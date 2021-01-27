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Объем наличных в обращении у россиян рекордно вырос из-за пандемии

Объем наличных в обращении по итогам года впервые превысил 13 трлн руб. Пик роста пришелся на второй квартал, когда были введены ограничения из-за коронавируса. В общем количестве банкнот в основном выросла доля крупных номиналов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сумма банкнот и монет, которые находятся в обращении в России, за 2020 год подскочила на четверть (26,4%), установив таким образом рекорд за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

«Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года составил 13,4 трлн руб., что на 2,8 трлн руб. больше показателя годом ранее», — говорится в сообщении.

Пик роста, как отметили в Центробанке, пришелся на второй квартал прошлого года, когда были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса COVID-19. В тот период рост объема наличных составил около 1,2 трлн руб. «В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы», — объяснил показатели зампред ЦБ Михаил Алексеев.

По его словам, начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям. В ноябре, как отметил Алексеев, произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост, связанный с новогодними праздниками.

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По данным ЦБ, по состоянию на 1 января прошлого года объем наличных денег в обращении составлял 10,6 трлн руб. За 2019 год наличная денежная масса в стране выросла всего на 2,9%, а за 2018-й — на 8,1%. Сопоставимыми темпами, как в прошлом году, объем наличных в обращении в последний раз увеличивался в 2010-м — тогда прирост составил 25,1%.

Из материалов ЦБ следует, что за последние 12 месяцев в общем количестве банкнот в основном выросла доля крупных номиналов: пятитысячных (с 26 до 31%) и двухтысячных купюр (с 4 до 5%).

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Три недели назад Центробанк сообщал, что объем наличных в обращении по итогам 2020 года впервые превысит 13 трлн руб. За 11 месяцев прошлого года, как отмечал ЦБ, этот показатель увеличился на 2,3 трлн руб., или 21,7%, по сравнению с 10,62 трлн руб. на 1 января 2020-го. В декабре банкноты продолжили поступать в обращение: только через банковскую систему отток в наличность составил 522,2 млрд руб. (по состоянию на 30 декабря). Опрошенные РБК аналитики говорили, что по итогам года приток наличных может составить 2,5–2,8 трлн руб., или 24,5–25%.

Автор
Михаил Юшков
Центробанк наличные
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