Суд арестовал и.о. замглавы Хакасии по подозрению в получении взятки

Сергей Новиков (Фото: СК РФ)

Суд в Абакане арестовал на два месяца исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь инстанции Анжелика Гуляева.

По ее словам, Новиков пробудет под арестом до 16 июня.

Новикова задержали 17 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, он просил не менее 12 млн руб.

у представителя организации, с которой управление капитального строительства республики заключило контракт на строительство корпуса Туимского психоневрологического интерната. Возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в СК, часть взятки в размере 2 млн руб. Новиков получил в апреле текущего года. Чиновник был задержан сотрудниками ФСБ с поличным.

Новиков стал исполняющим обязанности заместителя главы Хакасии 2 апреля 2020 года. Помимо этого за ним был сохранен пост руководителя минстроя региона, на который чиновника назначили в июле прошлого года.