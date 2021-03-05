Скромное обаяние экосистемы

«Сбер» впервые раскрыл реальные доходы его небанковского бизнеса

Нефинансовые сервисы принесли Сбербанку 70 млрд руб. выручки и 8,6 млрд доналоговой прибыли. Пока результаты экосистемы составляют минимальную часть от показателей всего «Сбера», но он планирует радикально увеличить их за 10 лет

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В 2020 году выручка от нефинансового бизнеса Сбербанка составила 71,4 млрд руб., в 2,7 раза больше результата 2019 года, следует из отчетности «Сбера» по МСФО. Финансовый результат своей экосистемы банк раскрывает впервые.

В 2019 году выручка от нефинансового бизнеса составляла 26,4 млрд руб. «Сбер» рассчитывает этот показатель пропорционально доле владения группы в той или иной компании в течение отчетного периода (некоторыми бизнесами банк владел не весь год).

Самый большой вклад в выручку этого сегмента внесли b2b-сервисы (33,6 млрд руб.). Далее идет e-commerce: его показатель товарооборота и выручки (GMV, Gross Merchandise Volume) составил 12,9 млрд руб. Выручка категории «Развлечения» достигла 7,4 млрд руб., FoodTech & Mobility — 4,8 млрд руб., Health — 2,1 млрд руб. Остальные небанковские компании принесли 10,6 млрд руб. выручки.

Нефинансовый бизнес, в который входят сервисы экосистемы, в отчетности поделен на несколько категорий: e-commerce: сервисы электронной коммерции и логистические сервисы, основные из которых «Сберлогистика», «СберМаркет» и «Самокат»;

развлечения: медиасервисы, среди которых онлайн-кинотеатр Okko и другие медиаактивы Rambler, а также «СберЗвук» и «Союзмультфильм»;

FoodTech & Mobility: сервисы доставки готовой еды, такси и каршеринг, в частности Delivery Club, «Кухня на районе», «Ситимобил» и You Drive (совместное предприятие с Mail.ru Group);

Health: цифровые сервисы в здравоохранении («СберЗдоровье»);

b2b-сервисы: нефинансовые сервисы для юридических лиц, в том числе облачные решения SberCloud, компания по кибербезопасности BI.ZONE и т.д. В эти категории не вошли сервисы мобильного оператора сотовой связи «Сбербанк Телеком», сайт поиска работы «Работа для вас», сервис подбора и сопровождения сделок с недвижимостью «ДомКлик» и ряд иных услуг.

Выручка всего Сбербанка в 2020 году составила 3,37 трлн руб. (+2,2% к 2019 году): таким образом, на нефинансовый бизнес пока приходится чуть больше 2%. Доля в операционном доходе составляет 1,1%.

Прибыль этого сегмента до налогообложения достигла 8,6 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд руб. годом ранее. Это 0,9% от результатов всего «Сбера».

Сколько не хватило до триллиона

В целом по итогам года чистая прибыль Сбербанка составила 760,3 млрд руб. По сравнению с 2019 годом она уменьшилась на 10% (тогда показатель был на уровне 845 млрд руб. с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank).

Сбербанк еще в старой стратегии ставил себе цель по чистой прибыли в 1 трлн руб. в 2020 году, но в прошлом году, на фоне кризиса и пандемии, глава Сбербанка Герман Греф признавал, что целевой ориентир может быть не достигнут. «Как нам представляется, к середине или к концу 2022 года экономика вернется по своим масштабам к параметрам 2019 года. Наверное, после этого можно будет говорить о восстановлении наших планов по прибыли», — отмечал он в ноябре в интервью Bloomberg TV.

Как кризис повлиял на показатели банка

По итогам 2020 года совокупный кредитный портфель Сбербанка превысил 25 трлн руб. Заметнее всего увеличился портфель кредитов населению — на 18%, до 9,3 трлн руб. Портфель ссуд юридическим лицам за тот же период прибавил 9,3% без учета валютной переоценки и достиг на 31 декабря 15,7 трлн руб. Для сравнения: в 2019 году объем ссуд на балансе «Сбера» вырос на 3,2%, до 21,7 трлн руб., а в корпоративном сегменте наблюдался спад (-3,2%).

На фоне снижения ставок по вкладам объем средств населения на депозитах и счетах в Сбербанке увеличился на 17%, до 16,6 трлн руб. В 2019 году прирост розничных депозитов был на уровне 5,3%. Привлечение от корпоративных клиентов в прошлом году выросло почти на четверть (+24%), до 9,1 трлн руб.

