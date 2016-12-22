«Спартак» раскрыл доходы за три сезона

Московский футбольный клуб «Спартак» частично раскрыл структуру своих доходов. Только продажа билетов, лож и абонементов приносит клубу около 1 млрд руб. за сезон

В сезоне 2016/17 «Спартак» заработал на продаже атрибутики 204 млн руб. — это больше, чем он получил от реализации телеправ (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

ФК «Спартак» (Москва) подготовил буклет под названием «Путь к чемпионству. Годовые отчеты 2014/15; 2015/16; 2016/17» (есть у РБК, приведенные в буклете данные подтвердили в футбольном клубе). В этом документе клуб впервые раскрыл ряд собственных финансовых показателей. Как устроена экономика «Спартака» и о чем умолчали его руководители, выяснял РБК.

Редкие цифры

Выпущенный «Спартаком» на 262 страницах буклет посвящен трем сезонам, начиная с 2014/15. Данные о сезоне 2017/18, завершившемся в мае 2018 года, в издание не вошли. В буклете представлена информация о всех аспектах деятельности клуба и команды, из них 13 страниц посвящены финансовой информации — доходам, которые получает «Спартак». С полной версией отчета можно ознакомиться здесь: spartak.com/annual.

Российские футбольные клубы, как и любые коммерческие предприятия, отчитываются по итогам финансового года, который совпадает с календарным, говорит старший менеджер PwC Александр Кардаш. Эти же данные они отправляют в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако некоторые клубы публикуют результаты и по итогам футбольного сезона, продолжающегося в России с августа по май.

«Нет законов, которые обязывали бы клубы публиковать финансовую отчетность, а необходимость соблюдения правил финансового fair play (по ним, в частности, реальные доходы клубов не должны превышать их расходы) заставляют руководителей быть крайне аккуратными в предоставлении публичной информации», — объяснял РБК непрозрачность российского футбола один из футбольных топ-менеджеров.

Несоблюдение норм fair play может стать причиной санкций против команд вплоть до отстранения их от участия в европейских кубках. А именно эти матчи приносят российским клубам значительный доход. Московское «Динамо» было исключено из еврокубков на сезон 2015/16 из-за «отступления от показателей безубыточности».

По мнению Александра Кардаша, раскрытие «Спартаком» фрагментов своих финансовых результатов связано, во-первых, со стремлением клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) повысить свою прозрачность, а во-вторых, с позицией европейского футбольного регулятора.

«УЕФА планирует обязать клубы, участвующие в еврокубках, публиковать отчетность с высокой степенью детализации, — отмечает Александр. — Для российских футбольных клубов данная информация всегда была чувствительной, но теперь необходимо будет работать в режиме большей прозрачности. Со стороны «Спартака» это своего рода игра на опережение».

По данным PwC, основу дохода российских клубов составляют спонсорские контракты и «целевые поступления» от владельцев команд, большинство из которых представляют госкомпании или региональные государственные структуры. Доля таких доходов в общей структуре превышает 82%, подсчитали в PwC. К тому же спонсорские контракты клубов в большинстве случаев заключаются с компаниями, аффилированными с владельцами клуба. Так, около 77% входящих доходов действующего чемпиона России московского «Локомотива» приходится на спонсорские контракты со структурами РЖД. В европейских чемпионатах доходы от спонсоров составляют в среднем 30–35% от доходов клуба.

Из отчета «Спартака» следует, что футбольный клуб из Москвы стремится снизить зависимость от спонсорских денег, наращивая выручку от собственной коммерческой деятельности в день матчей, а также используя возможности своего стадиона.

Доходы в день матча

Доходы матчевых дней не являются значимой статьей бюджета большинства российских клубов. По данным УЕФА, выручка от продаж билетов на матчи составляет менее 5% в структуре доходов среднестатистического российского клуба, аналитики PwC оценивают этот вклад в 4,9%. Столь низкая выручка обычно не позволяет клубам даже покрыть расходы на эксплуатацию стадионов.

Президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью РБК признавался, что стадион приносит клубу убыток. «Пока стадион себя не окупает. Сейчас это чисто социальный объект», — рассказывал глава «Локомотива», отмечая, что для выхода на безубыточность посещаемость «РЖД Арены» необходимо увеличить на 50%. По данным «Локомотива», выручка от продаж билетов и абонементов в чемпионском сезоне 2017/18 принесла клубу около 150 млн руб. при стоимости эксплуатации стадиона более 200 млн руб. в год.

По словам вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова, благодаря хорошей посещаемости игр «Спартака» (более 72% заполняемости арены на матчах Чемпионата России в сезоне 2016-2017) и высокой по сравнению с конкурентами цене на билеты и абонементы клуб покрывает расходы на содержание стадиона благодаря своей билетной программе. Продажа билетов и абонементов в чемпионском сезоне 2016/17 принесла «Спартаку» 579,4 млн руб.

Один клуб, две компании Операционной деятельностью ФК «Спартак» занимаются два юридических лица. АО «ФК Спартак-Москва» — юрлицо футбольного клуба. С этой компанией подписывают контракты игроки, она платит им зарплату, с ней заключаются спонсорские соглашения. ООО «Стадион Спартак» занимается управлением стадионом и продает услуги, не связанные непосредственно с футболом.

