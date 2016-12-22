Бывшего вице-премьера Крыма приговорили к 11,5 года тюрьмы за взятку

Бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина приговорили к 11,5 года лишения свободы в колонии строго режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кроме того, суд обязал Казурина заплатить штраф в размере 56 млн руб. Также ему запретили в течение десяти лет занимать государственные должности.

Казурин был задержан в феврале 2017 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере). По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года посредник передал бывшему вице-премьеру часть взятки в размере 27 млн руб. За эти средства, утверждают следователи, Казурин пообещал выбрать определенную фирму единственным поставщиком для строительства жилплощади в Крыму.



Казурин занимал должность вице-премьера Крыма с 19 января по 20 декабря 2016 года. Он был уволен главой Крыма Сергеем Аксеновым, объяснившим решение тем, что Казурин систематически не выполнял поручения и государственные задачи «с точки зрения сроков и качества».