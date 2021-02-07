В Британии исключили ввод паспортов вакцинированных

Ответственный за вакцинацию в стране заявил, что, если подтверждение прививки понадобится при въезде в другую страну, его можно будет заранее получить у врача. Ранее британские СМИ сообщали, что Лондон разрабатывает COVID-паспорта

Надим Захави (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Британия не рассматривает вопрос введения в стране паспортов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, заявил замминистра, курирующий процесс вакцинации в стране, Надим Захауи в интервью Sky News.

«Мы определенно не собираемся внедрять его в рамках программы вакцинации», — подчеркнул он.

Чиновник уточнил, что, если какая-то из стран потребует при въезде документ, подтверждающий прививку, его можно будет получить у своего врача.

В первой половине января The Telegraph сообщила, что государство финансирует испытания паспортов, где указывалось бы, что человек привился от коронавируса. Его планируется выпустить в виде бесплатного приложения, которое сможет быстро подтвердить, что владельцу сделали инъекцию.