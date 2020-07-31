Путин подписал позволяющий зачислить штраф «Норникеля» в бюджет закон

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, 15 июня 2020г. (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешат зачислить в федеральный бюджет компенсацию от «Норильского никеля» за разлив топлива в Норильске. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправке, все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в федеральной собственности, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет в 100-процентном размере. А если вред причинен водным объектам, которые находятся в региональной или муниципальной собственности, то платежи пойдут в региональный или местный бюджет.

В связи со вступлением в силу новых поправок «Норникель», ответственный за разлив топлива в Красноярском крае, должен будет возместить ущерб в федеральный бюджет, а не в региональный, как было по закону раньше.

Авария в Норильске на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая.Тогда из резервуара разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов. Вещество попало в землю, реки Амбарная, Далдыкан, их притоки. Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 млрд руб. «Норникель» не согласился с оценкой ведомства, однако подтвердил обязательства устранить последствия разлива за свой счет.