Чистые процентные доходы банка увеличились на 13,6%, или 1,6 трлн руб. Чистые комиссионные доходы показали рост на 11%, или 552,6 млрд руб. Операционные расходы кредитной организации выросли в меньшей степени — на 4,9%. Основной вклад в сокращение финансового результата внесло формирование дополнительных резервов. Так, в 2020 году Сбербанк в 3,3 раза нарастил резервы на покрытие возможных потерь по ссудам (+493,8 млрд руб.) и в 4,4 раза — на покрытие возможных потерь по долговым финансовым активам (+412 млрд руб.).

Достаточность капитала первого уровня на конец 2020 года оценивалась в 13,83%. Это означает, что цель для выплаты дивидендов на уровне 50% чистой прибыли по МСФО достигнута. «Сбер» предложил наблюдательному совету выплатить дивиденды в размере 55,6% от чистой прибыли, рассказал на конференц-звонке глава банка Герман Греф. Они составят 422,4 млрд руб., или 18,7 руб. на акцию, — столько же, сколько в 2019 году (тогда общий размер вознаграждения акционеров стал рекордным для российского рынка), сказал РБК представитель «Сбера».

Сколько стоят активы из экосистемы «Сбера»

Стратегия Сбербанка на 2017–2020 годы предполагала развитие экосистемы и небанковских продуктов. За три года в ее периметр вошли компании по доставке еды (Delivery Club, «Самокат», «СберМаркет» и другие), сервис «СберЗдоровье», онлайн-кинотеатр Okko, приложение для заказа такси «Ситимобил», сайт для поиска работы Rabota.ru и другие активы. Публикация финансовых результатов небанковских сервисов осуществлена по просьбе акционеров, в том числе по просьбе нового владельца контрольного пакета Сбербанка, пояснял в интервью Reuters Герман Греф. В 2020 году ЦБ передал свои акции банка правительству.

Активы своего нефинансового бизнеса Сбербанк оценил в 136,6 млрд руб., за отчетный период они выросли почти в 3,5 раза. Для сравнения: всего у Сбербанка активов на 36 трлн руб., основную часть из них составляют кредиты. Операционные доходы в нефинансовом сегменте увеличились более чем в три раза, до 36,2 млрд руб., как и расходы на административную деятельность и персонал (+238,5%, до 27,2 млрд руб.).

Совокупная EBITDA нефинансовых сервисов (прибыль до вычета расходов на амортизацию, финансовых расходов или доходов, а также налога на прибыль) в 2020 году была отрицательной: в этом сегменте «Сбер» зафиксировал убыток в 11,9 млрд руб. против положительного результата в 2,2 млрд руб. в 2019 году. Как следует из отчетности, отрицательную EBITDA по-прежнему генерируют вложения в сервисы доставки еды, такси и каршеринг (минус 10,4 млрд руб.), сегмент электронной коммерции (минус 6,4 млрд руб.), а также медиасервисы (минус 3 млрд руб.). Положительная динамика зафиксирована в направлении Health (+0,2 млрд руб.): в 2020 году количество виртуальных медицинских консультаций на фоне пандемии в России подскочило в 4,7 раза, до 200 тыс. Самый доходный нефинансовый сегмент бизнеса «Сбера» — сервисы для юридических лиц, предоставляющие облачные продукты и услуги кибербезопасности. Совокупная EBITDA в этой подгруппе увеличилась более чем вдвое и достигла 5,3 млрд руб.

За три года «Сбер» потратил на развитие экосистемы $1 млрд, что составляет 3% чистой прибыли. В конце 2020 года на презентации новой стратегии банка до 2023 года Греф говорил, что Сбербанк намерен ежегодно наращивать выручку основных нефинансовых сервисов своей экосистемы более чем на 100%. К 2023 году их доля в чистом операционном доходе должна вырасти до 5%, а к 2030-му — до 20–30%, уточнил глава «Сбера». Через три года большинство нефинансовых сервисов должны выйти на безубыточность. К концу 2021 года нефинансовые активы «Сбера» могут стоить 594 млрд руб., при оптимистичном сценарии — 1,1 трлн руб., оценивали аналитики инвестбанка UBS.

Сможет ли банк достигнуть поставленных целей

По мнению замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, планы «Сбера» вполне реализуемы, учитывая достаточно низкую базу для старта. «Самый заметный рост доходов по категориям нефинансового бизнеса можно ожидать от наиболее активно развиваемых направлений, в том числе электронной коммерции, облачных, развлекательных и иных сервисов экосистемы», — говорит он.

Темпы роста доходов от финансовых услуг в ближайшие годы могут сильно замедлиться, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: «Их рост будет ограничен развитием других платежных систем (включая Систему быстрых платежей ЦБ), а также снижением роли банков как посредников между инвесторами и заемщиками по мере развития российского фондового рынка».

Обозначенных ориентиров «Сбер» может достичь и раньше, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер: «По крайней мере, 5% (для доли нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе) — вполне достижимый для него показатель и в 2022 году».