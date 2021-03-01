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Клиентов «Аэрофлота» обяжут сдать ручную кладь в багаж на рейсах «Победы»

При стыковочных рейсах в Шереметьево пассажирам, пересаживающимся с «Аэрофлота» на «Победу», придется сдавать в багаж ручную кладь, которая проходит по стандарту «Аэрофлота», но не помещающается в калибратор лоукостера
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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В рамках код-шерингового соглашения с «Аэрофлотом» «Победа» сохранит свои стандарты провоза ручной клади, заявил на брифинге гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

«При стыковочном рейсе клиенты, пересаживаясь с «Аэрофлота» на «Победу», должны будут сдать ручную кладь (проходящую по стандарту Аэрофлота, но не помещающуюся в калибратор «Победы») в багажный отсек», — сказал топ-менеджер. Если тариф «Аэрофлота» будут включать провоз такой ручной клади, то в «Победе» ничего доплачивать будет не нужно, и это не увеличит время обслуживания клиентов, заверил он.

Согласно стандартам «Аэрофлота», в эконом-классе в ручной клади можно провезти одну сумку весом не более 10 кг. «Победа» не ограничивает ручную кладь по количеству и весу, но она должна свободно помещаться в калибратор (измеритель) и общий размер всех предметов не должен превышать 36x30x27.

«Перед тем, как пустить пассажиров по этому направлению (стыковочным рейсам «Аэрофлота» и «Победы» — РБК), мы — менеджмент и члены правления — планируем сами на себе опробовать, как это работает: как летим, как сдаем вещи в багаж», — отметил глава группы «Аэрофлот» (в нее входит одноименная компания «Аэрофлот», «Победа» и «Россия») Михаил Полубояринов. «Возьмем с собой самую дорогую ручную кладь, посмотрим, что с ней будет после полета «Победой». Мы понимаем, что это нетривиально, и попробуем на себе все отработать», — добавил он.

По словам Полубояринова, стыковочные рейсы «Аэрофлота» и «Победы» будут осуществляться с 11 мая в рамках код-шерингового соглашения в Шереметьево, которое две авиакомпании сейчас готовятся подписать. Код-шерингоове соглашение — это договор между компаниями о совместной эксплуатации рейсов на одном маршруте: каждая компания продает билеты на полет, который фактически выполняется одной из них, по своим ценам и под своим кодом и номером рейса. «У нас будет готова вся договорная база к тому, чтобы рейсы «Победы», продажи на которые начались 26 февраля, могли выполняться с 11 мая», — сказал он.

В летний сезон (начинается в мае) регулярные рейсы «Победы» из Шереметьево запланированы в 12 российских городов и в турецкую Анталью. В мае будут запущены полеты в Пермь и Чебоксары; в июне начнутся рейсы еще в семь городов — Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. Из этих 13 направлений сама авиакомпания «Аэрофлот» продолжит летать только в Екатеринбург, Сочи, Анталию, подчеркнул Калмыков.

Присутствие «Аэрофлота» на внутрироссийских рейсах и дальше будет сокращаться, добавил заместитель гендиректора группы «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу Андрей Панов, отвечая на вопрос РБК. «Присутствие «Аэрофлота» сокращается, в том числе, из-за того, что мы передаем рейсы «Победе» и «России». Это происходит неминуемо», — сказал он.

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Тимофей Дзядко
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