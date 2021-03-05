Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,76 73,97 EUR Нал. 89,30 88,54 USD Бирж. 74,46 -0,25 EUR Бирж. 88,97 -0,48 USD ЦБ. 73,79 +0,27 EUR ЦБ. 88,94 +0,07 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 47596,10 -906,90 IMOEX 3371,76 -0,76% RTSI 1426,58 -1,93% Brent 67,85 +2,57% DJIA 30924,14 -1,11% Nasdaq 12723,47 -2,11%
Брюссель готовит второй паспорт для каждого
Лента новостей
Как в Иркутске трамвай снес девять автомобилей. Видео 09:59, Общество Российский вратарь Игорь Шестеркин получил травму в матче НХЛ 09:57, Спорт Мурашко заявил о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт» 09:55, Общество Мишустин назвал сроки завершения основного объема массовой вакцинации 09:53, Общество Глава МТС назвал рисковой инициативу по бесплатному доступу к сайтам 09:51, Технологии и медиа Первый клуб NBA начал продавать билеты на матчи за Dogecoin 09:48, Крипто Роскошь и репутация: как создают люкс-кроссоверы Bentley Bentayga 09:44, РБК Cтиль и Bentley Глава МТС — РБК: «Голос уже для вас бесплатный» 09:40, Интервью Рособрнадзор оценил вероятность отмены ЕГЭ к 2030 году 09:28, Общество Российский вратарь установил рекорд в НХЛ 09:16, Спорт «Экстремальные» санкции для России, ВОЗ — о визите в КНР. Главное за ночь 09:13, Общество Семь казусов нового закона об удаленной работе 08:55, PRO Три человека погибли в ДТП с электричкой в Башкирии 08:52, Общество Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей 08:46, РБК и Альфа-Банк В Росприроднадзоре предложили создать экорейтинг предприятий 08:38, Общество Как Черчилль 75 лет назад объявил о «железном занавесе». Видео 08:31, Политика В Иркутске трамвай столкнулся с девятью машинами 08:26, Общество Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 08:17 Бэнкси опубликовал видео создания граффити на здании тюрьмы в Британии 08:07, Общество Уралвагонзавод изменит ассортимент из-за перепроизводства полувагонов 08:00, Бизнес Airbus против Boeing: чья стратегия будет удачной в мире после пандемии 07:58, PRO В ЕАЭС предложили запретить одноразовый пластик 07:52, Общество Уик-энд с кубанским характером: куда стоит отправиться именно вам. Тест 07:48, РБК и Николаевские сыроварни Пресс-секретарь Мишустина опроверг перекрытие дорог в Новосибирске 07:38, Общество Россиянки назвали цветы самым желанным и бесполезным подарком на 8 Марта 07:00, Общество Посол посоветовал США «не учить жить» Россию 06:45, Политика Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва 06:43, РБК и Минстрой Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой 06:36, Общество
Газета
Брюссель готовит второй паспорт для каждого
Газета № 024 (3313) (0503)
0

Брюссель готовит второй паспорт для каждого

Еврокомиссия представила первые предложения по созданию системы ковид-сертификатов
В марте Еврокомиссия представит план по введению ковид-паспортов, что должно ускорить открытие границ ЕС. Однако спутать планы Брюсселя могут согласование соответствующего закона и проблемы с темпами вакцинации в странах союза
Фото: Yves Herman / AP
Фото: Yves Herman / AP

Какими будут ковид-паспорта

Еврокомиссия направила в дипломатические ведомства 27 стран — участниц Евросоюза основные принципы создания системы так называемых ковид-паспортов. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, в Еврокомиссии пытаются как можно скорее ввести эти паспорта, чтобы страны ЕС смогли снять ограничения на передвижение к началу туристического сезона. На этом, в частности, настаивают особенно заинтересованные южные государства — Испания, Португалия и Италия.

Ожидается, что введение ковид-паспортов сможет помочь восстановлению авиасообщения как внутри стран ЕС, так и с третьими странами. На сегодняшний день дополнительные ограничения на въезд из других стран действуют в целом ряде стран, в том числе в Германии (до 17 марта), Бельгии (до 17 марта), Австрии (до 29 марта).

Планируется, что ковид-паспорта — или «зеленые паспорта», как называет их председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — будут представлять собой персональные электронные сертификаты, в которых будут указаны следующие данные об их обладателях:

  • данные о вакцинации от COVID-19;
  • информация о тестах на коронавирус для тех, кто не успел привиться;
  • сведения о выздоровлении от COVID-19.

