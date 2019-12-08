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Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб
По данным СМИ, замгубернатора Тамбовской области Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа. В октябре его поместили под домашний арест по делу о мошенничестве. СК начал проверку обстоятельств смерти чиновника
Глеб Чулков (Фото: tambov.gov.ru)

В Тамбовской области погиб вице-губернатор Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

«Факт гибели мы подтверждаем. Все обстоятельства гибели будут установлены в рамках организованной региональным следственным управлением СК России доследственной проверки», — заявили в ведомстве.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Чулков погиб утром 8 декабря, выпав из окна квартиры своей матери на пятом этаже, где он жил в последнее время.

В региональном управлении МВД не стали комментировать РБК ситуацию, посоветовав обратиться в Следственный комитет.

О задержании Чулкова стало известно 16 октября. Как сообщало МВД, чиновника заподозрили в попытке хищения имущества комплекса «Рассказовский рынок», который находится в собственности государства. Ему вменялись статьи о приготовлении к преступлению и мошенничестве. 18 октября суд Ленинского района поместил Чулкова под домашний арест.

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9 ноября, по данным источника издания OnlineTambov, вице-губернатора госпитализировали из-за имитации попытки суицида. В больнице он совершил вторую попытку самоубийства.

Чулков стал замруководителя администрации Тамбовской области в 2008 году. Он также руководил региональным комитетом по управлению имуществом и координировал работу областного Гостехнадзора.

Авторы: Алена Прохоренко, Наталия Анисимова
Теги: Тамбовская область, вице-губернатор, Следственный комитет
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