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Метро на разлившемся дизельном топливе
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Газета
Метро на разлившемся дизельном топливе
Газета № 056 (3345) (2104) Бизнес,
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Метро на разлившемся дизельном топливе

Александр Усс запросил у федерального центра 191 млрд руб. на природоохранные проекты в Красноярском крае
Глава Красноярского края попросил правительство выделить региону ₽191 млрд на экологические проекты в рамках устранения вреда от аварии под Норильском. Более половины суммы приходится на проект строительства метро в Красноярске
Александр Усс
Александр Усс (Фото: Вадим Кофман / РИА Новости)

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил правительство выделить региону 190,9 млрд руб. для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от майской аварии у «Норникеля» с разливом дизельного топлива. Это следует из письма, которое он 26 марта направил вице-премьеру Виктории Абрамченко (копия есть у РБК, подлинность подтвердил федеральный чиновник). РБК направил запросы в пресс-службу администрации Красноярского края и Минфин. Представитель Виктории Абрамченко Марта Галичева подтвердила получение и подлинность письма, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Усс пишет, что авария «нанесла колоссальный вред окружающей среде». По его словам, с июня по октябрь 2020 года были проведены исследования, по результатам которых зафиксированы случаи высокого и экстремально высокого уровня загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами и тяжелыми металлами, а также случаи превышения фоновых концентраций аналогичных загрязняющих веществ в почве и грунтах водных объектов. Экология региона требует комплексного восстановления, указывает губернатор, добавляя, что речь должна идти не только об улучшении экологической ситуации в Норильске и на близлежащих территориях, но и о мероприятиях, улучшающих ситуацию с выбросами загрязняющих веществ в целом в крае.

Какие проекты предлагает губернатор

Ссылаясь на «приоритет обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Красноярского края, в том числе в городах Норильск и Красноярск», Усс приложил к письму «перечень мероприятий по восстановлению состояния окружающей среды, а также возмещению вреда», средства на которые он предлагает выделить из федерального бюджета в рамках государственных программ «Охрана окружающей среды» и «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Всего в перечне 50 мероприятий на 191 млрд руб. По количеству основная их часть (35 проектов) относится к Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, непосредственно пострадавших от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3. В Красноярске предлагается профинансировать 13 проектов, однако в денежном выражении они оцениваются в две трети от общей суммы.

Согласно перечню Усс рассчитывает привлечь самое крупное финансирование в рамках экологических программ по следующим направлениям:

  • 114,5 млрд руб. — на строительство метро в Красноярске;
  • 20 млрд руб. — на компенсацию выпадающих доходов Красноярского края по налогу на прибыль в результате снижения налоговой базы после выплаты «Норникелем» штрафа за аварию в размере 146,2 млрд руб. (почти вся сумма ушла в федеральный бюджет);
  • 12,5 млрд руб. — на инфраструктуру для перевода автомобилей на газ в Норильске (стояночные боксы, ремонтную базу);
  • 5,5 млрд руб. — для создания экологически эффективной инфраструктуры по обращению с мусором в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, включая приобретение плазменных деструкторов для сжигания отходов;
  • 4,2 млрд руб. — на ликвидацию накопленного ущерба окружающей среде на 104 объектах в Норильске площадью 15,3 тыс. га с отходами 2,9 млн т, а также на 52 объектах на Таймыре площадью 447,9 га.

Среди мероприятий перечислены также ремонт и строительство дорог в Красноярске и Норильске, закупка трамваев и троллейбусов для Красноярска, исследование миграции оленей на Таймыре и другие.

Планы на метро в Красноярске

В конце прошлого года Усс оценивал стоимость строительства метро в Красноярске в 65–70 млрд руб., которые он рассчитывал привлечь из федерального бюджета. Проект метрополитена находится на утверждении в Главгосэкспертизе, писал ТАСС.

Строительство метрополитена в городе началось еще в 1995 году, но неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. По планам Усса, метро должно появиться в центральной части города и будет включать в себя восемь-девять станций. В остальных районах города будет развиваться скоростной трамвай, или так называемое легкое наземное метро.

Запрашиваемую регионом сумму 191 млрд руб. на экологические проекты сейчас, очевидно, получить не удастся, говорит независимый аналитик по вопросам устойчивого развития Максим Худалов. По его словам, заявленные проекты — «приглашение федерального центра к торгу по поводу судьбы поступлений от «Норникеля», которые было обещано потратить в том числе и на нужды региона».

Он напомнил, что проект строительства метро в Красноярске обсуждался с руководством страны в 2019 году, и тогда его необходимость мотивировалась в том числе экологическими соображениями. В СССР метро строили в городах-миллионниках, и по этому параметру город может рассчитывать на такой транспорт. Краю давно обещали помочь федеральными средствами для развития метрополитена, говорит Худалов, указывая, что три станции в Красноярске в общем-то готовы, но засыпаны песком во избежание проседания грунта.

Куда должны пойти деньги от штрафа «Норникеля»

За аварию с разливом дизельного топлива под Норильском в мае 2020 года Росприроднадзор через суд обязал «Норникель» Владимира Потанина выплатить рекордный за всю российскую историю экологический штраф в размере 146,2 млрд руб. Но только 684,9 млн руб. из него досталось бюджету города Норильска (возмещение вреда почвам), основная сумма — 145,4 млрд руб. — выплачена в качестве возмещения вреда водным объектам и направлена в доход федерального бюджета.

Бизнес
«Норникель» выплатил рекордный штраф ₽146 млрд за разлив топлива Фото: РИА Новости

Это стало возможным после внесения в конце июля прошлого года поправок в Бюджетный кодекс, согласно которым все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в федеральной собственности, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет в 100-процентном размере. Госдума в постановлении о принятии поправок рекомендовала правительству направлять полученные от штрафов деньги на экологические проекты.

После того как «Норникель» выплатил штраф, президент Владимир Путин призвал направить эти средства на улучшение экологической ситуации в Норильске и на прилегающих территориях. В середине марта вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что деньги пойдут на экологические проекты в Сибири. «В первую очередь — это Норильск. Вторая очередь — это Красноярский край», — цитировал ее ТАСС. По расчетам Росрыболовства, только восстановление непосредственно водных биоресурсов в районе аварии займет до 18 лет и будет стоить около 40 млрд руб. без учета затрат на строительство рыборазводных заводов.

Сам «Норникель» собирается вложить в развитие Норильска 81,3 млрд руб. до 2035 года. Соответствующие соглашения компания подписала с властями Красноярского края. Помимо средств «Норникеля» городу также выделят 24 млрд руб. из федерального бюджета и 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края.

Выступая на подписании соглашений, Александр Усс заявил, что до 2035 года Норильску потребуется от 120 млрд до 200 млрд руб.

Авторы: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова.
При участии: Майя Бобенко.
Теги: «Норильский никель» , Таймыр , авария , Александр Усс , Красноярский край , Виктория Абрамченко ...
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