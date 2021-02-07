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В Британии исключили ввод паспортов вакцинированных

Ответственный за вакцинацию в стране заявил, что, если подтверждение прививки понадобится при въезде в другую страну, его можно будет заранее получить у врача. Ранее британские СМИ сообщали, что Лондон разрабатывает COVID-паспорта
Надим Захави
Надим Захави (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Британия не рассматривает вопрос введения в стране паспортов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, заявил замминистра, курирующий процесс вакцинации в стране, Надим Захауи в интервью Sky News.

«Мы определенно не собираемся внедрять его в рамках программы вакцинации», — подчеркнул он.

Чиновник уточнил, что, если какая-то из стран потребует при въезде документ, подтверждающий прививку, его можно будет получить у своего врача.

В первой половине января The Telegraph сообщила, что государство финансирует испытания паспортов, где указывалось бы, что человек привился от коронавируса. Его планируется выпустить в виде бесплатного приложения, которое сможет быстро подтвердить, что владельцу сделали инъекцию.

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Фото: Ritzau Scanpix / Nils Meilvang / Reuters

В рамках испытаний воспользоваться COVID-паспортами смогут тысячи британцев, прошедших вакцинацию, пишет издание. Тестирование новой инициативы планируется завершить в марте.

В конце января издание сообщило, что государство финансирует восемь проектов по созданию паспортов. При этом оно ссылалось на документы инновационного вневедомственного госагентства InnovateUK, из которых следовало, что на гранты на эти разработки было потрачено £450 тыс. (около $616,4 тыс.).

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The Times, в свою очередь, писала, что Министерство иностранных дел, Минтранс и Министерство здравоохранения и социальной защиты планируют создать документ, который могут потребовать от путешественников при въезде в ту или иную страну.

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Газета также ссылалась на источники, которые утверждали, что на таких условиях въезд британцам может разрешить, например, Греция.

Британские власти опровергали планы по вводу COVID-паспортов, в частности, Захауи утверждал 14 января, что такие документы ни с кого требовать не будут.

В декабре глава канцелярии британского правительства Майкл Гоув говорил, что не поддерживает идею паспортов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже предлагал ввести паспорта, которые бы признавал ЕС, для стран, зависящих от туризма. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен тогда сочла сертификаты о прививках «медицинской необходимостью».

Автор
Мария Лисицына
коронавирус Британия вакцина вакцинация
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