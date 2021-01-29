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В Евросоюзе провалилось начало массовой вакцинации

Почему это произошло и кого винят страны Европы
Страны Евросоюза не получили запланированное число вакцин из-за перебоя с производством препаратов. РБК разобрался, что их вызвало и в какие сроки ЕС сможет завершить программу вакцинации
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

С какими проблемами столкнулась Европа

Несмотря на старт вакцинации в декабре, страны Евросоюза не смогли привить значительное число граждан от коронавируса COVID-19. По состоянию на 27 января, в лидеры по вакцинации в пересчете на 100 человек в ЕС вышли Дания (3,7), Словения (2,9) и Ирландия (2,9), но это заметно ниже, чем уровень вакцинации в Израиле (49,1), Великобритании (11,2) или США (7,1), следует из базы данных Our World in Data. Ни одна из стран ЕС не смогла вакцинировать более 5% от своего населения. В Израиле этот показатель превышает 30%, в Британии он равен 10,5%, в США — 6%.

СМИ узнали о намерении ЕС заблокировать экспорт вакцины в Британию
Общество
Фото:Silvia Izquierdo / AP

Стратегия вакцинации в Европе

В целях противодействия пандемии Еврокомиссия от лица 27 стран ЕС заключила контракты с шестью производителями вакцин от COVID-19:

BioNTech-Pfizer (США — Германия),
AstraZeneca (Швеция — Великобритания),
Sanofi-GSK (Франция — Великобритания),
Johnson & Johnson (США),
CureVac (Германия),
Moderna (США).

В чем причина медленных темпов вакцинирования

Главная причина, почему ЕС не смогла привить больше граждан — недостаток вакцин. Отчасти это вызвано промедлением ЕС с их закупками и одобрением использования вакцин регуляторами, отмечают аналитики. «В Великобритании и США регуляторы предоставили разрешение на использование вакцины в экстренных условиях и взяли на себя ответственность на тот случай, если что-то пойдет не так. Однако в ЕС, напротив, настояли на прохождении всех процедур в плановом режиме», — отметил аналитик консалтинговой компании Gavekal Researh Седрик Гемель (доклад компании есть в распоряжении РБК). Так, в США и Британии период вакцинирования начался на несколько недель раньше, чем в ЕС.

Кроме того, у компаний-производителей вакцины возникли перебои с поставками. Это, в частности, касается англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, чьи поставки в Европу отстают от графика. «Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности <...> Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы», — сказал глава компании Паскаль Сорио. На вопрос журналистов, почему аналогичного технического сбоя не произошло при поставках препарата в Великобританию, глава AstraZeneca сообщил, что контракт с Лондоном был заключен на три месяца раньше, что позволило устранить неисправности.

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AstraZeneca отстала от графика производства вакцины на два месяца
Общество
Фото:Joe Giddens / Getty Images

Отклонения от графика означают, что Евросоюз едва ли сможет получить 100 млн доз вакцин в течение первых трех месяцев текущего года, как планировалось изначально. Из-за проблем с поставками председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от производителей ускорить поставки и выполнить данные ими обязательства. «Мы сожалеем об отсутствии ясности по поводу графика поставок и просим AstraZeneca предоставить конкретный план по поставкам того числа вакцин, которое было заявлено на первый квартал 2021 года», — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Итальянские власти, в свою очередь, уведомили о намерении подать в суд на производителей вакцин Pfizer и AstraZeneca из-за задержек.

Некоторые страны решили закупить вакцины у третьих стран, а не ждать, пока в ЕС разберутся с налаживанием поставок. Таким путем, в частности, пошла Венгрия, которая договорилась о закупках российской вакцины «Спутник V» и ведет переговоры о покупке китайского препарата от коронавируса. «Процесс централизованной закупки вакцин Еврокомиссией оказался очень медленным, особенно учитывая крайне высокие ожидания, которые с самого начала подогревались Европейской комиссией. В итоге получилось, что вместо миллионов единиц препарата, в которых мы нуждаемся, поток поступающих к нам вакцин исчисляется в десятках тысяч. Это позволило нам вакцинировать только 140–150 тыс. человек при общей численности населения 10 млн», — сказал РБК глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии — РБК: «Вакцина — лучший выход из ситуации»
Политика
Петер Сийярто

Когда европейские страны достигнут целей вакцинации

Согласно изначальному плану, в Еврокомиссии собирались вакцинировать 80% граждан старше 80 лет и работников медучреждений к марту, а к апрелю вакцинировать 70% населения ЕС. Таким образом в ЕС рассчитывали, что население приобретет коллективный иммунитет к третьему или четвертому кварталу этого года. По прогнозам банка Barclays (есть у РБК), к августу у ЕС должно быть достаточно вакцин, чтобы привить каждого гражданина сообщества. Однако то, насколько успешно ЕС удастся вакцинировать большинство населения для обретения коллективного иммунитета (больше 60% с устойчивостью к вирусу), зависит от нескольких факторов, отмечают в банке. В эти факторы входит:

  • вероятных новых затруднений с поставками;
  • желание граждан вакцинироваться — согласно опросам, проведенных компанией Ipsos, в трех из четырех крупнейших экономик ЕС — Франции, Италии и Испании — доля желающих вакцинироваться составляет менее 60%, во Франции — 40%;
  • скорость одобрения использования разных вакцин;
  • время между первой дозой препарата и второй;

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Источник: JHU
Данные по миру i

Учитывая все эти факторы, Barclays прогнозирует, что ЕС сможет выработать коллективный иммунитет к концу третьего или началу четвертого квартала этого года. Если ЕС смогут убедить производителей препаратов увеличить поставки, а граждане начнут охотнее соглашаться делать прививку, то коллективный иммунитет может быть выработан уже к началу третьего квартала. Среди возможных рисков, которые могут задержать обретение иммунитета — появление новых вариантов коронавируса, не уязвимых для вакцин, а также задержки с поставками, пишет Barclays.

Продолжение активной фазы пандемии и отсрочка снятия социальных ограничений создает негативные риски для европейской экономики. Bank of America (BofA) снизил прогноз роста ЕС в 2021 году в годовом выражении на фоне продления ограничений — с 3,9% до 2,9%. «Высокое число заражений в Европе и продолжающееся напряжение на сектор здравоохранения привели к более долгим, а порой и более жестким локдаунам», — констатировали в BofA.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Евгений Пудовкин
Евросоюз Россия - ЕС Венгрия вакцина ЕС коронавирус COVID-19
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