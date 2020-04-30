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Сбербанк запланировал сокращение расходов на фоне коронавируса

Сбербанк планирует пересмотреть свои операционные расходы и стать «по-настоящему цифровым банком». Он решил воспользоваться моментом во время пандемии коронавируса
Сбербанк SBER ₽197,25 +0,74% Купить
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Сбербанк разработал план сокращения расходов, рассказал во время конференц-колла зампред правления Александр Морозов. По его словам, Сбербанк пересмотрит «практически каждую строку расходов», избавится от бюрократии и станет цифровым банком.

«Определенно, у нас есть очень детализированный план, как оптимизировать нашу структуру расходов, включая CAPEX (капитальные затраты) и OPEX (операционные расходы) вместе. Сейчас я готов сказать, что мы будем пересматривать практически каждую строку расходов, включая вознаграждения и бонусы», — сказал Морозов.

В первом квартале 2020 года расходы банка на содержание персонала и административные расходы выросли со 150 млрд руб. до 169 млрд руб. В целом прибыль банка сократилась на 48% до 120 млрд руб. из-за необходимости создавать резервы на фоне падения ВВП и ухудшения положения заемщиков.

Но для сокращения расходов это прекрасное время, сказал Морозов: «Мы пытаемся использовать этот момент и возможность, чтобы стать по-настоящему цифровым банком».

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Суммарный эффект от сокращения расходов составит несколько п.п., что будет «ощутимо» для финансового результата. «Для нас важно найти устойчивые меры, не только временно обеспечить сокращение расходов, но и поменять процессы. В ретроспективе мы уже достаточно потратили сил на редизайн процессов», — рассказал Морозов. Банк, по его словам, активно использует машинное обучение для максимального сокращения рабочей силы, пересматривает потребности в офисных помещениях, «принимая во внимание позитивный опыт из-за мер по ограничению коронавируса». «Мы исключаем всю ненужную бюрократию и бумагу», — добавил зампред правления Сбербанка.

Для сотрудников уже начала действовать программа мотивации для экономии «каждой копейки». «[Это] программа по поиску дополнительной экономии на каждом рабочем месте. Это про культуру эффективности. Цель для нас не сократить расходы, наша цель — увеличить эффективность», — заключил Морозов.

Сбербанк начал трансформировать свой банк в ИT-компанию и активно занялся разработкой цифровых продуктов и сервисов, а также построением собственной экосистемы, в 2017 году, когда принял стратегию, согласно которой банк к 2020 году должен был стать конкурентом таким технологическим гигантам, как Google, Amazon и Facebook.

Сбербанк уже постепенно сокращает число филиалов, следует из его отчетности по МСФО: в конце 2016 года их было 15 тыс., по итогам 1 квартала 2020 года — 14,1 тыс.

Цифровые банки в России

Первым полностью цифровым банком в России в 2006 году стал Тинькофф Банк. По такой же схеме работают Talkbank, Модульбанк, Сфера, ДелоБанк, Talkbank, Рокет, Точка банк, Банк 131 и другие. Большинство из них сконцетрированы на обслуживании малого и среднего бизнеса.

Сбербанк уступает Тинькофф Банку в рейтинге лучших цифровых банков. По данным рейтинга компании Markswebb, в 2019 году Тинькофф банк становился лучшим интернет-банком для ежедневных задач и лучшим интернет-банком по уровню цифрового офиса, в то время как Сбербанк занимал 16 и пятое место соответственно.

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: цифровизация, Сбербанк
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