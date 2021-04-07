Фискальную брешь закрыли служащие

Аналитики зафиксировали рост поступлений НДФЛ в региональные бюджеты в прошлом году

В кризисном 2020 году благодаря росту зарплатного фонда в экономике поступления НДФЛ в бюджеты регионов выросли, смягчив удар пандемии. Наибольший прирост налога зафиксирован в секторе госуправления, подсчитали эксперты НКР

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные бюджеты в пандемийном 2020 году наблюдалось практически во всех секторах экономики, однако наибольший прирост в абсолютном выражении был зафиксирован в секторе «Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (по классам ОКВЭД), говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР (есть у РБК). В число лидеров по абсолютному росту выплат НДФЛ также вошли секторы «Финансы» и «Связь».

В целом поступления НДФЛ в бюджеты регионов, по данным ФНС, увеличились в 2020 году на 7,4% (на 294 млрд руб., до 4,25 трлн руб.), и пятую часть этого прироста обеспечил подоходный налог в государственном аппарате. В том числе благодаря возросшим отчислениям НДФЛ от всех отраслей собственные доходы регионов уменьшились в год пандемического кризиса менее чем на 2%, до 10,8 трлн руб.

Как росли поступления от госсектора

Управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов подсчитал на базе данных ФНС, что отчисления НДФЛ с зарплат в госсекторе в прошлом году составили 473,3 млрд руб. — на 58,7 млрд руб., или на 14%, больше, чем в 2019 году. Исходя из этого, прошлогодний фонд оплаты труда в секторе госуправления можно оценить в 3,6 трлн руб. — рост примерно на 450 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом, указывает Пискунов.

Речь идет о зарплатах в федеральных и региональных органах власти, законодательных собраниях и судах, силовых органах, вооруженных силах. НДФЛ уплачивается по месту регистрации организации, то есть там, где человек работает. 85% НДФЛ уходит в региональный бюджет, 15% — в муниципальный. С 2021 года часть НДФЛ с высоких зарплат по ставке 15% будет поступать в федеральный бюджет (около 60 млрд руб. в год) и направляться целевым образом на борьбу с редкими заболеваниями у детей.

«Увеличившиеся расходы на зарплату госаппарата и различных социальных служб <...> косвенно стали еще одним фактором поддержки региональных бюджетов», — пишет НКР. Данные ФНС не позволяют сказать, какую долю зарплат госсектора оплачивает федеральный бюджет, а какую — бюджеты регионов. Федеральный центр оплачивает, например, зарплаты в центральных аппаратах ведомств (НДФЛ поступает в бюджет города Москвы) и территориальных органах федеральных ведомств (НДФЛ поступает в бюджеты соответствующих регионов), довольствие военнослужащих (НДФЛ зачисляется в бюджеты по месту расположения воинских частей).

По данным Казначейства, в 2020 году расходы федерального бюджета на выплаты персоналу государственных органов составили 795 млрд руб., на выплаты персоналу «в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны» — 1,95 трлн руб. (суммарно 2,74 трлн руб.), а расходы субъектов на выплаты персоналу в сфере государственных (муниципальных) органов — 599 млрд руб. На конец 2019 года в России насчитывалось 1,29 млн госслужащих (без учета силовиков), в том числе 657 тыс. на федеральном уровне, 237 тыс. на региональном и 394 тыс. на муниципальном, следует из расчетов РБК на основе данных Минфина России.

Где еще выросли отчисления НДФЛ

В отрасли финансов и страхования прирост НДФЛ в 2020 году составил почти 45 млрд руб., а в области информации и связи — 31,5 млрд руб. Однако эти секторы не являются крупнейшими «поставщиками» НДФЛ в региональные бюджеты, уступая госаппарату и обороне и принося примерно поровну с образованием, оптовой торговлей и здравоохранением. При этом НДФЛ в секторах образования и здравоохранения — это преимущественно налог с зарплат бюджетников, расходы на которые в основном несут сами региональные бюджеты.

