Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

По данным СМИ, замгубернатора Тамбовской области Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа. В октябре его поместили под домашний арест по делу о мошенничестве. СК начал проверку обстоятельств смерти чиновника

Глеб Чулков (Фото: tambov.gov.ru)

В Тамбовской области погиб вице-губернатор Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

«Факт гибели мы подтверждаем. Все обстоятельства гибели будут установлены в рамках организованной региональным следственным управлением СК России доследственной проверки», — заявили в ведомстве.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Чулков погиб утром 8 декабря, выпав из окна квартиры своей матери на пятом этаже, где он жил в последнее время.

В региональном управлении МВД не стали комментировать РБК ситуацию, посоветовав обратиться в Следственный комитет.

О задержании Чулкова стало известно 16 октября. Как сообщало МВД, чиновника заподозрили в попытке хищения имущества комплекса «Рассказовский рынок», который находится в собственности государства. Ему вменялись статьи о приготовлении к преступлению и мошенничестве. 18 октября суд Ленинского района поместил Чулкова под домашний арест.