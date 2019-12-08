Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

В Тамбовской области погиб вице-губернатор Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.
«Факт гибели мы подтверждаем. Все обстоятельства гибели будут установлены в рамках организованной региональным следственным управлением СК России доследственной проверки», — заявили в ведомстве.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Чулков погиб утром 8 декабря, выпав из окна квартиры своей матери на пятом этаже, где он жил в последнее время.
В региональном управлении МВД не стали комментировать РБК ситуацию, посоветовав обратиться в Следственный комитет.
О задержании Чулкова стало известно 16 октября. Как сообщало МВД, чиновника заподозрили в попытке хищения имущества комплекса «Рассказовский рынок», который находится в собственности государства. Ему вменялись статьи о приготовлении к преступлению и мошенничестве. 18 октября суд Ленинского района поместил Чулкова под домашний арест.