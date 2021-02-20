«Норникель» вложит более ₽80 млрд в развитие Норильска

В период с 2010 по 2020 год компания выделила на эти цели в десять раз меньше. Несколько недель назад «Норникель» согласился выплатить рекордный штраф в размере 146 млрд руб. за разлив топлива, произошедший в прошлом году

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Власти Красноярского края и президент «Норникеля» Владимир Потанин подписали пакет документов о социально-экономическом развитии Норильска. Подписание состоялось в присутствии заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

В процедуре подписания документов, кроме Потанина, приняли участие глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Норильска Дмитрий Карасев.

Они подписали два документа. Первый представляет собой четырехстороннее соглашение о сотрудничестве и определяет совместную работу сторон на период до 2024 года. В нем, в частности, идет речь о:

реновации жилищного фонда, модернизации и капитальном ремонте объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры Норильска;

строительстве, ремонте, реконструкции и развитии объектов социальной инфраструктуры, формировании комфортной и безопасной городской среды;

переселении граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными условиями проживания.

Предполагается, что на эти цели будет совместно выделено 120,1 млрд руб. Из них 24 млрд руб. будет выделено из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля».