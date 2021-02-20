«Норникель» вложит более ₽80 млрд в развитие Норильска

Второй документ предусматривает совместную подготовку комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.
Кроме того, в соответствии с соглашением Красноярский край и компания намерены разработать ряд предложений для реализации инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов на территории Арктической зоны региона.
«В соглашении предусматривается уточнить перечень мероприятий. 2035 год это долгосрочная перспектива — потребуется от 120 до 200 млрд [руб.], есть разные оценки», — сказал Усс, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Как отметил Потанин, это уже не первое четырехстороннее соглашение о развитии Норильска. «Предыдущее, заключенное в 2010 году, компания со своей стороны успешно выполнила, реализовав целый комплекс запланированных в документе мероприятий», — сказал глава «Норникеля».
В свою очередь Трутнев заявил, что день для подписания документов оказался «плохим», поскольку в Норильске погиб человек в результате обрушения в цехе на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию «Норникеля» «Медвежий ручей»). «Тем не менее мы решили подписать соглашение, потому что оно касается всего Норильска. <...> Сама по себе сумма большая», — отметил он.
Вместе с тем Трутнев напомнил, что десять лет назад между краем и «Норникелем» заключалось соглашение о финансировании мер по развитию Норильска. Его итогом, по словам зампреда правительства, стало строительство трех детских садов, двух физкультурно-оздоровительных комплексов, ремонт трех многоквартирных домов, 283 фундаментов, 1389 муниципальных квартир для переселенцев из ветхого жилья, снос 18 аварийных зданий, а также капитальный ремонт 34 км инженерных сетей.
С 2010 по 2020 год «Норникель» потратил 8,3 млрд руб. на модернизацию социальной инфраструктуры Норильска. Из федерального бюджета была выделена такая же сумма, а из краевого — 1,1 млрд руб. Потанин в ходе подписания документов 20 февраля сказал: «Участие компании в новом соглашении более активное, чем в предыдущем, и выделенные 80 млрд руб. — это дополнительное финансирование к уже взятым на себя компанией обязательствам».
В мае прошлого года произошла авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»), в результате которой из разгерметизировавшегося хранилища вылилось более 21 тыс. т дизтоплива, большая часть которого попала в близлежащие реки. По факту произошедшего были заведены уголовные дела. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб. «Норникель» называл эту сумму завышенной и предлагал другую оценку — 21,4 млрд руб. В компании также отмечали, что уже вложили собственные средства в устранение последствий аварии.
5 февраля суд обязал взыскать с «Норникеля» 146,177 млрд руб. Это крупнейшая выплата за ущерб экологии в российской истории. Компания не стала оспаривать решение суда. Потанин назвал решение суда уроком для «Норильского никеля» и пообещал, что компания будет серьезнее относиться к вопросам экологии и промышленной безопасности.
Авторы
Анастасия Батманова, Светлана Бурмистрова, Михаил Юшков