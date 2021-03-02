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«Аэрофлот» сдает «Победе» всех своих
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Газета
«Аэрофлот» сдает «Победе» всех своих
Газета № 021 (3310) (0203) Бизнес,
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«Аэрофлот» сдает «Победе» всех своих

Российский лоукостер обнародовал свои планы на 2021 год
Авиакомпания «Победа» планирует в 2021 году увеличить пассажиропоток в полтора раза, c 9 млн до 13,5 млн человек, заявил ее гендиректор Андрей Калмыков. В этом случае лоукостер может сравняться с крупнейшим частным игроком — S7
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В 2021 году лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», планирует перевезти 13,5 млн человек, заявил на брифинге гендиректор компании Андрей Калмыков. Это в 1,5 раза больше, чем число пассажиров авиакомпании в пандемийном 2020-м.

В 2020 году из-за последствий коронавируса российский авиарынок упал на 46%, до 69,24 млн человек. Группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия») потеряла 50,3%, обслужив 30,2 млн человек. Но «Победа», которая полностью прекращала полеты в апреле—мае, по итогам года снизила перевозки лишь на 11,7%, до 9,1 млн человек, переместившись с четвертого на третье место среди российских авиакомпаний — впереди нее только «Аэрофлот» и S7.

Как «Победа» собирается нарастить пассажиропоток

Глава «Победы» и топ-менеджер группы «Аэрофлот» рассказали о нескольких элементах плана по увеличению пассажиропотока в 2021 году:

  • «Победа», у которой сейчас 30 самолетов, в текущем году планирует увеличить парк минимум на треть: она получит десять самолетов Boeing 737-800 от материнской компании «Аэрофлот», сказал Калмыков. «Они будут полностью переконфигурированы в наш стандарт: 189 кресел вместо 158, там не будет ни кухонь, ни гардеробов. Два самолета уже перекрашены, в апреле мы их получим, с мая начнем уже летать», — отметил он.
  • «За счет того, что у «Победы» гораздо больше кресел (189 против 158) и гораздо больше оборот [по сравнению с «Аэрофлотом»] по понятным причинам, у нее в конечном итоге пассажиропоток примерно в два раза выше», — добавил заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов.

Общество
«Победа» начнет летать из Шереметьево после майских праздников Фото: Slavomir Kubes / CTK / ТАСС

  • «Победа», базирующаяся во Внуково, готовится подписать код-шеринговое соглашение с «Аэрофлотом», согласно которому с 11 мая она начинает полеты также из Шереметьево (продажа билетов на эти рейсы стартовала 26 февраля) и будет осуществлять с «Аэрофлотом» стыковочные рейсы.
  • На полеты десяти самолетов, которые лоукостер получит от «Аэрофлота» в крупнейшем московском аэропорту, придется более 10% пассажиропотока «Победы» в 2021 году — 1,5 млн пассажиров, сказал Калмыков. По его словам, такое количество клиентов будет перевезено не только прямыми рейсами из Шереметьево и обратно — самолеты смогут также летать по схеме «треугольника». «Чтобы обеспечить налет, ночью эти самолеты будут летать на востоке страны. У нас не хабовая модель [в отличие от «Аэрофлота»], поэтому нам необязательно каждый раз возвращаться в Шереметьево», — пояснил топ-менеджер.
  • Вместе с самолетами головной компании «Победа» получает и целые направления (и клиентов) «Аэрофлота» — с мая лоукостер будет летать из Шереметьево в 12 российских городов (Сочи, Пермь, Екатеринбург, Уфу, Барнаул и др.), а также в турецкую Анталью. Из этих 13 направлений «Аэрофлот» продолжит летать только в Екатеринбург, Сочи и Анталью. Присутствие «Аэрофлота» на внутрироссийских рейсах и дальше будет сокращаться, отметил Панов.
  • В сравнении с ценами билетов «Аэрофлота» на тех маршрутах, которые отойдут «Победе», тарифы лоукостера будут «существенно ниже», утверждает Калмыков. «Это главная цель, которая ставилась в стратегии [группы «Аэрофлот»], — снижение цены на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена: с тех пор цены упали на 30% и даже больше. Но мы снизим еще. У нас есть еще небольшие запасы по эффективности», — сказал он, отвечая на вопрос РБК.
  • По словам Калмыкова, заполняемость самолетов лоукостера составляет 93%, а в среднем по российскому рынку — 72,4%, следует из данных Росавиации. «Мы планируем как минимум сохранить заполняемость кресел, в идеале увеличить. Сейчас средняя заполняемость — 93%. Мы понимаем, что и это маловато для нас и есть куда стремиться», — сказал он.

