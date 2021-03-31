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Федерация хоккея России решила выпустить игрушки с «красной машиной»
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Газета
Федерация хоккея России решила выпустить игрушки с «красной машиной»
Газета № 041 (3330) (3103) Бизнес,
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Игрушечный натиск «Красной машины»

Федерация хоккея России нашла партнера для производства детских товаров под ее брендом
К новому сезону Федерация хоккея России выведет на рынок новую лицензионную продукцию — игрушки и товары для детей. Права на использование бренда «Красная машина» получил один из крупнейших в стране дистрибьюторов детских товаров
Фото: redmachineru / Facebook
Фото: redmachineru / Facebook

Суть проекта

Федерация хоккея России планирует значительно увеличить долю лицензионной продукции: в преддверии нового хоккейного сезона 2021/22 года, который стартует в конце августа, она уже нашла партнера для производства детской продукции и игрушек. Лицензиатом бренда «Красная машина» стала группа «Сакс», крупный российский дистрибьютор и продавец детских товаров, владеющий розничной сетью Toy.ru. Об этом РБК рассказала представитель федерации Анна Дунаева и подтвердил гендиректор «Сакса» Константин Бабкин.

«Мы увидели перспективную и практически свободную нишу в спортивном сегменте отечественного рынка лицензионных игрушек, — пояснила Дунаева. — У федерации давно была идея начать выпуск фигурок хоккеистов, легенд и действующих звезд, а также настольных игр. Это узкопрофильное производство, для которого правильнее найти профессионального партнера».

Под брендом «Красная машина» уже продаются одежда, аксессуары и сувенирная продукция; у федерации, в частности, контракт с обувным холдингом Zenden на выпуск спортивной обуви под маркой Red Machine.

«Сакс», как уточнил Бабкин, начал сотрудничество с брендом «Красная машина» в октябре 2020 года, выступив официальным спонсором молодежной сборной России по хоккею и стратегическим партнером Федерации детского спорта.

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Участники проекта

«Красной машиной» западная пресса в 1970-х годах окрестила сборную СССР по хоккею с шайбой. Сегодня популяризацией этого бренда занимаются Федерация хоккея России и ее первый вице-президент, глава штаба национальной сборной России по хоккею Роман Ротенберг. Создана одноименная национальная программа по подготовке хоккеистов и хоккейные школы «Красная машина юниор».

Продажами продукции под маркой «Красная машина» занимается учрежденное федерацией ООО «Красная машина», которому принадлежит соответствующий торговый знак. В 2019 году выручка этой компании по РСБУ достигла, согласно информации базы СПАРК, 126,4 млн руб., чистый убыток равнялся 32,2 млн руб. Данных за 2020 год еще нет.

Дистрибьютор детских товаров и игрушек «Сакс» был создан более 20 лет назад. Компания работает с Hasbro, Mattel, Lego и другими мировыми производителями детской продукции. Сотрудничает, по собственным данным, более чем с 3,5 тыс. предприятий торговли. Собственная сеть магазинов Toy.ru насчитывает 137 точек по всей стране.

Выручка ООО «Сакс» по РСБУ, согласно базе СПАРК, в 2019 году составила 10,6 млрд руб., чистая прибыль — 409,6 млн руб. Показатели ООО «Той.ру» за тот же период — 5,5 млрд и 145 млн руб. соответственно. Владелицей группы является Алиса Лобанова, супруга основателя «Сакса» Андрея Лобанова.

Бизнес
Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб. Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Условия проекта

Для производства под брендом «Красная машина» одежды, игрушек, коллекционных фигурок, товаров для творчества, настольных игр, сувенирной продукции и прочего (всего свыше 20 позиций) «Сакс» учредил компанию «Красная машина юниор», которая будет заниматься разработкой моделей, дизайном и изготовлением образцов. Производство массовых партий продукции будет размещено в странах Юго-Восточной Азии, но компания планирует наладить производство и в России.

Размер инвестиций и условия сотрудничества с Федерацией хоккея России компания не раскрывает. В «Саксе» лишь говорят, что в течение уже первого полугода по каждой из позиций будет выпущено от тысячи до нескольких десятков тысяч единиц.

Роялти для компаний-лицензиатов, к примеру, на развитом британском рынке спортивного мерчандайзинга составляют, по информации Sports.ru, в среднем 7,5% от продаж, в исключительных случаях могут доходить до 20%.

Обязательный взнос, как и роялти, за использование образов индивидуален для каждой компании и категории, утверждает вице-президент российского офиса UFC Андрей Громковский. Но, по его словам, в среднем ставка роялти редко превышает 30%. Размер обязательного взноса может начинаться от $50 тыс. и доходить до нескольких миллионов — все зависит от категории и договоренностей, уточняет Громковский.

В России ставки роялти зависят от товарных категорий, напоминает директор департамента анимации «СТС Медиа» Ксения Гордиенко. По ее оценке, в категории товаров повседневного спроса общепринятая рынком ставка от оптовых цен производителей равняется 4–6%, в категориях «игрушки», «книжная продукция», «одежда», «товары для дома» — уже 12–13%.

Бизнес
Вместо бутика Christian Louboutin в Москве откроется магазин Team Putin Фото: ms_romm / Instagram

Значимость проекта для федерации

Коммерческая выручка не составляет сегодня значимой части в доходах спортивных клубов, констатирует основатель платформы «Спорт как бизнес» Артем Милаков. Основной источник средств — целевые инвестиции владельцев клуба. Среди же коммерческих доходов первостепенными являются продажи билетов и спонсорские контракты. Для футбольных клубов важное значение имеют также трансферы игроков. Максимальная доля в выручке клубов от коммерческой деятельности, по данным Милакова, около 20%, и только 5% от нее может приходиться на продажи продукции с символикой клуба.

«Развитие мерчандайзинга и лицензирования в клубах — не столько про заработок денег, сколько про развитие бренда. Если город или регион заполнен брендингом конкретного клуба — это уже может быть единственным KPI для главы клуба», — объясняет Милаков.

В мировом спортивном мерчандайзинге пять основных бизнес-моделей — внутренний мерчандайзинг, частично-лицензионный мерчандайзинг, лицензионный мерчандайзинг, стратегический альянс и полная передача прав, перечисляет директор по развитию холдинга «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» Александра Савраева. Для российских клубов, по ее словам, актуальны только первые две модели. Однако суммы от продаж атрибутики ничтожно малы — около 3–4% — в сравнении с основными источниками дохода, оговаривается эксперт.

Как зарабатывают на лицензиях иностранные клубы

В России открытые данные о доходах спортивных клубов и их структуре — большая редкость. Поэтому о потенциале мерчандайзинга и лицензионных продаж можно судить лишь по отчетности зарубежных клубов.

Коммерческая выручка «Манчестер Юнайтед», одного из самых популярных футбольных клубов мира, в 2020 финансовом году (закончился 30 июня) составила £279 млн, при этом доля розничных продаж, мерчандайзинга и лицензионных отчислений составила 34,5%.

«Барселона» в 2019/20 финансовом году зафиксировала €297 млн выручки от коммерческой деятельности, в которой не учитывались доходы от трансферов, эксплуатации стадиона и реализации медиаправ. Общая операционная выручка достигла €855 млн.

Компания Fanatics, которая специализируется на реализации лицензионной продукции ведущих североамериканских лиг, зафиксировала в 2020 году 30-процентный рост онлайн-продаж, до $3 млрд.

Авторы: Анна Левинская, Руслан Алиев, Константин Нужденов, Елизавета Ефимович.
Теги: детские товары , спорт , хоккей , ФХР , Роман Ротенберг
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