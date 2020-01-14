Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Аналитики Morgan Stanley оценили потенциальные инвестиции Сбербанка в нефинансовые активы в 200 млрд руб. в год. Но наличие денег не гарантирует успех, а российский интернет-сектор вряд ли способен переварить такой объем вложений

Фото: Олег Яковлев / ТАСС

Сбербанк может инвестировать в нефинансовые активы около 200 млрд руб. в год — такую оценку потенциального уровня вложений сделали аналитики банка Morgan Stanley в своем обзоре «Сможет ли Сбербанк трансформировать российский интернет-сектор?» (есть у РБК).

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы. Для сравнения: с 2012 по 2019 год Сбербанк инвестировал в 25 нефинансовых сервисов в общей сложности 123,5 млрд руб., подсчитали в Morgan Stanley. Это сопоставимо с капитальными вложениями с 2010 года двух крупнейших российских интернет-компаний Mail.ru и «Яндекса» — около 130 млрд руб.

По итогам третьего квартала 2019 года Сбербанк получил прибыль в размере 230 млрд руб., по итогам второго квартала — 250 млрд руб., за первый квартал прошлого года — 226,6 млрд руб.

Развитие Сбербанком экосистемы из нефинансовых сервисов стало новым поводом для спора между ним и владельцем контрольного пакета акций — Центральным банком. ЦБ заявил, что развитие экосистем может создавать для банков неконкурентные рыночные преимущества, в том числе за счет доступа к данным о гражданах. Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что если государство будет выступать против банковских экосистем, на финансовый рынок все чаще будут выходить IT-корпорации: «Если нас перерегулируют или Центральный банк скажет: «Ребята, это неверная концепция, оставайтесь банком...», — к сожалению, [...] через какое-то количество лет им придется заняться регулированием хай-тек-гигантов в части банковской деятельности».