Бизнес
Клиентов «Аэрофлота» обяжут сдать ручную кладь в багаж на рейсах «Победы» Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На 30 воздушных судах, даже с учетом пандемии и полного прекращения полетов на два месяца, «Победа» смогла перевезти 9 млн пассажиров, или 300 тыс. пассажиров на один самолет, замечает старший эксперт авиационной практики консалтинговой компании Bain & Company Сергей Зайцев, при 40 самолетах в парке и аналогичном количестве пассажиров на один самолет она теоретически может перевезти 12 млн пассажиров. Если эпидемиологическая ситуация в стране и в мире будет лучше, чем в 2020 году, наверное, цель 13,5 млн пассажиров может быть достигнута, считает он.

Стратегия группы «Аэрофлот» до 2028 года, принятая летом прошлого года, предполагает, что «Победа» станет крупнейшей компанией группы и всей России (сейчас лидерство у одноименной авиакомпании «Аэрофлот») — к 2028 году лоукостер должен обслуживать 55–65 млн пассажиров, а вся группа — 130 млн. Помимо десяти самолетов Boeing в 2020 году в 2022–2023 годах «Аэрофлот» планирует передать «Победе» 40 воздушных судов, а «Россия» — еще четыре, говорил в интервью РБК глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. В итоге парк лоукостера должен вырасти до 84 самолетов. «Это достаточно агрессивный план. Быстрее — нет необходимости», — указывал он.

Какие прогнозы для конкурентов и авиаотрасли в целом

С апреля 2020 года крупнейшая российская частная авиагруппа S7 опережает «Аэрофлот» по количеству перевезенных пассажиров. По итогам всего 2020 года она перевезла 12,35 млн человек — на 12,1% меньше, чем в 2019-м (14,046 млн), заняв второе место после «Аэрофлота» с 14,56 млн пассажиров.

В 2021 году S7 планирует перевезти на 5% меньше, чем было в 2019-м, сказал РБК представитель группы, не назвав точный показатель. Это означает, что компания рассчитывает увеличить пассажиропоток по сравнению с кризисным 2020 годом на 8%, до 13,34 млн человек. «Мы планируем восстанавливать объемы перевозок в темпе рынка или по возможности быстрее», — добавил представитель S7.

РБК направил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний», которая по итогам 2020 года также вошла в пятерку крупнейших российских авиакомпаний. Еще один участник топ-5 — авиакомпания «Россия», — как и «Победа», входит в группу «Аэрофлот». Группа не раскрывала прогнозов по пассажиропотоку ни самого «Аэрофлота», ни «России».

Базовый прогноз S7 по всему российскому авиарынку на 2021 год — примерно 100 млн пассажиров, то есть рост в 1,44 раза. Отклонения будут зависеть от темпов восстановления международных полетов, которые были приостановлены в марте 2020 года из-за коронавируса и до сих пор полностью не восстановлены, отметил представитель компании.

Бизнес
Авиакомпании оценили убытки от запрета полетов за рубеж в ₽500 млн в день Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Владелец крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко еще в конце прошлого года прогнозировал, что в 2021 году снижение российского авиарынка, наоборот, продолжится — объем перевозок упадет до 65 млн пассажиров. Он предупреждал, что 2021 год, как и 2020-й, будет «тяжелым», а транспортным компаниям придется минимум два года вычеркнуть из бизнес-планирования. По итогам января 2021 года российские авиакомпании перевезли 5,5 млн пассажиров, что на 38,1% меньше, чем годом ранее, когда еще не вводились ограничения из-за коронавируса, следует из данных Росавиации.

«Многое будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране и в мире, но в 2021 году ожидается, что пассажиропоток российских авиакомпаний превысит уровень 2020 года», — уверен Сергей Зайцев. В 2019 году более 40% пассажиропотока было перевезено на международных рейсах, а с учетом текущих темпов открытия границ и восстановления авиасообщения в 2021 году выпадающий объем международных перевозок не будет компенсирован, поясняет он. «До уровня 2019 года мы, скорее всего, дойдем не ранее 2022 года», — заключает эксперт. Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов также ожидает восстановления российского авиарынка до уровня 2019 года в следующем году.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: «Победа» , «Аэрофлот» , коронавирус
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