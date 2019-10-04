Вместо бутика Christian Louboutin в Москве откроется магазин Team Putin

Айсель Трудел откроет на месте закрытого магазина Christian Louboutin бутик Aizel x Team Putin. В созданном Александром Овечкиным движении Putin Team говорят, что этот бренд «в благих целях» может использовать любой желающий

Фото: ms_romm / Instagram

Владелица бутика и одноименного интернет-магазина Aizel, предприниматель Айсель Трудел откроет магазин Aizel x Team Putin. Рабочих, монтирующих такую вывеску над дверями магазина на Большой Дмитровке, заметили авторы Telegram-канала Blueprint. Представитель Aizel подтвердил, что бутик со специальной капсульной коллекцией будет открыт 8 октября. От дальнейших комментариев он отказался.

Новый магазин будет открыт на месте флагманского бутика Christian Louboutin на Большой Дмитровке, который закрылся в начале июля.

Чем известна Айсель Трудел Айсель Трудел принадлежит Landau Fashion Group, которая владеет правами на открытие в России магазинов Diane Von Furstenberg, Marc Jacobs, Christian Louboutin, J.Mendel, Oscar de la Renta, Charlotte Olympia, Agent Provocateur. Под брендом Aizel работает мультибрендовый бутик в Москве, в Столешниковом переулке — по соседству с Louis Vuitton и Prada, а также онлайн-магазин, торгующий брендами Balmain, Missoni, Emilio Pucci, Azzedin Alaia, Stella McCartney, Proenza Schouler и др. В компанию Трудел ранее инвестировали Genome Ventures экс-главы администрации президента Александра Волошина и бывшего главы инвесткомпании UBS Securities Марлена Манасова, а также Bonum Capital, который источники РБК называли аффилированным с «Нафта Москва» и Сулейманом Керимовым. Оба фонда вышли из капитала компании в 2018 году. В 2019 году Трудел вошла в список самых влиятельных персон мировой модной индустрии Business of Fashion.

В феврале принадлежащее Айсель Трудел ООО «Меркурий-Регионы» обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с заявкой на регистрацию товарного знака Putin Team по трем классам МКТУ: 35 — реклама, менеджмент в сфере бизнеса, деятельность административная в сфере бизнеса, служба офисная; 41 — воспитание, образование, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 43 — услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания). Товарный знак пока не зарегистрирован.

В распоряжении РБК есть приглашение на открытие pop-up-пространства (временной точки продаж) Aizel x Team Putin. В приглашении указано, что Team Putin — это движение хоккеиста Александра Овечкина. В действительности движение называется Putin Team, о его создании Овечкин объявил в ноябре 2017 года.