Сопоставимую сумму принесла и продажа VIP-лож. В том же сезоне VIP-болельщики заплатили за лучшие места на арене 403,4 млн руб. Совокупно продажа билетов, абонементов и лож на стадионе «Открытие Арена» позволили «Спартаку» заработать 983 млн руб. за сезон. Почти такую же сумму (1 млрд руб.) называл президент «Спартака» Леонид Федун в 2014 году перед открытием стадиона как ожидаемый годовой заработок от продажи билетов.

Стадион «Открытие Арена» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Вице-президент клуба «Спартак» Наиль Измайлов рассказал РБК, что повышенный спрос на ложи стадиона привел к тому, что «образовался список ожидания из желающих». Чтобы удовлетворить спрос и получить дополнительный доход, клуб планирует построить дополнительные VIP-ложи на трибуне С, сообщил Измайлов. Сейчас на стадионе 50 лож на трибуне А, из них 48 — в продаже, две закреплены за владельцами «Спартака».

Каждый приходящий на домашний матч «Спартака» посетитель тратил в сезоне 2017/17 в среднем 1,8 тыс. руб. С учетом заполняемости арены за сезон одно кресло на стадионе принесло клубу 20,7 тыс. руб., а средняя выручка с матча составила 58 млн руб.

ТВ, шарфы и аренда

В отличие от клубов из сильнейших европейских лиг, получающих от трети до половины дохода от реализации телевизионных прав, российские футбольные клубы не могут рассчитывать на крупные поступления по этой статье. В сезоне 2016/17 «Спартак» получил от продажи ТВ-прав 193 млн руб., из которых 176,5 млн руб РФПЛ (именно она продает права на все матчи чемпионата России), остальное — от УЕФА за участие в Лиги Европы.

Больше, чем на телеправах, «Спартак» заработал на продаже фирменной атрибутики — футболок, шарфов и другой продукции — 204 млн руб. В чемпионский сезон 2016/17 доход по этой статье вырос на 42%. «В первую очередь это связано с расширением каналов продаж — мы открыли интернет-магазин, который сразу дал нам огромную долю в продажах, плюс два магазина работают офлайн», — объясняет позитивную динамику Измаилов.

Еще более 200 млн руб. клуб получил от сдачи стадиона в аренду (на нем проводятся концерты, конференции и другие мероприятия), лицензионной деятельности, продажи туров по стадиону и билетов в клубный музей, а также от реализации различных проектов на территории арены. «Стадион мы стараемся использовать по максимуму для неспортивных мероприятий — здесь проводятся и детские праздники, и тест-драйвы автомобилей, и музыкальные фестивали, здесь снимается кино — тот же «Тренер» [режиссера Данилы] Козловского снимался здесь», — говорит вице-президент «Спартака».

О чем не рассказал «Спартак»

В опубликованном «Спартаком» отчете отсутствуют несколько важных пунктов. Клуб не сообщает о размере поступлений от спонсоров и партнеров. Эти деньги формируют не менее половины доходной части бюджета футбольного клуба.

На сайте «Спартака» приводится список из десяти спонсоров и девяти партнеров и лицензиатов клуба. Некоторые из них связаны с бизнесом владельца «Спартака» Леонида Федуна (вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа и глава инвестиционной компании «ИФД КапиталЪ»). Наиль Измайлов называет все спонсорские контракты «Спартака» «абсолютно рыночными». «Ни у какого другого клуба РФПЛ нет такого количества спонсоров, — подчеркивает Измайлов. — У «Спартака» огромная база болельщиков, у матчей клуба самые большие рейтинги на ТВ, поэтому партнерство с таким клубом, как «Спартак», интересно большому числу спонсоров. Суммы всех контрактов рыночные из-за высокого media value (охват аудитории без затрат на прямую рекламу. — РБК) для партнеров от сотрудничества со «Спартаком».

Леонид Федун (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В отчете отсутствует информация о доходе «Спартака» от продажи игроков в другие клубы. Вице-президент Наиль Измайлов утверждает, что эти поступления не относятся к доходной части коммерческого бюджета. «Бюджет клуба состоит из двух частей. Первая: бюджет постоянных доходов и расходов клуба. Вторая: трансферный бюджет. Он зависит от турнирных показателей и необходимости приобретения или продажи того или иного игрока, — объясняет Измайлов. — Это два абсолютно разных документа, которые связаны только общими операционными целями. Операционные цели ставятся перед началом сезона. То есть если мы ставим целью игру в групповом этапе Лиги чемпионов, то, исходя из решения этой задачи, мы и формируем бюджеты — и тот и другой».

«К сожалению, мы пока не умеем дорого продавать игроков, мы только учимся этому ремеслу, — добавляет Измайлов. — К тому же перед «Спартаком» всегда ставится амбициозная задача все время быть чемпионом, все время играть в Лиге чемпионов, а это создает дополнительные вызовы при покупке и продаже игроков. Продавая сильного игрока, мы понимаем, что теряем какие-то функциональные возможности, которые потребуется компенсировать. И это риск для достижения поставленных спортивных целей. Клубам без таких задач работать на трансферном рынке проще».

Также «Спартак» не раскрыл структуру расходов клуба, что позволило бы оценить его рентабельность.