Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Наибольшая площадь офисов в Москве — 8,4 млн кв. м — приходится именно на ЦАО, подсчитало по просьбе РБК агентство коммерческой недвижимости ILM. Общий объем рынка офисных помещений в столице по итогам третьего квартала составил 20,9 млн кв. м, то есть в центре расположено порядка 40% всех офисов Москвы, добавили в компании.

Северный АО занимает второе место по объему поступлений от НДФЛ, при этом он принесет в бюджет столицы в четыре раза меньше, чем ЦАО, — 107,3 млрд руб. На третьем месте находится Западный АО с прогнозируемым объемом доходов от НДФЛ на уровне 104,8 млрд руб.

По площади офисов эти два округа также занимают второе и третье места: в Западном округе расположены 2,4 млн кв. м офисов, а в Северном — 2,2 млн, следует из оценок ILM.

Наименьший объем поступлений НДФЛ прогнозируется от Зеленоградского АО — 8,8 млрд руб., и площадь офисов в округе составляет всего 82 тыс. кв. м.

Топ-менеджеры, чиновники и силовики

Основная концентрация уплаты НДФЛ происходит в центре города, потому что именно там сосредоточен крупный бизнес и бюрократический аппарат, полагает главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Самые большие поступления НДФЛ в Москве дают менеджмент и топ-менеджмент крупных корпораций, чиновники и представители правоохранительных органов, заметила она. «Менеджмент среднего и высокого уровня, топ-менеджмент, бюрократия и силовики — вот кто кормильцы Москвы», — сказала Зубаревич.

Значительная часть рабочей силы в Москве — это люди, которые проживают в Московской области или в других ближайших регионах, отметил Исаков. Маятниковая миграция оценивается в порядка 1,5–1,6 млн человек — столько людей приезжают работать в столицу из иных регионов и уплачивают НДФЛ в бюджет Москвы, а не в бюджет своего региона, отметила Зубаревич.

Экономика Москвы растет быстрее всех российских регионов, в том числе и за счет прироста рабочей силы и налоговых поступлений. По оценке КБ «Стрелка», средний российский город-миллионник сможет достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет.

Средняя зарплата в Москве за первое полугодие 2019 года, по данным Росстата, достигла 111 тыс. руб.

Самый доходный район

Пресненский район, по оценкам столичных властей, является самым доходным районом города: в 2020 году он принесет в бюджет свыше 77 млрд руб. только от уплаты НДФЛ. Это в два раза больше объема доходов всего бюджета Псковской области на 2019 год (32,4 млрд руб.), Кабардино-Балкарской Республики (34,7 млрд руб.), в полтора раза больше доходов бюджета всей Курганской области (46,5 млрд руб.).

Одновременно Пресненский район — абсолютный лидер по масштабу занимаемых офисных площадей за счет расположения в нем делового центра «Москва-Сити». Общая площадь офисов в Пресненском районе достигает 1,6 млн кв. м, подсчитала компания CBRE. Самую большую площадь (145 тыс. кв. м) здесь занимает ПАО «Транснефть», владеющая башней «Эволюция», отметили в ILM.

В «Москва-Сити» расположены федеральные министерства (Минэкономразвития, Минкомсвязь, Минпромторг), правительство Москвы, ДОМ.РФ, ВТБ, Россельхозбанк. «Расположение федеральных ведомств, банков, а также международных компаний вместе с развитой инфраструктурой «Москва-Сити» продолжают привлекать сюда новых арендаторов», — говорит управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

По подсчетам компании Knight Frank, в офисах «Москва-Сити» сегодня работают порядка 115,75 тыс. человек. В два раза меньше занято в бизнес-центрах внутри Бульварного кольца — 55,5 тыс. человек.

Согласно прогнозу властей Москвы, Тверской район обеспечит 69,3 млрд руб. доходов от НДФЛ, а Басманный — 52,6 млрд руб. В Тверском районе, к примеру, находится Управление федеральной службы судебных приставов, располагающее 17,4 тыс. кв. м офисной площади, и компания «Русгидро» с 14,7 тыс. кв. м офисных помещений, оценила CBRE.

Единственным районом, вошедшим в десятку самых доходных, но не расположенным в ЦАО, стал Даниловский район (Южный АО), который принесет городу почти 29 млрд руб. доходов от НДФЛ. Общая площадь офисных площадей в районе насчитывает 940 тыс. кв. м. В Даниловском районе, к примеру, находятся офисы ЮниКредит Банка, штаб-квартира ретейлера «Связной» и телекомпания РЕН ТВ.

За пределами Третьего кольца

Чем дальше от центра города, тем меньше налоговых доходов будут приходить в столичный бюджет, следует из проекта бюджета. Без учета районов Новой Москвы самый низкий объем поступлений ожидается от района Восточный — 286,7 млн руб. в 2020 году. Чуть больше поступит налоговых доходов от районов Некрасовка (654,8 млн руб.) и Северный (907,5 млн руб.).

Офисных объектов за пределами центральных районов Москвы намного меньше, чем в центре. При этом из бизнес-центров, построенных в первом полугодии, только 17%, по данным ILM, находятся в пределах ЦАО, остальные возникли в других округах столицы. Власти намерены поддерживать децентрализацию офисов, обещая введение льгот для девелоперов, которые будут строить коммерческую недвижимость за пределами Третьего транспортного кольца.