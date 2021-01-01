Россиян обязали платить налог со вкладов свыше ₽1 млн

В России на доходы от вкладов или инвестиций на сумму больше 1 млн руб. начал действовать налог 13%. Полученные средства будут направлены на меры соцподдержки, в том числе для семей с детьми, сообщал президент Владимир Путин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам на сумму более 1 млн руб.

Раньше налог по депозитам нужно было платить, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку Центробанка плюс 5 п.п. С этого превышения резиденты должны были заплатить налог 35%, нерезиденты — 30%. Теперь ставка будет одинаковой и для резидентов, и для нерезидентов — 13% НДФЛ. Правило «плюс 5%» больше не действует.

«Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода», — пояснила Федеральная налоговая служба. Налог будет подлежать уплате начиная с 2022 года.

К примеру, при нынешней ключевой ставке ЦБ 4,25% налогообложению будет подлежать весь процентный доход, превышающий 42,5 тыс. руб.