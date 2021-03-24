В сценарии возвращаются купюры

ЦБ прогнозирует рост наличных в обращении в ближайшие годы

По прогнозу Банка России, в течение пяти лет наличность в обращении может вырасти на 19,4%. При этом регулятор не уверен, что деньги, снятые населением в пандемию, полностью вернутся в банки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

К началу 2026 года объем наличных денег в обращении в России может составить 13,6–16 трлн руб., прогнозирует Центробанк. Показатель будет расти при любом сценарии из-за так называемого парадокса наличных денег: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом безналичных операций, пояснил зампред ЦБ Михаил Алексеев.

В 2020 году на фоне кризиса и пандемии отток денег в наличность достиг рекорда за десять лет, писал РБК. По данным ЦБ, темпы роста оказались в 5,6 раза выше по сравнению со средними показателями прошлых лет.

«В базовом сценарии мы рассчитываем, что в ближайшие годы часть избыточной наличной массы, выпущенной в оборот в 2020 году, должна вернуться обратно в кассы Центрального банка. Однако после этого рост наличных снова возобновится и при любых сценариях через пять лет их в обращении будет больше, чем сейчас», — отметил Алексеев.

На 1 января 2021 года на руках у населения и бизнеса было 13,4 трлн руб., следует из статистики Банка России. Оптимистичный прогноз ЦБ предполагает, что в течение ближайших двух лет наличные будут изыматься из оборота и показатель снизится до 12,8 трлн руб. с последующим умеренным ростом. Возврат денег в систему также может быть отложен до 2023–2024 года, следует из умеренного сценария. Наконец, Банк России допускает, что никакого изъятия наличности не произойдет и ее объем в стране продолжит расти равномерно до 2026 года.

По словам зампреда ЦБ, достижение верхней или нижней границы прогнозного диапазона будет зависеть от темпов восстановления экономики и того, насколько активно население будет возвращать в банки деньги, изъятые на пике пандемии. «Повышение ставок по депозитам и вкладам, как мы полагаем, будет стимулировать жителей нашей страны возвращать денежные средства, которые были изъяты, обратно, чтобы получать процентный доход», — сказал Алексеев.

В Банке России не ожидают, что в 2021 году рост наличности в обращении будет таким же значительным, как в период кризиса и пандемии.

Население и бизнес пока имеют недостаточно стимулов для возврата наличных в банки, отмечали ранее аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). По их расчетам, на счета и депозиты поступит лишь 39,3% изъятой в пандемии наличности, или 1,1 трлн руб.

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Умеренный сценарий ЦБ с отложенным возвратом наличности в систему наиболее вероятен, говорит директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, тенденция 2020 года на рост банкнот и монет в обращении сохранится из-за остающихся проблем в экономике, введения НДФЛ (налога на доходы физических лиц) на полученные проценты по крупным депозитам, а также дискуссии о доступе налоговой службы к банковской тайне.

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В марте Банк России впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 4,25 до 4,5%, сославшись на усиление инфляционных рисков. Вслед за решением ЦБ крупные банки не исключили, что доходность вкладов для физлиц вырастет.

«Депозиты сейчас не воспринимаются населением как элемент сбережения из-за низкой доходности. Но если мы исходим из того, что Банк России будет возвращать ключевую ставку к «нейтральному» уровню (оценивается на уровне 5–6%), то определенный возврат наличности может произойти. Но это скорее будет локальная корректировка, которая лишь ограничит темпы роста наличных, но не обнулит их», — замечает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. По его словам, текущее повышение ставки ЦБ пока никак не повлияет на ситуацию со спросом на наличность.

«Если оценивать сигналы Банка России, они были достаточно агрессивными, и рынок сейчас закладывает, что ставка вернется к диапазону 5–6% уже к концу года. Такое повышение ставки может развернуть процесс и дать стимул к росту депозитов и меньшему оттоку в наличность. Но не факт, что сигналы ЦБ не смягчатся весной по мере замедления инфляции, возможно, рынок переоценивает сейчас повышение ключевой ставки», — поясняет эксперт.

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В НРА тоже считают, что рост процентных ставок, аналогичный динамике ставки ЦБ до 2023 года, не приведет к «стремительному притоку наличности в депозиты».

«Прогнозный объем наличности, помимо уровня депозитных ставок, зависит и от таких факторов, как уровень развития системы быстрых переводов, совершенствование способов онлайн-оплаты, введение цифрового рубля, потребность туристов в наличных в связи с открытием границ, и ряда других», — отмечает Бородулин.

По словам Сусина, возврат наличности в систему также будет зависеть от того, захочет ли бизнес обелить часть операций, переведенных в серую зону во время пандемии. «Пока рано говорить о том, что будет обратный процесс сжатия серого сектора», — резюмирует эксперт.