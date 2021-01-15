Сбербанк сообщил о падении прибыли в 2020 году

По итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам составила 781,6 млрд руб. Цели в 1 трлн руб., которую «Сбер» ставил задолго до пандемии, достичь не удастся

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

По итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 781,6 млрд руб., следует из финансовой отчетности банка по российским правилам бухгалтерского учета на 1 января. Данные приводятся без учета событий после отчетной даты. По сравнению с прошлым годом финансовый результат «Сбера» сократился на 7,7% (за 2019 год показатель составил 846,98 млрд руб. с учетом событий после отчетной даты).

Сбербанк ставил себе цель — получить чистую прибыль в 1 трлн руб. в 2020 году (показатели по МСФО и РСБУ могут отличаться) — она содержалась в стратегии банка на 2018–2020 годы. Однако после начала пандемии, когда прибыль начала сокращаться на фоне роста расходов на покрытие кредитных рисков, «Сбер» признавал, что сделать этого не удастся.

«По бизнес-плану этого года цифра должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей. Но, конечно, теперь мы этой цели не достигнем. Из-за ущерба, который уже понесли, формирования резервов за истекшие три месяца. Мы постарались сразу отреагировать на опасность», — говорил в интервью ТАСС глава Сбербанка Герман Греф. Экономика вернется к уровням докризисного года 2019 года примерно к середине или концу 2022-го, и уже после этого «можно будет говорить о восстановлении наших планов по прибыли», указывал Греф в интервью Bloomberg.

Сбербанк также сообщил о росте чистого процентного и чистого комиссионного доходов — на 14,3 и 8,4% соответственно, до 1,4 трлн руб. и 509 млрд руб. по РСБУ. «Несмотря на волатильность потребительской активности из-за пандемии, главными драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчетные операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты. Поддержку росту комиссионных доходов в декабре оказало восстановление потребительской активности, в том числе в результате отказа от зарубежных поездок», — указали в банке.