Самым существенным фактором, сдержавшим падение доходов региональных бюджетов, стало увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета (трансфертов) на 1,3 трлн руб. по сравнению с 2019 годом (+54%), указывает НКР.

Дополнительную поддержку региональным бюджетам оказали доходы от акцизов, на которые приходится около 6% доходов субъектов. В 2020 году их совокупный прирост составил 6,3% по сравнению с 2019 годом, при этом акцизы на дизельное топливо принесли на 11,5% больше, чем годом ранее; на бензин — на 12,3%, пишет агентство.

Почему увеличились поступления от госсектора

В кризисном 2020 году не было сокращений зарплат госаппарата (пропуск ежегодной индексации окладов чиновников запланирован только на 2021 год), а реформа оптимизации численности госслужащих (сокращение примерно на 10%) произошла в первом квартале 2021 года. Как это отразится на поступлениях НДФЛ, покажут результаты 2021 года. По сравнению с сентябрем 2020 года, когда принимался федеральный бюджет на следующую трехлетку, бюджетная ситуация ощутимо улучшилась: ненефтегазовые доходы оказались лучше, чем предполагалось на пике пандемии; правительство вернулось к накоплению валютных резервов благодаря росту цены на нефть, поэтому возможны бюджетные корректировки со знаком плюс.

«То, что зарплаты в государственном и муниципальном управлении не сократились, а все-таки пусть незначительно, но выросли, видно даже на бытовом уровне», — сказал РБК директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

На федеральном уровне смена состава правительства и некоторые связанные с этим реорганизации вызвали не сокращение расходов на госаппарат, а скорее их увеличение, считает Климанов. Никаких видимых причин для проведения сокращений госаппарата на региональном уровне не было. Напротив, реализация антикризисных мер требовала его расширения или укрепления за счет дополнительных специалистов, что наверняка вызывало увеличение зарплат, рассуждает эксперт.

Кроме того, на рост поступления НДФЛ повлияла дополнительная легализация доходов граждан, так как для получения антикризисной господдержки бизнес был обязан легально осуществлять выплаты зарплаты и сохранять их, пояснил Климанов. Это объясняет «феноменальную», по его словам, ситуацию, когда выросли зарплаты, а увеличения денежных доходов населения не произошло.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году упали на 3,5% и теперь отстают от уровня 2013 года на 10,6%, по данным Росстата. На контрасте с доходами реальные зарплаты — официальные зарплаты на средних и крупных предприятиях и в организациях госсектора — выросли на 2,5%. Однако этот показатель охватывает менее половины работающих россиян. Оплата труда и занятость в неформальном секторе «чувствовали себя гораздо хуже» в 2020 году, чем официальные зарплаты, говорила РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец, и глубокое падение заработков в теневом секторе объясняет расхождение между динамикой реальных доходов и зарплат.

В каких отраслях рос налог на прибыль

Поступления от налога на прибыль в региональные бюджеты снизились для подавляющего большинства отраслей, отмечается в комментарии НКР.

В абсолютном выражении самым значительным было падение в секторе добычи полезных ископаемых (на 106 млрд руб., или 15%). Это аналитики связывают с обвалом рублевых цен на нефть и ограничениями добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+.

В процентном отношении больше всего снизились отчисления налога на прибыль в секторах:

гостиницы и общепит (на 60%);

транспортировка и хранение (на 29%);

культура, спорт, досуг и развлечения (на 24%).

Исключениями из общей тенденции падения налога на прибыль стали секторы связи и администрирования. В секторе «Связь» прирост налога на прибыль составил 20% к уровню 2019 года (или 35 млрд руб.). Это произошло в результате усилившегося спроса на услуги связи в период дистанционной работы в пандемию, поясняет НКР.

В секторе административной деятельности зафиксирован максимальный прирост налога на прибыль в абсолютном выражении (на 113 млрд руб.), однако большая часть этих поступлений была сконцентрирована на Сахалине и относилась к лизинговой деятельности, отмечается в комментарии агентства.