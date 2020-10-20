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Сбербанк начал выплату рекордных в России дивидендов

Сбербанк SBER ₽207,66 +2,41% Купить
Сбербанк SBERP ₽196,5 +1,81% Купить
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк объявил о начале выплаты акционерам дивидендов за 2019 год. На каждую акцию, обыкновенную или привилегированную, будет выплачено по 18,7 руб., а общая сумма выплат составит рекордные за всю историю России 422,4 млрд руб. Половина этой суммы — 211,2 млрд руб. — поступит в бюджет России, как крупнейшего акционера Сбербанка.

Согласно сообщению банка, выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг уже произведена, а другие зарегистрированным в реестре акционеров лица получат деньги не позднее 10 ноября.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год. По общей суммы выплат Сбербанк обошел «Газпром», который установил рекорд в 2019 году, выплатив акционерам 383,2 млрд руб.

«Сбербанк» еще в конце 2017 года принял новую дивидендную политику в рамках стратегии развития на 2018-2020 годы. Эта стратегия предусматривает постепенное повышение нормы выплат до 50% от прибыли по МСФО к 2020 году. В данном случае «Сбербанк» полностью сдержал обещание», — отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре заявил, что в банке считают «делом чести» направлять на дивиденды половину прибыли и намерены придерживаться такой политики по выплате дивидендов, если будет позволять ситуация в макроэкономике.

«У «Сбербанка» достаточно высокая достаточность капитала, которая позволяет выплачивать дивиденды. Наверное «Сбербанк» действительно хочет увеличить свою капитализацию. Инвесторы любят, когда банки выплачивают высокие дивиденды в условиях рецессии экономики. Высокая дивидендная доходность — это ключевой фактор инвестиционной привлекательности», — рассказал РБК инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

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Котировки обыкновенных акций Сбербанка на Московской бирже, в начале октября заметно упали, однако 20 октября их стоимость к 13:40 превысила 207 руб., увеличившись более чем на 2%, стоимость привилегированных акций достигла 197 руб. (+1,9%).

«После выплаты дивидендов традиционно случается постдивидендный гэп, который мы уже видели, и бумаги достигли ключевого уровня поддержки в районе 200 рублей. Сегодня бурно идет первый день восстановления. Скорее всего, если внешняя конъюнктура позволит, бумаги банка в течении месяца вполне могут закрыть этот дивидендный гэп», — сказал РБК эксперт «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

Коренев напомнил также, что Сбербанк «очень неплохо» отчитался за сентябрь, показав рост прибыли на 1% и абсолютный рекорд по выдаче кредитов.

До апреля 2020 года 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежали Банку России, весной ЦБ продал свой пакет в Сбербанке правительству за 2,14 трлн руб. Оставшиеся 50% минус одна акция Сбербанка находятся в свободном обращении на бирже.


 

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