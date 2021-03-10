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Губернаторов рейтинговали по гостеприимству и коррупции
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Газета
Губернаторов рейтинговали по гостеприимству и коррупции
Газета № 026 (3315) (1003)
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Губернаторов рейтинговали по гостеприимству и коррупции

Фонд «Петербургская политика» проанализировал устойчивость глав регионов
Эксперты фонда «Петербургская политика» оценили устойчивость глав регионов с точки зрения их отношений с федеральным центром и правоохранительными структурами. Согласно их выводам, хуже всего дела в Тамбовской области и Хакасии
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Устойчивые и неустойчивые

Главы субъектов Федерации зачастую вынуждены балансировать между необходимостью реализации ожидаемых от них федеральным центром затратных инициатив и возможностью претензий со стороны правоохранительных органов, которые исходят из «презумпции коррупции и наличия нарушений в любых затратных решениях чиновников». Такой тезис в своем «Рейтинге за февраль 2021 года» (есть у РБК) выдвигают эксперты фонда «Петербургская политика».

Согласно этому исследованию, в котором оценивается политическая устойчивость губернаторов в зависимости от их отношений с федеральными властями и силовыми структурами, наиболее высокий рейтинг оказался у Татарстана и Санкт-Петербурга (Москву эксперты исключили из сферы изучения, так как там первые лица страны присутствуют постоянно), наиболее низкий — у Тамбовской области и Хакасии.

Как рассчитывалась устойчивость

Каждый участник рейтинга получил оценку в баллах. При этом речь идет о всем периоде работы конкретного главы региона на своем посту, пояснил РБК глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

Положительные баллы выставляются за эффективное взаимодействие с федеральными чиновниками: плюс 10 — визит президента в регион, плюс 5 — встреча главы региона с президентом, плюс 4 — визит премьер-министра, плюс 1 — встреча с премьером. Данные о встречах эксперты взяли с сайтов kremlin.ru и government.ru. «Прецеденты отставок губернаторов после визитов президента или встреч с ним имели место (Сергей Боженов в Волгограде, Наталья Жданова в Забайкалье, Аман Тулеев в Кемерово, Сергей Левченко в Иркутске, Сергей Морозов в Астрахани), однако чаще они были связаны с наличием чрезвычайных обстоятельств», — объяснили эксперты причину того, почему они считают визиты первых лиц в регионы положительным для их устойчивости фактором.

Отрицательные баллы начисляются за проблемы в отношениях региональных чиновников с правоохранительными структурами: возбуждение уголовных дел в отношении заместителей глав регионов/вице-премьеров и министров/глав департаментов — соответственно, минус 5 и минус 3 балла, помещение под домашний арест — минус 10 и минус 5 баллов, арест в СИЗО — минус 20 и минус 10 баллов, условные приговоры — минус 5 баллов, реальное лишение свободы — до пяти лет — минус 25 и минус 15 баллов, свыше пяти лет — минус 30 и минус 20 баллов, оправдание или прекращение уголовного дела — минус 3 балла.

По мнению политолога Ростислава Туровского, такие критерии оценки имеют право на существование. «Те же уголовные дела — это почти всегда показатель негативного отношения федерального центра. Правда, визиты [премьера Михаила] Мишустина могут быть связаны с решением экономических задач и могут быть не связаны с тем, хороший ли в регионе с точки зрения властей губернатор, — уточнил эксперт. — Визиты [президента Владимира] Путина — более показательная история, но это единичные случаи».

Татарстан и Санкт-Петербург Владимир Путин, Михаил Мишустин и его предшественник на посту главы кабинета Дмитрий Медведев посещали регулярно. При этом никаких нареканий со стороны правоохранительных органов к чиновникам в этих регионах за последние годы не было, заключили эксперты «Петербургской политики». То же касается и Чечни с ее четвертым местом. При этом в Крыму, который оказался третьим, были в разное время арестованы двое вице-премьеров — Олег Казурин и Виталий Нахлупин. Обоим были предъявлены обвинения в получении взяток.

Список регионов с лучшими показателями выглядит убедительно, считает Туровский, поскольку в него попали наиболее крупные, значимые субъекты, которые умеют лоббировать свои интересы. «Но, с моей точки зрения, это не всегда означает устойчивость позиции губернатора, потому что за такие регионы ведется борьба, — подчеркнул он. — Устойчивость позиции региона еще не означает устойчивости конкретного губернатора».

Тамбовская область попала на последнее место в рейтинге из-за ареста вице-губернатора региона Глеба Чулкова по делу о мошенничестве в 2019 году. Кроме того, в апреле 2020 года там был задержан по подозрению в мошенничестве вице-губернатор Сергей Иванов (в мае выпущен на свободу). На втором с конца месте рейтинга — Хакасия. Там в апреле прошлого года был арестован и.о. замглавы региона Сергей Новиков, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Третье с конца место в рейтинге — у Башкирии, где в феврале 2021 года был задержан вице-премьер Борис Беляев, а министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев был помещен под домашний арест. «Список весьма разнообразный, во всех этих регионах есть проблемы, но по своим причинам, — комментирует Туровский. — Где-то это действительно связано с уголовными делами, как в Башкирии, например, где-то — с внутриэлитными конфликтами».

Пандемийный фактор

Что касается факторов, влияющих на настроение в регионах, то важнейшим из них остается коронавирус. При этом, как отмечают эксперты «Петербургской политики», отношение к ситуации с эпидемией в регионах стало двойственным. С одной стороны, из-за усталости населения от ограничительных мер региональные власти принимают шаги по их смягчению, а в некоторых регионах (Чечня, Удмуртия) на повестку дня даже был поставлен вопрос об отмене масочного режима. «Общее ожидание скорой победы над вирусом стало важным элементом эмоционального фона элит и отчасти населения», — отмечается в исследовании.

Тем не менее показатели смертности от коронавируса остаются высокими. Так, ежедневные значения смертности в феврале оказались на третьем месте с начала пандемии — в среднем умирали 462 человека в день. Это несколько лучше данных за декабрь и январь (552 и 521 соответственно), но существенно хуже данных первой волны (154 — в июне и 150 — в июле), отмечается в докладе.

Несмотря на то что тема коронавируса остается приоритетной для регионов, интерес к ней постепенно спадает, на первый план в повестке выходят внутриполитические и социально-экономические вопросы. Если в начале февраля внимание общественности было сосредоточено на крупных протестных акциях и связанных с ними политических рисках, то к концу месяца протестная повестка ушла, считают авторы доклада.

В конце января внутриполитический блок Кремля провел семинар для вице-губернаторов, писал РБК. На нем в том числе обсуждался уровень доверия населения к губернаторам. Среди аутсайдеров по уровню доверия оказались главы Владимирской области, Хакасии и Хабаровского края. В лидеры вышли Чечня, Адыгея, Курганская и Курская области.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: рейтинг , «Петербургская политика» , Тамбовская область , Хакасия
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