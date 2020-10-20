Сбербанк начал выплату рекордных в России дивидендов

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Сбербанк объявил о начале выплаты акционерам дивидендов за 2019 год. На каждую акцию, обыкновенную или привилегированную, будет выплачено по 18,7 руб., а общая сумма выплат составит рекордные за всю историю России 422,4 млрд руб. Половина этой суммы — 211,2 млрд руб. — поступит в бюджет России, как крупнейшего акционера Сбербанка.

Согласно сообщению банка, выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг уже произведена, а другие зарегистрированным в реестре акционеров лица получат деньги не позднее 10 ноября.

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год. По общей суммы выплат Сбербанк обошел «Газпром», который установил рекорд в 2019 году, выплатив акционерам 383,2 млрд руб.

«Сбербанк» еще в конце 2017 года принял новую дивидендную политику в рамках стратегии развития на 2018-2020 годы. Эта стратегия предусматривает постепенное повышение нормы выплат до 50% от прибыли по МСФО к 2020 году. В данном случае «Сбербанк» полностью сдержал обещание», — отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.