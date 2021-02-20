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«Норникель» вложит более ₽80 млрд в развитие Норильска

В период с 2010 по 2020 год компания выделила на эти цели в десять раз меньше. Несколько недель назад «Норникель» согласился выплатить рекордный штраф в размере 146 млрд руб. за разлив топлива, произошедший в прошлом году
Норникель GMKN ₽26 994 -4,04% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Власти Красноярского края и президент «Норникеля» Владимир Потанин подписали пакет документов о социально-экономическом развитии Норильска. Подписание состоялось в присутствии заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

В процедуре подписания документов, кроме Потанина, приняли участие глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Норильска Дмитрий Карасев.

Они подписали два документа. Первый представляет собой четырехстороннее соглашение о сотрудничестве и определяет совместную работу сторон на период до 2024 года. В нем, в частности, идет речь о:

  • реновации жилищного фонда, модернизации и капитальном ремонте объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры Норильска;
  • строительстве, ремонте, реконструкции и развитии объектов социальной инфраструктуры, формировании комфортной и безопасной городской среды;
  • переселении граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными условиями проживания.

Предполагается, что на эти цели будет совместно выделено 120,1 млрд руб. Из них 24 млрд руб. будет выделено из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля».

Второй документ предусматривает совместную подготовку комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Кроме того, в соответствии с соглашением Красноярский край и компания намерены разработать ряд предложений для реализации инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов на территории Арктической зоны региона.

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«В соглашении предусматривается уточнить перечень мероприятий. 2035 год это долгосрочная перспектива — потребуется от 120 до 200 млрд [руб.], есть разные оценки», — сказал Усс, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Как отметил Потанин, это уже не первое четырехстороннее соглашение о развитии Норильска. «Предыдущее, заключенное в 2010 году, компания со своей стороны успешно выполнила, реализовав целый комплекс запланированных в документе мероприятий», — сказал глава «Норникеля».

В свою очередь Трутнев заявил, что день для подписания документов оказался «плохим», поскольку в Норильске погиб человек в результате обрушения в цехе на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию «Норникеля» «Медвежий ручей»). «Тем не менее мы решили подписать соглашение, потому что оно касается всего Норильска. <...> Сама по себе сумма большая», — отметил он.

Вместе с тем Трутнев напомнил, что десять лет назад между краем и «Норникелем» заключалось соглашение о финансировании мер по развитию Норильска. Его итогом, по словам зампреда правительства, стало строительство трех детских садов, двух физкультурно-оздоровительных комплексов, ремонт трех многоквартирных домов, 283 фундаментов, 1389 муниципальных квартир для переселенцев из ветхого жилья, снос 18 аварийных зданий, а также капитальный ремонт 34 км инженерных сетей.

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Фото:arrival.com

С 2010 по 2020 год «Норникель» потратил 8,3 млрд руб. на модернизацию социальной инфраструктуры Норильска. Из федерального бюджета была выделена такая же сумма, а из краевого — 1,1 млрд руб. Потанин в ходе подписания документов 20 февраля сказал: «Участие компании в новом соглашении более активное, чем в предыдущем, и выделенные 80 млрд руб. — это дополнительное финансирование к уже взятым на себя компанией обязательствам».

В мае прошлого года произошла авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»), в результате которой из разгерметизировавшегося хранилища вылилось более 21 тыс. т дизтоплива, большая часть которого попала в близлежащие реки. По факту произошедшего были заведены уголовные дела. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб. «Норникель» называл эту сумму завышенной и предлагал другую оценку — 21,4 млрд руб. В компании также отмечали, что уже вложили собственные средства в устранение последствий аварии.

5 февраля суд обязал взыскать с «Норникеля» 146,177 млрд руб. Это крупнейшая выплата за ущерб экологии в российской истории. Компания не стала оспаривать решение суда. Потанин назвал решение суда уроком для «Норильского никеля» и пообещал, что компания будет серьезнее относиться к вопросам экологии и промышленной безопасности.

Авторы
Анастасия Батманова, Светлана Бурмистрова, Михаил Юшков
«Норильский никель» Норильск Владимир Потанин Юрий Трутнев Александр Усс
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