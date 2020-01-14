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Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Аналитики Morgan Stanley оценили потенциальные инвестиции Сбербанка в нефинансовые активы в 200 млрд руб. в год. Но наличие денег не гарантирует успех, а российский интернет-сектор вряд ли способен переварить такой объем вложений
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Фото: Олег Яковлев / ТАСС

Сбербанк может инвестировать в нефинансовые активы около 200 млрд руб. в год — такую оценку потенциального уровня вложений сделали аналитики банка Morgan Stanley в своем обзоре «Сможет ли Сбербанк трансформировать российский интернет-сектор?» (есть у РБК).

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы. Для сравнения: с 2012 по 2019 год Сбербанк инвестировал в 25 нефинансовых сервисов в общей сложности 123,5 млрд руб., подсчитали в Morgan Stanley. Это сопоставимо с капитальными вложениями с 2010 года двух крупнейших российских интернет-компаний Mail.ru и «Яндекса» — около 130 млрд руб.

По итогам третьего квартала 2019 года Сбербанк получил прибыль в размере 230 млрд руб., по итогам второго квартала — 250 млрд руб., за первый квартал прошлого года — 226,6 млрд руб.

Развитие Сбербанком экосистемы из нефинансовых сервисов стало новым поводом для спора между ним и владельцем контрольного пакета акций — Центральным банком. ЦБ заявил, что развитие экосистем может создавать для банков неконкурентные рыночные преимущества, в том числе за счет доступа к данным о гражданах. Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что если государство будет выступать против банковских экосистем, на финансовый рынок все чаще будут выходить IT-корпорации: «Если нас перерегулируют или Центральный банк скажет: «Ребята, это неверная концепция, оставайтесь банком...», — к сожалению, [...] через какое-то количество лет им придется заняться регулированием хай-тек-гигантов в части банковской деятельности».

Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»
Финансы

Что уже приобрел Сбербанк для экосистемы

Сбербанк начал активно строить экосистему, в которую входят нефинансовые и финансовые сервисы, с 2017 года. За этот период он потратил на ее развитие $1 млрд, что составляет 3% чистой прибыли, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

  • В 2013 году Сбербанк приобрел три четверти компании «Яндекс.Деньги» за 60 млрд руб.
  • В 2018 году Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе сервиса «Яндекс.Маркет», в рамках которой банк выделил интернет-компании 30 млрд руб.
  • В апреле 2019 года Сбербанк приобрел у «Газпрома» 51% акций в группе компаний ЦРТ (Центр речевых технологий), которая занимается разработкой систем распознавания лиц и голосов.
  • В июне 2019 года было объявлено о создании совместного предприятия с Mail.ru Group. Стоимость проекта оценивается более чем в 100 млрд руб. Сбербанк внес в СП 35% доли в FoodPlex и около 38 млрд руб., Mail.ru Group — сервис доставки еды Delivery Club, долю в сервисе такси «Ситимобил» и 7,7 млрд руб.
  • В конце августа Сбербанк объявил о закрытии сделки по покупке 46,5% Rambler Group, которые могли обойтись в 9–11 млрд руб. Банк стал совладельцем интернет-изданий Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Championat.com, информационного агентства RamblerNewsService, порталов Rambler, Afisha.ru, блог-платформы Livejournal.com, а также онлайн-кинотеатра Okko.

Во сколько обойдется трансформация

«Мы считаем, что вклад Сбербанка может трансформировать российский интернет-сектор, так как он становится все более гибридным (работает в онлайне и офлайне)», — говорится в обзоре Morgan Stanley. Но ресурсы Сбербанка не гарантируют успех, считают аналитики: «Например, партнерские отношения между компаниями, работающими в разных секторах с разными культурами, могут осложняться». Сбербанк проводит политику, при которой его партнеры одновременно сотрудничают и конкурируют, но она может стать менее эффективной в условиях роста интернет-компаний. Основным владельцем нефинансовых предприятий из-за угрозы санкций банк становиться не будет, полагают аналитики. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Значительные инвестиции в компании нефинансового сектора позволят Сбербанку продвинуться в процессе создания экосистемы, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. По его мнению, в краткосрочной перспективе это позволит увеличить доход от своих непосредственных нефинансовых активов, в долгосрочной — более эффективно обслуживать клиентов во всех сферах деятельности экосистемы, сокращая затраты на маркетинг и привлечение клиентов.

Стратегия Сбербанка действительно предполагает рост вложений в нефинансовые активы, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: это ответ на изменение в предпочтениях потребителей, снижение маржинальности традиционного банковского бизнеса, усиление регулятивных требований и стратегии глобальных корпораций. Впрочем, по словам Волкова, инвестиции вряд ли превысят 100 млрд руб. в 2020–2021 годах. «Отчасти это связано с тем, что на первых этапах объекты, которые выбраны для вложений, просто не способны «переварить» большой объем инвестиций, так как их чрезмерно быстрое масштабирование приводит к росту операционных рисков и снижению качества работы», — заключил эксперт.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, Morgan Stanley
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