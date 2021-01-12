Мишустин утвердил параметры массовых сокращений в госаппарате

В федеральных органах исполнительной власти и их территориальных подразделениях сократят 32 тыс. позиций, долю обслуживающего персонала ведомств правительство ограничивает 30%

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает параметры реформы в структуре госаппарата. Оно устанавливает предельное количество структурных единиц в ведомствах и ограничивает долю сотрудников обеспечивающих подразделений.

В соответствии с решением премьера численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц. Отделов в составе департамента или управления может быть не менее пяти единиц, а в составе самостоятельного отдела — не менее десяти. В обеспечивающих подразделениях (кадры, бухгалтерия и тому подобное) смогут работать не более 30% от общей численности сотрудников.

В центральных аппаратах ведомств исполнительной власти будет сокращена 741 должность, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения. В целом численность центрального аппарата исполнительной власти будет сокращена на 5%, а территориальных органов на 10%. Всего в органах исполнительной власти сократят 32 тыс. штатных единиц. Сокращения в первую очередь будут проходить за счет вакантных должностей.

Одновременно в структуре аппарата правительства произойдут структурные изменения. Мишустин отдельным документом упразднил четыре департамента: здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Они будут раздроблены на семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

Департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также будет создано сводно-аналитическое управление.