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Финансы ,  
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Сбербанк сообщил о падении прибыли в 2020 году

По итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам составила 781,6 млрд руб. Цели в 1 трлн руб., которую «Сбер» ставил задолго до пандемии, достичь не удастся
Сбербанк SBER ₽284,1 -0,24% Купить
Сбербанк SBERP ₽255,45 +0,04% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

По итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 781,6 млрд руб., следует из финансовой отчетности банка по российским правилам бухгалтерского учета на 1 января. Данные приводятся без учета событий после отчетной даты. По сравнению с прошлым годом финансовый результат «Сбера» сократился на 7,7% (за 2019 год показатель составил 846,98 млрд руб. с учетом событий после отчетной даты).

Сбербанк ставил себе цель — получить чистую прибыль в 1 трлн руб. в 2020 году (показатели по МСФО и РСБУ могут отличаться) — она содержалась в стратегии банка на 2018–2020 годы. Однако после начала пандемии, когда прибыль начала сокращаться на фоне роста расходов на покрытие кредитных рисков, «Сбер» признавал, что сделать этого не удастся.

Чистая прибыль Сбербанка за полгода упала почти на четверть
Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

«По бизнес-плану этого года цифра должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей. Но, конечно, теперь мы этой цели не достигнем. Из-за ущерба, который уже понесли, формирования резервов за истекшие три месяца. Мы постарались сразу отреагировать на опасность», — говорил в интервью ТАСС глава Сбербанка Герман Греф. Экономика вернется к уровням докризисного года 2019 года примерно к середине или концу 2022-го, и уже после этого «можно будет говорить о восстановлении наших планов по прибыли», указывал Греф в интервью Bloomberg.

Сбербанк также сообщил о росте чистого процентного и чистого комиссионного доходов — на 14,3 и 8,4% соответственно, до 1,4 трлн руб. и 509 млрд руб. по РСБУ. «Несмотря на волатильность потребительской активности из-за пандемии, главными драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчетные операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты. Поддержку росту комиссионных доходов в декабре оказало восстановление потребительской активности, в том числе в результате отказа от зарубежных поездок», — указали в банке.

Чистая прибыль Сбербанка за полгода упала почти на четверть
Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Однако расходы на кредитный риск выросли сразу в 4,4 раза по сравнению с 2019 годом, составив 541 млрд руб. Рост расходов на покрытие кредитного риска связан с негативным влиянием пандемии на заемщиков, сообщили в банке. «Резервы, конечно, повлияли существенно на финансовые результаты банка, поэтому мы показали небольшое снижение сейчас по чистой прибыли в целом по году. Но по сравнению с тем результатом, который был после первого-второго квартала, то, как мы смогли восстановиться и в итоге показать 16,5% рентабельности капитала в такой год, заслуживает отдельного внимания», — отметил представитель банка во время конференц-звонка.

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По данным ЦБ, всего за период с 20 марта (незадолго до введения коронавирусных ограничений) по 29 декабря 2020 года банки реструктурировали 1,8 млн кредитов физлиц более чем на 860 млрд руб. В таких случаях банки должны создавать дополнительные резервы. ЦБ ввел для кредитных организаций послабления, позволяющие формировать их не сразу, а постепенно — до 1 июля. Продлевать срок антикризисных мер Банк России не планирует.

Авторы
Антон Фейнберг, Юлия Кошкина
Сбербанк отчетность РСБУ чистая прибыль
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