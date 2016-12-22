В Москве задержали вице-премьера Крыма

В комитете конкурентной политики Крыма ведутся следственные действия. Обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в офисах Крымской железной дороги и службы автодорог Крыма

Виталий Нахлупин (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В Москве задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксенова, экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин. Об этом сказали РБК два источника, близких к руководству региона, и собеседник в региональном управлении МВД.

После выхода публикации власти Крыма уточнили, что Нахлупин задержан по обвинению получении взятки (ст. 290 УК). «Правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины», — говорится в опубликованном на сайте администрации региона заявлении вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко.

Источник РБК в руководстве Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Он курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог, рассказал РБК источник в МВД.

Кроме того, утром в среду, 17 октября, прошли выемки документации в комитете конкурентной политики и в службе автомобильных дорог Крыма, рассказал РБК источник в республиканском МВД.

Источник РБК в одной из инфраструктурных компаний говорит, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в офисах Крымской железной дороги и службы автодорог Крыма. «Все оцеплено ОМОНом», — сказал он. Представитель службы автодорог не ответила на звонки РБК. Федеральный чиновник сказал РБК, что выемки документов прошли и в «Крымэнерго».

Глава Крыма, вернувшийся на полуостров после визита в Сирию, подтвердил задержание своего заместителя и обыски в комитете дорожного хозяйства и конкурентной политики, а также в службе автомобильных дорог, «Крымэнерго» и «Крымгазсети». По его словам, власти Крыма оказывают содействие правоохранительным органам и предоставляют все необходимые документы. «Мы заинтересованы в установлении истины. Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся и установят степень вины (либо невиновность) каждого должностного лица», — написал Аксенов в Facebook.

Глава республики подчеркнул, что «системная работа, направленная на очищение власти, на бескомпромиссную борьбу с коррупцией», которая начата по его инициативе, будет продолжаться. При этом Аксенов пообещал, что выскажет свое мнение о задержании Нахлупина, после того как будут обнародованы конкретные факты.

В пресс-службе УФСБ по Крыму на вопрос РБК о проведении обысков в ряде ведомств региона, а также о задержании Нахлупина сообщили, что не комментируют информацию.

На момент публикации материала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко не ответила на звонки РБК.