Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
На Сахалине мужчина угрожал взорвать автобус Общество, 06:43 Жена сообщила о смерти известного рэпера MF Doom Общество, 06:19 Россиян обязали платить налог со вкладов свыше ₽1 млн Общество, 06:00 Зеленский попросил Крым перевести часы и быть с Украиной Политика, 05:20 Глава шотландского правительства пообещала вернуть страну в ЕС Политика, 04:57 В США арестовали испортившего 500 доз вакцины от COVID фармацевта Общество, 04:31 ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном Общество, 03:45 В Афинах у здания полиции взорвалась самодельная бомба Общество, 03:10 Знак «Инвалид» на автомобилях перевели в электронный вид Авто, 03:00 NYT сообщила об проблемах с вакцинацией в США из-за логистики Общество, 02:42 В Дагестане задымилась новогодняя елка на главной площади города Общество, 02:15 Хабиб ушел, а Белоруссия — центр мирового футбола. 2020 год в спорте Спорт, 02:00 Новогодние праздненства в Берлине. Видео Общество, 01:56 Рогозин заявил об отправке космонавтов к Луне в 2028 году Технологии и медиа, 01:45
Антикризисные меры ,  
0 

Россиян обязали платить налог со вкладов свыше ₽1 млн

В России на доходы от вкладов или инвестиций на сумму больше 1 млн руб. начал действовать налог 13%. Полученные средства будут направлены на меры соцподдержки, в том числе для семей с детьми, сообщал президент Владимир Путин
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам на сумму более 1 млн руб.

Раньше налог по депозитам нужно было платить, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку Центробанка плюс 5 п.п. С этого превышения резиденты должны были заплатить налог 35%, нерезиденты — 30%. Теперь ставка будет одинаковой и для резидентов, и для нерезидентов — 13% НДФЛ. Правило «плюс 5%» больше не действует.

Новые налоги по вкладам в 2021 году. Что важно знать
Инвестиции
Фото:Fox_Ana / shutterstock

«Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода», — пояснила Федеральная налоговая служба. Налог будет подлежать уплате начиная с 2022 года.

К примеру, при нынешней ключевой ставке ЦБ 4,25% налогообложению будет подлежать весь процентный доход, превышающий 42,5 тыс. руб.

Путин объявил о введении налогов на проценты по вкладам свыше 1 млн руб.
Бизнес

Президент Владимир Путин объявил о введении нового налога на процентный доход в марте 2020 года. Налоги на дивиденды, выводимые за рубеж, также будут повышены — до 15%. Все полученные от этих нововведений средства будут направлены на меры соцподдержки, в том числе для семей с детьми, потерявших работу граждан или тех, кто окажется на больничном, сообщил президент. В Кремле заявили, что введение нового налога не временная мера, а «восстановление баланса справедливости».

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Закон неоднократно подвергался критике. В частности, после объявления президента банки пожаловались в ЦБ на рост числа заявлений от клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Финансы
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

По данным Агентства по страхованию вкладов, общий объем средств вкладов населения в России по состоянию на 1 октября составил 32,7 трлн руб. На вклады от 1 млн руб. приходится 58,4% от этой суммы (19 трлн руб.).

Автор
Виктория Полякова
налог вклады банки
Материалы по теме
Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам
Финансы
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Финансы
Путин объявил о введении налогов на проценты по вкладам свыше 1 млн руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter