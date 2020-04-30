Сбербанк запланировал сокращение расходов на фоне коронавируса

Сбербанк планирует пересмотреть свои операционные расходы и стать «по-настоящему цифровым банком». Он решил воспользоваться моментом во время пандемии коронавируса

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Сбербанк разработал план сокращения расходов, рассказал во время конференц-колла зампред правления Александр Морозов. По его словам, Сбербанк пересмотрит «практически каждую строку расходов», избавится от бюрократии и станет цифровым банком.

«Определенно, у нас есть очень детализированный план, как оптимизировать нашу структуру расходов, включая CAPEX (капитальные затраты) и OPEX (операционные расходы) вместе. Сейчас я готов сказать, что мы будем пересматривать практически каждую строку расходов, включая вознаграждения и бонусы», — сказал Морозов.

В первом квартале 2020 года расходы банка на содержание персонала и административные расходы выросли со 150 млрд руб. до 169 млрд руб. В целом прибыль банка сократилась на 48% до 120 млрд руб. из-за необходимости создавать резервы на фоне падения ВВП и ухудшения положения заемщиков.

Но для сокращения расходов это прекрасное время, сказал Морозов: «Мы пытаемся использовать этот момент и возможность, чтобы стать по-настоящему цифровым банком».