хорошо
    Выбрать регион
    Отменить
    -1,5-0
    0-2
    2-3,5
    3,5-5,5
    5,5-7
    Чем темнее цвет, тем регион благоприятнее для жизни

  5. Регион с губернатором-долгожителем занял первое место после Москвы и Петербурга. Считается, что длительная несменяемость власти рано или поздно приводит к ухудшению социально-экономических показателей. Однако Белгородская область демонстрирует позитивное исключение из этого правила. Регионом с 1993 года бессменно руководит единоросс Евгений Савченко — единственный действующий губернатор, занявший пост при Борисе Ельцине. В рейтинге НКР Белгородская область находится на третьем месте после двух столичных городов. Область получила высокие баллы по таким показателям, как розничный оборот на душу населения, депозиты физлиц и обеспеченность жильем.
  6. В Крыму качество жизни по-прежнему ниже среднего по России. Спустя шесть лет после присоединения Крыма к России республика (без учета Севастополя, позиции которого в рейтинге выше) не вышла на среднероссийский уровень по качеству жизни. Крым занял 57-е место в рейтинге (если бы не теплый климат, было бы 66-е место). В республике слабейшие по стране показатели уровня покупательской активности, ценовой доступности жилья и обеспеченности жильем, низкие показатели сбережений населения и обеспеченности основными фондами социальной сферы.
  7. Самое доступное жилье — в Магаданской области и на Камчатке. Высшие баллы по доступности жилья получили ХМАО, Магаданская область, Камчатский край, Еврейская автономная область и еще пять регионов. В большинстве из них доступное жилье — это производная от низкого спроса на него. Все эти регионы находятся в нижней части рейтинга качества жизни. В некоторых регионах (ХМАО, ЯНАО, НАО) распространен высокооплачиваемый труд вахтовым методом: заработки в принципе достаточны, чтобы купить собственное жилье, но вахтовикам оно не нужно.
  8. Больше всего сбережений в Москве, самая большая просрочка по кредитам — в Калмыкии. Москва — абсолютный лидер по уровню накоплений граждан: здесь на депозитах отложено 12 среднемесячных зарплат в расчете на человека (в среднем по России — чуть больше шести зарплат). А по просроченной задолженности физлиц первое место занимает Калмыкия, где просрочка эквивалентна 32% средней зарплаты против общероссийского показателя 15% (на втором месте Карачаево-Черкесия — 31%).
  9. Вологодская область — лидер роста в рейтинге за три года. Рейтинг качества жизни в регионах посчитан с 2017 года, чтобы можно было проследить динамику хотя бы за последнее время. Показатели обеспеченности жильем, медицинским и педагогическим персоналом, а также оценка фондов социальной сферы являются достаточно стационарными, тогда как показатели оборота розничной торговли, стоимости жилья, просроченной задолженности и уровня депозитов населения — наиболее волатильные. Максимальный скачок за период 2017–2019 годов совершила Вологодская область, которая в 2017 году занимала 44-е место в общем зачете, а в 2019-м стала 32-й. Основными причинами являются снижение просроченной задолженности физлиц и улучшение обеспеченности медработниками. Вторая — Брянская область, переместившаяся с 23-го места на 15-е, третья — Иркутская, перешедшая с 52-го на 45-е. Дагестан, напротив, ухудшил свои позиции, переместившись с 41-го места в 2017 году на 55-е в 2019-м. Ключевую роль в этом сыграло снижение оборота розничной торговли, которое было частично компенсировано ростом обеспеченности медиками и педагогами.
  10. Добывающие регионы притягивают внутренних мигрантов, забирая налоги с периферии. НКР разработало для рейтинга отдельный индекс белых доходов — соотношение численности жителей региона, имеющих официальные трудовые доходы (по данным ФНС), и численности занятых в регионе, включая неформально занятых (по данным Росстата). Если соотношение ниже 100%, это значит, что в регионе развита неформальная занятость (только часть работников уплачивают НДФЛ со своего заработка) или высок уровень трудовой миграции в другие регионы. Вполне предсказуемо, что самые низкие показатели — у республик Северного Кавказа: Дагестана (30%), Чечни (35%), Кабардино-Балкарии (39%), Северной Осетии — Алании (45%), Карачаево-Черкесии (51%). Однако у восьми регионов индекс превышает 100%. Это говорит о том, что такие субъекты в существенной мере полагаются на добывающие отрасли, где работают вахтовым методом мигранты, в том числе из других регионов. Эти внутренние мигранты платят НДФЛ по фактическому месту работы, однако учитываются в составе занятых по месту своего постоянного проживания. Регионы, стягивающие к себе мигрантов-вахтовиков, — это прежде всего ХМАО (индекс равен 111%), Чукотка (125%), ЯНАО (159%), Ненецкий автономный округ (231%). Проблема имеет большое значение с точки зрения справедливого распределения налогов и социальных благ. Дело в том, что внутренние трудовые мигранты потребляют бюджетные услуги в сферах образования и здравоохранения по месту постоянной регистрации, создавая нагрузку на бюджет региона — донора рабочей силы, но не вносят налоговую лепту в его формирование.

i Игра i i Рейтинг i i Методология i

Автор: Иван Ткачёв
Теги: НКР, РБК, регионы, качество жизни, рейтинг регионов по качеству жизни, рейтинг
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