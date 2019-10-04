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Вместо бутика Christian Louboutin в Москве откроется магазин Team Putin
Айсель Трудел откроет на месте закрытого магазина Christian Louboutin бутик Aizel x Team Putin. В созданном Александром Овечкиным движении Putin Team говорят, что этот бренд «в благих целях» может использовать любой желающий
Фото: ms_romm / Instagram

Владелица бутика и одноименного интернет-магазина Aizel, предприниматель Айсель Трудел откроет магазин Aizel x Team Putin. Рабочих, монтирующих такую вывеску над дверями магазина на Большой Дмитровке, заметили авторы Telegram-канала Blueprint. Представитель Aizel подтвердил, что бутик со специальной капсульной коллекцией будет открыт 8 октября. От дальнейших комментариев он отказался.

Новый магазин будет открыт на месте флагманского бутика Christian Louboutin на Большой Дмитровке, который закрылся в начале июля.

Чем известна Айсель Трудел

Айсель Трудел принадлежит Landau Fashion Group, которая владеет правами на открытие в России магазинов Diane Von Furstenberg, Marc Jacobs, Christian Louboutin, J.Mendel, Oscar de la Renta, Charlotte Olympia, Agent Provocateur.

Под брендом Aizel работает мультибрендовый бутик в Москве, в Столешниковом переулке — по соседству с Louis Vuitton и Prada, а также онлайн-магазин, торгующий брендами Balmain, Missoni, Emilio Pucci, Azzedin Alaia, Stella McCartney, Proenza Schouler и др.

В компанию Трудел ранее инвестировали Genome Ventures экс-главы администрации президента Александра Волошина и бывшего главы инвесткомпании UBS Securities Марлена Манасова, а также Bonum Capital, который источники РБК называли аффилированным с «Нафта Москва» и Сулейманом Керимовым. Оба фонда вышли из капитала компании в 2018 году.

В 2019 году Трудел вошла в список самых влиятельных персон мировой модной индустрии Business of Fashion.

В феврале принадлежащее Айсель Трудел ООО «Меркурий-Регионы» обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с заявкой на регистрацию товарного знака Putin Team по трем классам МКТУ: 35 — реклама, менеджмент в сфере бизнеса, деятельность административная в сфере бизнеса, служба офисная; 41 — воспитание, образование, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 43 — услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания). Товарный знак пока не зарегистрирован.

В распоряжении РБК есть приглашение на открытие pop-up-пространства (временной точки продаж) Aizel x Team Putin. В приглашении указано, что Team Putin — это движение хоккеиста Александра Овечкина. В действительности движение называется Putin Team, о его создании Овечкин объявил в ноябре 2017 года.

В приглашении указано, что в создании новой коллекции использовались архивные принты ивановских ситцев 1920–1930-х годов и изображения героев мультипликационных фильмов студии «Союзмультфильм». На студии подтвердили, что Трудел приобрела лицензию на использование образов персонажей в своей коллекции.

В общественном движении Putin Team сообщили, что не знают о проекте Aizel х Team Putin. Но пресс-секретарь Putin Team Константин Ткаченко добавил, что, поскольку движение неформальное, его название «в благих целях» может использовать любой желающий. РБК направил запрос агенту Овечкина.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

Фамилию президента России в коммерческих целях в 2007 году использовал ИД «Комсомольская правда». Осенью того года издание провело рекламную кампанию со слоганом «Газета, которую читают все». На уличных билбордах были размещены постеры с изображением Путина и его цитатой: «Еду на работу, читаю «Комсомолку»!». ИД тогда получил разрешение на использование образа президента в своей кампании.

Автор: Анна Левинская
При участии: Наталья Галимова
Теги: мода, Aizel, Aizel.ru, Putin Team
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