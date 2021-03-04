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Власти Шри-Ланки заявили об одобрении экстренного применения «Спутника V»

Фото: Eranga Jayawardena / AP
Фото: Eranga Jayawardena / AP

Национальное агентство по регулированию лекарственных средств Шри-Ланки разрешило экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила глава Минздрава страны Чанна Джайасуманна, передает Daily News.

Как пишет ланкийский портал Newfirst, российская сторона на безвозмездной основе согласна предоставить Шри-Ланке 300 тыс. доз препарата.

РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» еще в трех странах
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как сообщает Центр эпидемиологии Министерства здравоохранения Шри-Ланки, за время пандемии коронавирусной инфекции в стране заболели 84 226 человек. Из них более 80,8 тыс. человек выздоровели, еще 484 человека умерли.

Российская вакцина «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Согласно данным разработчика, эффективность препарата составляет около 92%. Эти данные также подтвердили исследователи международного медицинского журнала Lancet.

Накануне, 3 марта, препарат также одобрили власти Анголы, Джибути и Республики Конго. Всего вакцину зарегистрировали более 40 стран с общим населением более 1,1 млрд человек.

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коронавирус Шри-Ланка вакцина Спутник V
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РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» еще в трех странах
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