Как отмечают в Еврокомиссии, цель введения сертификатов — восстановить свободу передвижения внутри ЕС. Как предполагается, получив гарантии того, что граждане привились от коронавируса или переболели им, государства внутри объединения и за его пределами смогут отменить ограничения на въезд. Таким образом, европейцы смогут совершать поездки в туристических и рабочих целях, заявила фон дер Ляйен. Законопроект о введении документа она обещала представить в этом месяце.

Общество
Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины «Спутник V» Фото: Carlos Jasso / Reuters

Идея внедрения особого документа в связи с пандемией COVID-19 обсуждается не первый месяц. Ранее в пользу разработки паспортов вакцинации выступили Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Они рекомендовали приступить к сбору стандартизированных данных в цифровом формате с применением любых подходящих средств.

Что мешает введению паспортов

Один из главных камней преткновения в дискуссиях внутри ЕС — как фиксировать в паспортах вакцинацию препаратами, еще не получившими одобрение регулятора — Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). В частности, Венгрия и Словакия одобрили применение российского препарата «Спутник V», не дожидаясь решения ЕМА об их одобрении. «Сложно понять, в чем заключается добавочная стоимость [схемы путешествий с ковид-паспортами], учитывая обстоятельство с применением вакцин, которые были одобрены разными властями», — отметил дипломатический источник FT. Однако представитель Венгрии в ходе дискуссии настоял, чтобы Еврокомиссия включила не зарегистрированные EMA вакцины в перечень, который может быть указан в ковид-паспорте, пишет издание.

Общество
В Британии исключили ввод паспортов вакцинированных Надим Захави

На пути введения паспортов есть и другие препятствия. Так, вакцинация пока доступна далеко не всем — в частности, молодые люди находятся в конце очереди на получение препарата от коронавируса.

Как ранее отмечали в МИД Бельгии, введение онлайн-сертификатов для поездок будет дискриминацией в отношении тех, у кого нет доступа к вакцинам.

При этом страны ЕС сталкиваются с перебоями в поставках вакцин. По состоянию на 4 марта доля вакцинированных в странах ЕС составляет менее 10%, в большинстве стран объединения этот показатель составляет 5% и меньше. Также нет гарантий, что привитые от COVID-19 люди не могут являться разносчиками вируса, указали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наконец, для внедрения паспортов необходимо обеспечить наличие соответствующей инфраструктуры в аэропортах и на таможне.

Когда могут быть введены паспорта

В Еврокомиссии заявляли, что черновик законопроекта о введении электронных сертификатов будет представлен в марте. На его доработку уйдет по меньшей мере три месяца, отмечает портал Euronews. Как следствие, если идея с ковид-сертификатами будет реализована, то не раньше июля, прогнозирует издание.

Блок видео рекомендаций

С учетом всех трудностей в Еврокомиссии вряд ли успеют ввести ковид-паспорта к лету, сомневается генеральный директор туристичеcкого сервиса Lastminute.com Марко Коррадино. По его словам, у стран ЕС вряд ли получится подготовить соответствующую инфраструктуру к июню. По его мнению, более практичный способ снять ограничения на поездки — заключение двусторонних договоров между странами. Например, в феврале Израиль и Греция приняли решение о том, что вакцинированные граждане смогут перемещаться между этими странами, не предъявляя отрицательный тест на коронавирус.

Когда европейские границы откроются для россиян

Пока в Евросоюзе не комментировали возможность открытия границ для привившихся россиян. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что введение обязательных сертификатов вакцинации для свободного передвижения между странами Евросоюза противоречит идеям демократии. «Есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Если будет введен ковидный паспорт, то это будет противоречить принципу добровольности», — утверждал он.

Общество
Путин сообщил, что вакцинацию от COVID-19 не начали в девяти регионах Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что говорить о введении ковид-паспортов в России преждевременно. В то же время, если систему ковид-сертификатов введут в ЕС, это может стать вопросом для будущих контактов, добавил Песков.

Введение сертификатов поддерживает российский «Аэрофлот». Многие игроки рынка авиаперевозок называют информационный обмен важным условием восстановления международного воздушного сообщения, сказал РБК представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. «При этом, по нашему убеждению, такой обмен должен быть безопасным, обеспечивать соблюдение прав пассажиров, сохранность персональных данных; кроме того, система обмена данными должна быть принята всеми или большинством участников рынка авиаперевозок», — сказал он. Демин также добавил, что «Аэрофлот» участвует в проекте ИАТА по созданию цифрового паспорта путешественника, назвав эту инициативу перспективной.

Автор: Евгений Пудовкин.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: Евросоюз , паспорт , вакцина , коронавирус
Материалы по теме
В ВОЗ оценили идею о введении ковид-паспортов Общество
Песков назвал паспорта о вакцинации в ЕС предметом для будущих контактов Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter