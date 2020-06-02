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Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб.

Большинство из них (86%) продается в детских магазинах и на рынках, и только 14% реализуется онлайн. Больше половины подделок (60% в общей сумме) приходится на игрушечное оружие и куклы
Фото: Александра Мудрац / ТАСС
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Почти четверть российского рынка игрушек приходится на поддельные товары, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании BrandMonitor.

В компании выявили, что оборот контрафактных детских игрушек в России достиг 30 млрд руб., тогда как для легальных товаров он составляет 100 млрд руб. Согласно исследованию BrandMonitor, чаще всего подделывают игрушечное оружие и куклы: совокупно на них приходится 60% контрафактных товаров (поровну на каждый вид). Еще 39% подделок попадается среди игровых и коллекционных фигурок, 35% — среди игрушечных роботов.

Большинство подобных игрушек (86%) реализуют через магазины для детей и рынки. Оставшиеся 14% подделок продают в интернете, их оборот достигает 4 млрд руб. Три четверти этой суммы, 3 млрд руб., приходится на продажи в российских интернет-магазинах, а оставшиеся 1 млрд руб. — на реализацию подделок через соцсети, виртуальные доски объявлений и зарубежные онлайн-платформы.

Почти 60% покупателей детских игрушек не отличили подделки от оригиналов
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Опрошенные газетой производители игрушек утверждают, что такого роста в сегменте подделок не наблюдалось последние три года. Собеседники «Коммерсанта» связывают это со снижением доходов россиян, которые предпочитают экономить на игрушках. В BrandMonitor указывают, что если оригинальная кукла в среднем стоит 1,2 тыс. руб, то поддельная — 500 руб. Набор железной дороги в среднем обойдется в 2 тыс. руб, тогда как контрафактная продукция будет стоить 800 руб.

В 2018 году около 60% участников практической части опроса BrandMonitor не смогли отличить поддельные игрушки от настоящих.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: детские игрушки, контрафакт
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