Налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне россиян

С 17 марта вступили в действие поправки в Налоговый кодекс, по которым коммерческие организации обязаны выдавать налоговым органам сведения, отнесенные к банковской тайне

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Российские налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Поправки в Налоговый кодекс, которые сделали это возможным, президент Владимир Путин подписал 17 февраля. В тот же день закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что он вступает в силу через месяц после публикации.

Теперь банки обязаны в течение трех дней после запроса налоговых органов выдавать им копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие и заявлений на закрытие счета, карточек с образцами подписей и оттиска печатей и другие сведения. Под действие закона подпали и сведения о бенефициарных владельцах.

Для того чтобы налоговая запросила данные физического лица, достаточно согласия руководителя вышестоящего налогового органа или уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти. Раньше ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.

Расширение прав Федеральной налоговой службы (ФНС) было предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», которые правительство внесло в Госдуму в октябре 2020 года. Тогда в правительстве пояснили, что реализация этих мер «будет способствовать обелению экономики, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков».Российские банки до этих поправок были обязаны передавать в налоговые органы данные об открытии или закрытии счетов и депозитов клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний (ст. 86 Налогового кодекса). С 1 апреля 2020 года в ФНС также поступают сведения об открытии или закрытии электронных кошельков: это затрагивает клиентов таких сервисов, как «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других, поскольку они работают через банки.

Как рассказывала РБК партнер ФБК Legal Надежда Орлова, планы расширить полномочия ФНС можно трактовать как желание дать налоговым органам возможность получать банковские данные клиентов-физлиц вне налоговых проверок. Подобная инициатива обсуждалась еще летом 2018 года. ФНС направляла такое предложение в Минфин. Но Илья Трунин, на тот момент занимавший пост заместителя министра финансов, заявлял, что налоговикам не нужны новые полномочия для повышения сборов налогов с физлиц.