Объем наличных в обращении у россиян рекордно вырос из-за пандемии

Объем наличных в обращении по итогам года впервые превысил 13 трлн руб. Пик роста пришелся на второй квартал, когда были введены ограничения из-за коронавируса. В общем количестве банкнот в основном выросла доля крупных номиналов

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сумма банкнот и монет, которые находятся в обращении в России, за 2020 год подскочила на четверть (26,4%), установив таким образом рекорд за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

«Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года составил 13,4 трлн руб., что на 2,8 трлн руб. больше показателя годом ранее», — говорится в сообщении.

Пик роста, как отметили в Центробанке, пришелся на второй квартал прошлого года, когда были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса COVID-19. В тот период рост объема наличных составил около 1,2 трлн руб. «В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы», — объяснил показатели зампред ЦБ Михаил Алексеев.

По его словам, начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям. В ноябре, как отметил Алексеев, произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост, связанный с новогодними праздниками.