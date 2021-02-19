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Сбербанк запустил продажи «умных» лампочек и розеток

Сбербанк представил устройства для «умного дома» собственной разработки. По итогам 2021 года объем этого рынка должен достичь $1,2 млрд, а сам «Сбер» поставил себе цель увеличить долю доходов от нефинансовых услуг
Сбербанк SBER ₽267,45 +0,17% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О том, что Сбербанк запустил платформу «умного дома» и начинает продажи устройств для нее под брендом Sber, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. На первом этапе речь идет об «умных» лампочках и розетках, управление которыми будет интегрировано с виртуальными ассистентами семейства «Салют». Отдавать команды этим устройствам можно голосом или через тач-интерфейс в мобильном приложении «Сбер Салют», с «умного» экрана SberPortal и ТВ-приставки SberBox. В частности, можно регулировать яркость света, цвет, насыщенность и цветовую температуру «умных» ламп, управлять работой электроприборов в доме через «умные» розетки, в том числе включать и выключать по таймеру или находясь вне дома.

Рекомендованная розничная цена «умной» лампы и «умной» розетки Sber составит 990 и 1390 руб. соответственно, но на старте продаж они будут продаваться со скидкой. Сейчас устройства доступны в фирменном интернет-магазине, в дальнейшем они также появятся в популярных сетях магазинов электроники и на маркетплейсах.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Сбербанк не раскрывает планы продаж новых устройств, руководитель подразделения «Платформы» SberDevices Денис Афанасьев лишь пояснил РБК, что они ориентируются на миллионы проданных устройств. По его словам, «умные» лампочки и розетки — «это база любой платформы «умного дома». «Это наиболее массовые и востребованные устройства, и их рынок пока в отправной точке своего развития, поэтому они имеют большой потенциал продаж. Но даже на основе таких базовых устройств есть возможность улучшить пользовательский опыт, упростить взаимодействие с ними и вовлечь новую аудиторию в пользование «умным домом», — отметил Афанасьев. По его словам, Сбербанк планирует расширять линейку устройств для «умного дома» и круг партнеров. Группа намерена интегрировать платформу со сторонними производителями, чтобы их устройства можно было подключать к ней. Также Сбербанк планирует открыть возможность использования платформы для внешних разработчиков через каталог приложений SmartMarket, чтобы они могли создавать свои приложения для «умного дома».

Сбербанк вышел на рынок устройств для пользователей в начале 2020 года, когда его «дочка» SberDevices начала продавать приставку Okko Smart Box, которая подключается к телевизору и интернету. Осенью прошлого года группа также показала «умный» экран с сенсорным, голосовым и жестовым управлением SberPortal и представила семейство виртуальных ассистентов «Салют», куда входят три виртуальных помощника с разными «характерами»: «Сбер», «Афина» и «Джой». Цель Сбербанка — к концу 2023 года увеличить долю нефинансовых сервисов в выручке до не менее 5%, а в долгосрочной перспективе — до 20–30%.

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По оценке Statista, в 2020 году объем мирового рынка «умного дома» составил $77,4 млрд, в этом году показатель может вырасти на 28,6%, до $99,5 млрд, а по итогам 2025-го прогнозируется на уровне $176 млрд. Крупнейшими рынками по итогам 2021 года будут США ($28,9 млрд) и Китай ($18 млрд), Россия попадет в топ-15 с показателем $1,2 млрд, указывал Аналитический центр при правительстве. По оценке StrategyAnalytics, в прошлом году объем трат пользователей на устройства для «умного дома» по всему миру из-за экономического кризиса снизился до $41 млрд с $49 млрд в 2019-м. Но в этом году показатель должен вырасти до $59 млрд, прогнозирует аналитическая компания, а по итогам 2025-го достигнет $86 млрд, увеличиваясь в среднем на 16% в год. При этом «умные» лампочки должны показать наибольшие продажи в штуках. В России помимо Сбербанка «умные» лампочки и розетки продают международные компании Xiaomi и Philips, российские Rubetek, Redmond и др. Подобные устройства также есть у «Яндекса», с которым Сбербанк пытался создавать совместный маркетплейс на базе «Яндекс.Маркет». Но партнерство развалилось, в том числе из-за того, что экосистемы компаний начали конкурировать по многим направлениям. Представитель «Яндекса» не стал комментировать выход Сбербанка в сегмент устройств для «умного дома».

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PwC оценивала общий экономический эффект от внедрения устройств «умного дома» в потребительском секторе до 2025 года в порядка 387 млрд руб. Это будет достигаться за счет контроля потребления электроэнергии и воды; сокращения времени и затрат на уборку помещений; потенциальной профилактики крупных потерь, связанных с порчей или утраты имущества, а также возможного нанесения вреда здоровью, вызванного протечкой воды, пожарами, ограблениями и пр.

Авторы
Анна Балашова, Арина Садовникова
Сбербанк умный дом лампочки «Яндекс»
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